Høyre-par med au pair - tause om «vestkant-slaveri»-påstander

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland (54) og ektefellen, kulturminister Linda H. Helleland (39) vil ikke kommentere LOs påstand om ordningen egentlig er «vestkant-slaveri».

Maktparet i det største regjeringspartiet vil heller ikke opplyse om i hvor mange år de har benyttet seg av ordningen.

På spørsmål fra VG, velger de også å være tause om hvor mange enkeltpersoner som har bodd i deres hjem siden 2009 i Drammen som følge av ordningen.

– Jeg kan bekrefte at vi benytter den ordinære ordningen med au pair, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland til VG.

Avvikle



Debatten om aupairordningen har tatt fyr etter at LO i helgen forlangte at hele ordningen fjernes. Den største arbeidstagerorganisasjonens 1.-sekretær Peggy Hessen kalte det for «vestkant-slaveri».

LO-BOSS: 1.-sekretær Peggy Hessen.

Rett etter kom Aps Hadia Tajik på banen: Partiet programfester nå at ordningen skal avvikles – og fikk raskt støtte fra både KrF og Venstre. Fra før har SV gått inn for å kaste aupairordningen på historiens skraphaug.

– Hvor lenge har dere benyttet dere av denne ordningen?

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette utover at vi benytter oss av den ordinære ordningen med au pair. Så registrerer jeg at det er en politisk debatt rundt ordningen. Den deltar Høyre i, og det er stortingsrepresentant Arve Kambe som uttaler seg om saken, sier Trond Helleland.

– Hvor mange forskjellige personer har vært au pair hos dere opp gjennom årene?

– Vi benytter oss av den vanlige ordningen, men har ikke noe ønske om å si noe mer om det.

Avslutte intervjuet

– Hvorfor ønsker du ikke å si noe om dette?

– Her tror jeg vi kan avslutte intervjuet. Jeg ønsker ikke å delta i noen politisk diskusjon om dette.

Etter det VG forstår, bekreftet Linda Hofstad Helleland overfor Drammens Tidende i 2009 for første gang at de hadde au pair.

Etter regelverket kan man kun ha en au pair i to år. VG er ikke kjent med om ekteparet har hatt au pair sammenhengende fra 2009 og frem til nå.

Det er i dag i overkant av 3000 au pairer i Norge, de fleste unge kvinner fra Filippinene. Flertallet av dem bor hos familier i Oslo, Bærum og Asker.

– Trond Helleland, når LOs 1.-sekretær karakteriserer den ordningen dere benytter dere av for «vestkant-slaveri», må det vel la seg gjøre å reflektere litt rundt dette?

– Nei, det må ikke det. Dette er en politisk sak som Arve Kambe kommenterer, noe han allerede har gjort.

– Synes du det er viktig at mediene setter søkelys på denne saken?

– Det er alltid viktig at med samfunnsdebatt, men jeg ønsker ikke å si noe utover å bekrefte at vi benytter oss av ordningen, sier Trond Helleland.

VG ba tirsdag også om intervju med kulturminister Linda Helleland. Bakgrunnen er blant annet at hovedformålet med aupairordningen er nettopp «kulturutveksling».

«Statsråden har ikke noe å tilføye utover det Trond Helleland allerede har kommentert», skriver kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i en sms til VG.

Sammen har maktparet to sønner. Hun har også tidligere vært svært lite villig til å uttale seg om au pairenes rolle i boligen i Drammen.

– Jeg ønsker ikke å si noe om det, sa hun til VG på Høyres landsmøte i 2013. På dette tidspunktet var Linda Helleland Høyres familiepolitiske talsperson på Stortinget.

Høyre vil beholde



Mannen Høyre har utpekt til å snakke om au pair, er stortingsrepresentant Arve Kambe, leder av arbeids- og sosialkomiteen.

HØYRE-TALSMANN: Arve Kambe vil i motsetning til statsråd Linda Cathrine Hofstad Helleland uttale seg om au pair. Foto: Knut Erik Knudsen , VG

– Høyre ønsker å beholde ordningen. Det er en ordning som både nordmenn bruker i utlandet, og folk fra andre land kommer og bruker her. Det har en kulturutvekslingsverdi i seg selv. Samtidig vet vi at veldig mange barnefamilier bruker ordningen i Norge, og de aller, aller fleste gjør dette på en helt problemfri måte, sier Kambe.

Karantene



Han avviser imidlertid ikke å forandre ordningen.

– Man har også karanteneordninger for dem som begår brudd på regelverket. Men i det store og hele fungerer dette etter hensikten. Det at det kommer konkrete forslag til å forbedre ordningen er vi i Høyre positive til.

– Jeg oppfatter ikke Aps forslag dit hen at de ønsker å avvikle ordningen. Dette er et forslag om å endre ordningen. Historien viser at jo lenger unna regjeringskontorene er, jo mer kritiske er man til ordningen. Inne i regjeringskontorene har man opprettholdt ordningen, sier Kambe.

– Hva synes du om karakteristikken «vestkant-slaveri», som LO bruker?

– Det er en ordbruk som ikke hører hjemme noe sted.

Nylig ble milliardær og tidligere meglertopp, Ragnar Horn, og hans kone, dømt til fem måneders fengsel, inndragelse av 372.000 kroner og 34.200 kroner i erstatning til en av de to au pairene.

Au pairenes bistandsadvokat, Gunhild Vehusheia, anmeldte ekteparet for det de mente var menneskehandel. I retten la hun frem en rapport der hun mener å bevise at i stedet for norskopplæring og kulturutveksling besto uken for hennes to klienter av nærmere 65 timers husarbeid.

– Jobbet 11 timer hver dag



– De to skal ha jobbet elleve timer på hverdagene, fire timer hver lørdag og to timer hver søndag for familien, for 41 kroner timen. Dette bestrider ekteparet Horn, sier Vehusheia.

Horns advokat bestrider dette og saken vil bli anket. UDI hadde i fjor 45 vertsfamilier til vurdering om karantene-ileggelse.

Den blåblå regjeringen fjernet i statsbudsjettet for 2017 all økonomisk støtte til det såkalte Au Pair-senteret, som drives av Norsk Folkehjelp og Fagforbundet. Senteret vil bli nedlagt 1. april som følge av dette.

Hessen i LO sier at de begynte kampen mot ordningen i 2012.

– Da tok vi initiativ overfor Stoltenberg-regjeringen fordi vi opplevde at mange ble misbrukt og ønsket å stramme den inn. Vi tok nytt initiativ overfor Solberg-regjeringen i 2015, sier hun.

Det skjedde etter en VG-avsløring.