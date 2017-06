Anklager inhabil riksrevisor for å lekke fra hemmelig rapport

Riksrevisor og tidligere Høyre-nestleder Per-Kristian Foss har erklært seg inhabil i granskingen av Stortingets byggeskandale. Likevel uttaler han seg offentlig om innholdet i granskingen.

– Jeg skvatt i stolen da jeg hørte hva han sa. Når du melder deg inhabil i en sak bør du holde deg unna saken. Det gjør ikke Foss. Ikke bare uttaler han seg om saken han er inhabil i, men han går inn i selve rapporten og kommenterer den. Da går han over streken, sier Kenneth Svendsen (Frp), som sitter i Stortingets presidentsskap.

Svendsen er ikke alene. Flere kilder i Stortingets administrasjon og presidentskap, samt i Riksrevisjonen, som VG har snakket med forteller at de ble svært overrasket og sjokkert da riksrevisor Per-Kristian Foss gjestet NRK-programmet Torp tirsdag.

«Oppsiktsvekkende»

Riksrevisjonen har på bestilling fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité gransket hva som gikk galt da Stortingets byggeprosjekt gikk på en budsjettsmell i milliardklassen.

Bakgrunn: Byggeprosjektet sprekker med 700 millioner



Foss var visepresident på Stortinget fra 2009 til 2013, da byggeprosjektet ble vedtatt. Derfor var han med på beslutninger som Riksrevisjonen nå har ettergått. I NRK-programmet sier først Foss at han er inhabil i saken, likevel fortsetter han å gi sine kommentarer.

«Man undervurderte kompleksiteten, og hadde ikke en stor nok organisasjon. Jeg tror nok at Stortinget vil tenke, hvis jeg skal være fri til å si det, at kanskje de skal engasjere andre for å planlegge for oss», sier Foss i TV-innslaget.

Foss sier at mye gikk galt i planleggingen, og på spørsmål fra Ole Torp hva mer rapporten konkluderer med, svarer han:

«Det er litt med kommunikasjonen mellom organer på Stortinget, som kontrollkomiteen vil se nærmere på når de får rapporten».

Etter NRK-debatten gikk alarmen i Stortingets presidentskap. I en e-post til medlemmene av presidentskapet, som VG har fått tilgang til, blir Foss uttalelser karakterisert som «oppsiktsvekkende».

Sp-Lundteigen: Holder Stortingets ledere ansvarlig for budsjettsmellen



Riksrevisjonen er pålagt en omfattende taushetsplikt som er strengere enn ellers i det offentlige Norge, og Foss og de andre medlemmene i riksrevisjonen har signert en omfattende taushetsplikterklæring da de startet i Riksrevisjonen.

– Jeg ble forbauset og synes intervjuet var veldig rart fordi rapporten er taushetsbelagt. Den skal først til presidentskapet og så til Stortinget. Først da er den offisiell, sier Svendsen i Frp.

Også internt i Riksrevisjonen er det sterke reaksjoner på intervjuet.

– Jeg tenker vel at Foss med fordel kunne presisert at han ikke kunne uttale seg på vegne av Riksrevisjonen om dette, skriver Arve Lønnum, som også er riksrevisor, i en tekstmelding til VG.

KRITISK: Kenneth Svendsen i Frp. Foto: Trond Solberg , VG

Må tillate høyttenkning



Foss selv avviser anklagene:

– Jeg må kunne tillate meg å tenke litt høyt. Det er ikke det samme som å komme med noen lekkasje. Jeg har ikke lekket noe fra rapporten, sier Foss.

– Det er ikke noen oppsiktsvekkende rapport fordi overskridelsene jo er kjent. At noe har gått feil med byggeprosjektet er åpenbart. Rapporten peker på en del årsaker til det. Jeg trakk frem bare et par typiske hovedårsaker til overskridelser i slike prosjekter. Det er årsaker vi kjenner igjen også fra andre større byggeprosjekter, sier Foss til VG.

Sjekk ut: Derfor ble det full granskning av Stortinget



Stortingets direktør, Ida Børresen, ønsker ikke å kommentere saken.

Utsatt

Riksrevisjonens rapporten skulle opprinnelig leveres onsdag denne uken, men ble utsatt til over pinse. Hovedårsaken er at riksrevisor Per-Kristian Foss først meldte seg inhabil en uke før rapporten skulle være ferdig.

Les også: Stortinget saksøker egen byggerådgiver

Da overtok Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, nestleder i Riksrevisjonen, hovedansvaret for rapporten. Publiseringen måtte derfor utsettes for at de valgte riksrevisorene skal rekke å gå igjennom rapporten på nytt.



– Ettersom jeg var andre visepresident i Stortinget i forrige periode, så var det naturlig at jeg ba kollegiet i Riksrevisjonen om å vurdere om jeg var inhabil i denne saken. De vurderte at det var jeg, og dermed ble det nestleder som nå leder sluttarbeidet med revisjonen, sier Foss.

Riksrevisjonen med kritikk av departementene: Sensurerte julehilsen



– Burde du tidligere ha meldt deg inhabil?

– Nei. Jeg kommer ikke inn i arbeidet og behandler saken før kollegiet får overlevert dokumentene fra Riksrevisjonens fagfolk. De jobber for seg selv, uten innblanding fra min side. Vi har bedt jurister både internt og eksternt om å vurdere fremgangsmåten for da jeg meldte meg inhabil, og de har bekreftet at det var helt korrekt fremgangsmåte, sier Foss til VG.