Brundtland: – Minnes Five med respekt og takknemlighet

De sto på hver sin side av politikken, men Gro Harlem Brundtland minnes Kaci Kullmann Fives politiske innsats med respekt og takknemlighet.

Det var Den norske Nobelkomite som mandag opplyste om at tidligere Høyre-leder og leder av Nobelkomiteen, Kaci Kullmann Five, gikk bort søndag. Hun ble 65 år gammel.

Gro Harlem Brundtland tidligere statsminister for Arbeiderpartiet, uttaler til VG at hun vil minnes Kaci Kullmann Five med respekt og takknemlighet.

– Det er med respekt og takknemlighet jeg vil minnes Kaci Kullmann Five, og hennes betydelige politiske innsats gjennom flere tiår. Hun representerte det nye i partiet Høyre, da likestilling og miljø ble kampsaker blant de unge også på borgerlig side, uttaler Gro Harlem Brundtland via sin rådgiver Jon Mørland.

EU-DEBATT: Gro Harlem Brundtland, Kaci Kullmann Five og Jan Petersen under en EU-debatt i Stortinget i 1994. Foto: Johnny Syversen , NTB scanpix

– Vi sto sammen i viktige deler av Europadebatten, samtidig som vi også der opplevde harde tak og strid både om saker og strategi, fortsetter hun.

Kaci Kullmann Five var rammet av brystkreft og har vært åpen om kampen mot den. I fjor høst ble hun syk igjen, og måtte blant annet avlyse arrangementene i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris i desember.

– Hun var en leder for en ny generasjon av politikere i Høyre, sa statsminister Erna Solberg under en pressekonferanse fra Statsministerens kontor.

– En brobygger

– Dette er en kjempetrist dag. Vi visste at hun hadde fått et tilbakefall i høst, men ante ikke at det skulle gå så fort, sier mangeårig direktør ved Nobelinstituttet Geir Lundestad (72).

– Kaci var et meget samvittighetsfullt medlem av Nobelkomiteen. Hun tok jobben veldig alvorlig, og forberedte seg godt. Samtidig var hun styrerepresentant i Nobelstiftelsen, som også er et krevende verv. Hun innehadde således de to viktigste norske vervene i Nobel-systemet, sier Lundestad.

Han beskriver Kaci Kullmann Five som veldig hyggelig, og lett å forholde seg til – alltid i godt humør.

– Samtidig som ingen kunne måle seg med henne i å forberede seg til møter, var hun en pragmatisk brobygger mer enn stridbar.

Lundestad forteller at han visste hun hadde vært syk, men at hun selv ga uttrykk for at den vanskelige fasen var forbi.

– Så hørte vi i høst at hun var blitt dårlig igjen, men fikk nyheten om hennes bortgang over nyhetene nå, sier han.

– Full av fremtidstro

– Det er forferdelig, helt forferdelig. Jeg besøkte henne på Radiumhospitalet for bare to uker siden. Da var hun full av fremtidstro, sier en av Kaci Kullmann Fives nærmeste venner gjennom mange år – mangeårig journalist Terje Svabø (64).

Han mottok nyheten i Kroatias hovedstad Zagreb, hvor hans kone Astrid Versto er norsk ambassadør.

– Vi var personlige venner i mer enn 40 år. Vi møttes i Unge Høyre på begynnelsen av 70-tallet. I alle disse årene har hun alltid vært der for oss venner. Personlig var hun varm, veldig nær og alltid til å stole på. Det var aldri noe fjas med Kaci. Hun var den som alltid stilte opp.

Svabø mener at hun ruver i norsk politisk historie:

– Hun var den første kvinnelige formann, som det hette, i Unge Høyre, og den første kvinnelige leder av Høyre. Hun var en glødende feminist og lærte oss gutta mye om likestilling og likeverd. Med hårspennen som varemerke bekjempet hun fordommer mot kvinner. Hun var meget konsekvent på at kvinner skulle bestemme over egen kropp og var forkjemper for abortloven. Samtidig innledet hun samarbeid med nystartede Bellona i 1986. Kaci ruver ikke bare i Høyre, men i norsk politisk historie, sier Svabø, som i dag er frilans skribent og debattleder.

Flere politikere i sorg

Venstre-leder Trine Skei Grande sier Kaci Kullmann Five banet vei for fremtidige kvinnelige politikere.

– Det er trist at vi har mistet Kaci. Hun er en av de viktigste norske kvinnene i etterkrigshistorien. Kaci brøt barrierer da hun ble den første kvinnelige leder i Høyre. Hun sto opp mot ting som kvinnelig partileder, som har gjort det litt enklere for oss som har kommet etter henne, sier Grande ifølge NTB.

Flere politikere uttrykker også på sosiale media at de mottar dødsbudskapet med sorg.

– En stor politiker og et varmt menneske, skriver KrF-leder Knut Arild Hareide på Twitter.

– Five var en politiker jeg respekterte, skriver Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for MDG, på Twitter.

Fives fanesaker som Høyres partileder lå under helse- og sosialsektoren, men Kaci Kullmann Five hadde også et sterkt naturvern-engasjement.

Kaci Kullmann Five etterlater seg ektemannen Carsten O. Five og parets to barn.