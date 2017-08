Åpner valgkampen: Høyre lover pakkeforløp for ME-pasienter

Erna Solberg (H) åpnet valgkampen med å gi ti helseløfter, hvis hun får fortsette som statsminister.

– Vi er godt i gang, men vi er ikke i mål. Selv om mye er blitt bedre, er det fortsatt mye som gjenstår, sa statsminister og Høyre-leder Erna Solberg, da hun mandag lanserte Høyres valgkamp.

Dette er Høyres 10 helseløfter: 1. Ventetiden skal ned til under 50 dager i gjennomsnitt i alle helseregioner. 2. Flere nye pakkeforløp til behandling etter modell av pakkeforløpene for kreftpasienter. Til sammen 14 nye innen 2019. 3. Et pakkeløp for hjem som innebærer helse og psykososial oppfølging etter sykehusopphold. 4. Gi flere med kreft eller annen alvorlig sykdom tilgang til utprøvende behandling. 5. Gjennomføre opptrappingsplanen for rusfeltet og legge frem en ny opptrappingsplan for barn- og unges psykiske helse fra 2018. 6. Utvide fritt behandlingsvalg. 7. Styrke pasient-, bruker- og pårøredeorganisasjonene økonomisk. 8. Innføre «Én innbygger, én journal» og få på plass moderne IKT-løsninger, samt legge frem et program for «Pasientens digitale helsetjeneste». 9. Innføre en ordning hvor sykehusene ikke får fullfinansiert behandlingen med mindre de rapporterer fullverdige tall til kvalitetsregistre. 10. Etablere en undersøkelseskommisjon for alvorlige hendelser i helsetjenesten. Kilde: Høyre

Solberg oppsummerte en punktliste med ti tiltak for det Høyre-strateger har valgt å kalle «pasientens helsetjeneste».

– Som pasient skal du være trygg på at ingen beslutninger om deg tas uten deg. Det handler om å bli sett, om å bli spurt, om å bli hørt, sier hun.

Blant de ti løftene er flere nye pakkeforløp til behandling etter modell av pakkeforløpene for kreftpasienter.

– Pakkeforløp for kreft er en suksess. Derfor vil vi utvide ordningen til også å gjelde for rus og psykisk helse, samt pakkeforløp for utmattelsessykdommer og for smerte-, muskel- og skjelettlidelser, sier Solberg.

Kronisk utmattelsessyndrom, kalt ME (myalgisk encefalopati) er ifølge Norsk helseinformatikk en tilstand hvor hovedsymtomet er vedvarende anstrengelsesutløst utmattelse.

Sykdommen er omstridt og vanskelig å diagnostisere. Men med slike pakkeforløp skal behandlingen og oppfølgingen likevel bli likere, lover statsministeren.

– Hvis du har en manual for hvordan man gjør dette, hvordan man fastsetter diagnose – for ME er jo diagnosespørsmålet omdiskutert – hva slags tilbud man skal gi, hva man skal gjøre hvis tilbudet ikke fungerer. Sette i gang alle disse tingene, det er å ha et strukturert forløp, sier Solberg til VG.

Møtte kreftpasienter



Tidligere på dagen besøkte statsminister Erna Soberg og helseminister Bent Høie Senter for kreftrehabilitering ved Aker helsearena som er en del av nettopp pakkeforløpet til kreftpasienter.

Frode Rystad fikk lymfekreft for halvannet år siden og er en av dem som møtte Solberg og Høie. Han vil komme fortest mulig tilbake til IT-jobben som systemutvikler og da mener han helt klart at rehabiliteringsfasen er avgjørende.

– Å ha støtten fra fagfolk etter man er ferdig med den medisinske behandlingen er viktig for at jeg skal kunne komme tilbake i jobb. Her får jeg trening og veiledning av noen som vet hvilken situasjon jeg er i og hvordan progresjonen min bør være, sier Rystad.

REHABILITERES: Frode Rystad fikk lymfekreft for halvannet år siden, nå håper han å nå være kreftfri og komme tilbake i jobb som IT-systemutvikler. Her sammen med Hege Marie Blegen, spesielfysioterapaut. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Fortsatt mye å hente



Hege Marie Blegen, spesialfysioterapaut ved rehabiliteringssenteret forteller at det er flere pasienter som føler seg som kasteballer og etterlyses prioritering av rehabiliteringsfasen.

– Mange er fornøyd med behandlingen, men vi får stadig tilbakemeldinger om at det må bli et større fokus på tiden etterpå, så her har vi fortsatt mye å hente, sier Blegen.

Generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen er fornøyd med Høyres satsing.

– Jeg er veldig stolt og glad. Én ting er at kreft berører de fleste og det er en stor sykdom, så det er ikke så rart at noen prøver å lage gode løsninger. Men at de løsningene kan bli som et lokomotiv også for andre sykdomsgrupper – det er det beste av alt. Så det gleder meg, sier Ryel til VG.

FORNØYD: Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen (t.h) er fornøyd med at Høyre, og statsminister Erna Solberg, satser på og utvider pakkeforløp for ulike sykdomsgrupper. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Hun berømmer løsningen «pakkeforløp hjem», som skal kunne gjelde for andre alvorlige sykdommer enn kreft.

Punkt 9 på listen over Høyres helseløfter kommer som en konsekvens av VGs avsløring om at norske myndigheter ikke har oversikt eller kontroll på tvangsbruken i norsk psykiatri, bekrefter Solberg og Høie.

– Avdekkingen som VG gjorde knyttet til manglende rapportering viser at vi i dag står i fare for enten å ta feil beslutninger eller ikke å engasjere oss i problemer fordi vi ikke får riktig informasjon om situasjonen i helsetjenesten. Det kan ha store negative konsekvenser for pasienten, og da mener jeg det er riktig å ha noen økonomiske virkemidler for å sikre at vi får rett informasjon, sier Høie til VG.