Disse kan arve Høyre

GARDERMOEN (VG) Akkurat nå er det Ine Eriksen Søreide (40) og Torbjørn Røe Isaksen (38) som ligger best an til å arve Høyre, den dagen Erna Solberg går av som partileder.

Bak de to, bygger ytterligere to politiske talenter seg opp som mulige Høyre-ledere i en fjernere fremtid: Tina Bru (30) og Henrik Asheim (33).

Disse fire blir trukket fram når VG spør sentrale personer i Høyre om hvem som er best posisjonert til å overta etter Erna Solberg, den dagen hun trekker seg som Høyre-leder.

Tar fire nye år



Erna Solberg har i helgen lovet sitt landsmøte på Gardermoen at hun er klar for fire nye år. Men taper hun valget og må gå av som statsminister, kan et lederskifte komme raskere enn noen ser for seg nå.

Selv har Erna Solberg denne knappe kommentaren til spørsmålet om hvem som skal bli hennes etterfølger:

– Det er det ikke jeg som skal avgjøre, sier Høyre-lederen.

En ut og en blir



UT AV STORTINGET: Torbjørn Røe Isaksen tok ikke gjenvalg til Stortinget, men kan likevel bli en fremtidig leder i Høyre, mener kilder VG har snakket med. Foto: Fredrik Solstad , VG

Nå er forsvarsminister Ine Eriksen Søreide er nominert til fire nye år på Stortinget, mens kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ikke tar gjenvalg. Men folk sentralt i Høyre er brennsikker på at han kommer tilbake til toppolitikken.

VG har spurt alle fire om de ser seg selv om fremtidige Høyre-leder og statsminister.

Fikk den store fullmakten



Om sine egne lederambisjoner sier Røe Isaksen:

– Livet i politikken er umulig å planlegge. Jeg har en jobb så lenge jeg er statsråd. Men hvis vi taper valget må jeg gjøre noe annet, eller få noen til å betale for meg. Men jeg har ingen planer jeg kan snakke om nå, sier han.

Torbjørn Røe Isaksen og Nikolai Astrup (38), en annen politiker på vei oppover, som fikk jobben med å lede arbeidet med partiprogrammet. En slik oppgave får man ikke uten stor tillit i partiledelsen.

Blant Ernas nærmeste



Ine Eriksen Søreide er den andre i Erna Solbergs «rugekasse» av mulig fremtidige ledere.

BLIR DET HENNE? Ine Eriksen Søreide, sammen med Høyre-leder Erna Solberg på helgens landsmøte. Foto: Fredrik Solstad , VG

40-åringen er allerede en av veteranene i Høyre og har sagt ja til sin fjerde periode på Stortinget. Som forsvarsminister har hun imponert statsministeren med å bygge et solid kontaktnett i NATO og spesielt med den aller viktigste, USA. Kildene sier at hun er blant Erna Solbergs aller mest fortrolige i politikken nå.

Eriksen Søreide besvarer VGs spørsmål om fremtidige lederambisjoner slik:

– Jeg er veldig glad for at alle mulighetene jeg har fått i politikken.

Neste generasjon



Bak disse, og i neste generasjon, sier kildene at partiledelsen har merket seg minst to som på sikt kan gå til topps i partiet.

Men både Tina Bru og Henrik Asheim avviser at de ser seg selv som fremtidig partileder eller statsminister nå:

PARTNERE I PODCAST: Tina Bru og Henrik Asheim utgir en podkast fra Stortingets indre liv sammen. De fremholdes som Høyres største talenter i sin generasjon, 30 og under. Foto: Fredrik Solstad , VG

– Helt siden jeg meldte meg inn i Unge Høyre har det vært klart for meg at jeg ikke skulle bli politiker. Men jeg er her fortsatt og har fått enorme muligheter, sier Tina Bru til VG.

Hun er nå Høyres hovedtalskvinne i energi og miljøkomiteen i Stortinget.

Fikk spillerom



Henrik Asheim er Høyres utdanningspolitiske talsmann.

– I politikken får man noen muligheter, og da gjelder det å gripe dem. Tina og jeg har vært heldige fordi Høyre ble regjeringsparti idet vi kom på Stortinget. Det har gitt oss muligheter og spillerom som vi ellers kanskje ikke hadde fått, sier han til VG.

Sammen gir de også ut podkasten «Stortingsrestauranten».

PS: Torbjørn Røe Isaksen kunne ikke dy seg på slutten av dette intervjuet:

– Er det fordi dere lager podkast at dere nå løftes fram? Det burde jeg ha skjønt for lenge siden og gjort det samme!