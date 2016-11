Høyesterett går for 120 dagers fengsel for deling av nakenbilder

Høyesterett opprettholder dommen på 120 dagers ubetinget fengsel for 21-åringen som spredte flere titalls tusen nakenbilder på internett.

I juni ble en 21 år gammel mann ble dømt til 120 dagers ubetinget fengsel i Eidsivating lagmannsrett. Mannen var tiltalt for å ha spredt flere titalls tusen intime bilder på internett høsten 2014, etter å ha hacket tjenesten Snapsaved, tredjepartsklienten til Snapchat.

Straffeutmålingen i dommen i den mye omtalte saken, som fikk tilnavnet Snapchat-saken, ble anket til Høyesterett av begge parter.

Onsdag ble det klart at Høyesterett opprettholder dommen fra lagmannsretten.

– Det er en viktig og tydelig dom. Det gir et viktig signal både til publikum og til domstolene, sier statsadvokat Kirsti Guttormsen til VG.

– Et sterkt signal

– Det sender et sterkt signal siden man nå risikerer en streng straffereaksjon dersom man laster ned eller deler intime bilder uten samtykke, sier Guttormsen videre.

Hun legger også til at det er viktig med en høyesterettsdom som gir veiledning til politiet og domstolene.

Kripos gikk få dager at bildene ble spredt i 2014 til aksjon, og to menn i 20-årsalderen ble tiltalt for dataheleri som følge av aksjonen.

De to mennene lastet ned filene ved hjelp av BitTorrent, som gjør at filene som lastes ned automatisk gjøres tilgjengelig for andre brukere av tjenesten.

Verner fornærmede



21-åringen ble i november i fjor først frikjent. Han innrømmet å ha lastet ned bildene, men erkjente ikke straffskyld for å ha delt bildene. I tillegg fortalte han retten at han ikke hadde lyst til å dele Snapchat-bildene med noen andre, og ikke visste at det var ulovlig.

Kripos mente imidlertid i første ledd at saken er så prinsipielt viktig at de ønsket den den skulle prøves i Lagmannsretten. Senere endte den opp i Høyesterett.

– Ved å skjerpe dommen fra lagmannsretten markerer Høyesterett at kriminaliteten er alvorlig og sender et signal om dagens lovverk verner de fornærmede i disse sakene, sier kommunikasjonsrådgiver Axel Due i Kripos til VG.

Kan pågripe flere



Det finnes lite rettspraksis når det kommer til nedlasting og spredning av andres intime bilder, og lovverket som anvendes er ulikt fra sak til sak. I noen saker brukes paragrafene for skremmende eller hensynsløs atferd, mens det i saker kan brukes lover mot oppbevaring eller spredning av seksualiserte bilder av mindreårige – om offeret er under 18 år.

Siden høsten 2014 har Kripos etterforsket Snapchat-saken.

– Det er sannsynlig at politiet nå vil pågripe flere som driver med den type aktivitet, sier Due.

I dommen legger Høyesterett vekt på at foreligger en livslang krenkelse.

«Det er i seg selv en stor integritetskrenkelse at slike bilder kommer på avveier. Enda mer alvorlig blir det når man blir identifisert med navn og bosted. Bildene kan potensielt bli fanget opp av venner og kjente, familie og naboer og ikke minst av nåværende eller potensiell arbeidsgiver», heter det blant annet i dommen.