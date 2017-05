Telenor vant i Høyesterett - slipper å avsløre piratnedlastere

Åtte Telenor-kunder skal ha lastet ned og spredd en film ulovlig, men distributøren får ikke vite hvem de er.

De åtte IP-adressene tilhører Telenor-kunder, og skal ifølge den danske filmdistributøren Scanbox Entertainment ha brukt bittorrent-teknologi til å laste ned og spre filmen «The Captive» ulovlig i 2015.

En IP-adresse er et unikt nummer du får tildelt når PC-en din kobles opp på nett, og som kan spores tilbake til den enkelte bruker. Filmen som er lastet ned av disse åtte IP-adressene fikk forøvrig terningskast 5 i VG.

Scanbox tok Telenor til retten for å få navnene bak IP-adressene. Filmdistributøren vant i Oslo tingrett, men tapte i Borgarting lagmannsrett. Scanbox fikk endelig nei da Høyesterett i forrige uke dømte i Telenors favør etter en muntlig høring.

Må beskytte personvern



– Dette er en seier for kundenes personvern og for oss, sier Telenors kommunikasjonsdirektør Torild Lid Uribarri til VG.

– Telenor sympatiserer selvsagt ikke med ulovlig fildeling, men vi har også et ansvar for å beskytte våre kunder, legger hun til.

Under visse omstendigheter kan en bredbåndleverandør måtte gi ut informasjon om kundene sine. Samtidig har Telenor og andre leverandører et lovpålagt ansvar for å beskytte sine personvernet.

Ikke alvorlig nok krenkelse



Spørsmålet som ble behandlet i retten var hvorvidt bruddet på Scanbox' opphavsrett var så alvorlig nok til å forsvare at Telenors kunder ble identifisert. Lagmannsretten fant det ikke bevist at krenkelsen var av et tilstrekkelig omfang, og Høyesterett så ingen grunn til å oppheve denne avgjørelsen.

– Nå har Høyesterett veid opp interessen til rettighetshaverne mot konsekvensene av utlevering av våre kunders abonnentinformasjon, og vi er svært fornøyde med utfallet, sier Uribarri.

– Svært skuffede



Om en rettighetshaver, slik som filmdistributører, skal få vite identiteten til de som eier en IP-adresse i fremtiden, må de bevise i retten at krenkelsen var mer alvorlig enn i tilfellet der

– Vi er svært skuffede og vil nå vurdere hvilke muligheter vi har for å håndheve opphavsrett mot ulovlig distribusjon, skriver Torben Thorup Jørgensen i Scanbox i en uttalelse til VG.

Selskapet er også idømt saksomkostninger på 600 000 kroner.

Setter stopper for omstridt praksis



Interesseorganisasjonen IKT Norge skrev sammen med Forbrukerrådet et støtteinnlegg til Telenor i saken. Der gir de uttrykk for stor bekymring for at Scanbox skulle vinne i Høyesterett, og for at dette skulle gi rettighetshavere det de kaller en «blanco-fullmakt» for å hente ut informasjon de kan bruke til å forfølge personer de mener har drevet ulovlig fildeling.

Torgeir Waterhouse i IKT Norge Foto: Jan Petter Lynau , VG

IKT Norges Torgeir Waterhouse er svært fornøyd med avgjørelsen og kaller den prinsipielt viktig.

– Den måten data som dette har blitt brukt tidligere viser med all tydelighet at rettsavgjørelsen er riktig. Det er ingen sammenheng mellom alvoret i den typen nedlastning og konsekvensene det får for de som blir utlevert og anklaget basert på en veldig løs mistanke, sier han til VG.

Han viser til den omstridte praksisen, blant annet omtalt av Aftenposten, der eiere av IP-adresser som har blitt brukt til å laste ned filmer ulovlig har mottatt truende brev fra advokater som ber dem betale en sum penger eller risikere søksmål.

– Dette handler ikke om å håndheve opphavsretten, dette handler om hvilke metoder det er greit å ta i bruk i en rettsstat, sier Waterhouse.