Høyesterett opphevet dom etter «regnefeil»

Borgarting lagmannsrett lovet den narkotiltalte nordmannen (48) 20 prosent strafferabatt siden han hadde tilstått – men en «regnefeil» ga for streng dom.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det slår Høyesterett fast i en avgjørelse etter at de behandlet anken tidligere i høst.

– Det er en spøk om at jurister ikke er gode med tall, men vi er mennesker og feil forekommer. Det er ikke så mye verre enn det. Da har vi rettsinstanser som man kan anke til og som retter opp den feilen – og det er det som er resultatet av Høyesteretts avgjørelse, sier 48-åringens forsvarer, Petter Bonde, til VG.

REAGERER: Advokat Petter Bonde forsvarer den narkotiltalte 48-åringen. Foto: NTB/SCANPIX

Det var i april i år at den 48 år gamle nordmannen og tre andre sto tiltalt i Borgarting lagmannsrett i den såkalte «Mastercard»-saken.

48-åringen var anklaget for medvirkning til innførsel av betydelige mengder narkotika fra Nederland til Norge i september 2013 og for grovt heleri – noe han tilsto.

Lagmannsretten: Tilståelsen bør gi 20 prosent fradrag



«Tilståelsen har lettet etterforskningen noe for så vidt gjelder om forsettet omfattet hele narkotikapartiet, og i tillegg forenklet pådømmelsen. (…) Tilståelsen bør på denne bakgrunn gi et fradrag i straffen på omkring 20 prosent. I formildende retning legges videre noe vekt på at A, med unntak av to anledninger, har samtykket til varetektsfengsling.», står det i den opphevde dommen fra Borgarting lagmannsrett 19. mai.

Lagmannsretten la også vekt på at den lange saksbehandlingstiden var en ekstra belastning for 48-åringen og skulle tillegges vekt i straffeutmålingen. Borgarting mente straffen i utgangspunktet skulle ligge på rundt 15 års fengsel, men ble satt til 13 år.

«Slik lagmannsrettens straffutmålingspremisser er utformet, er det ikke samsvar mellom premissene og konklusjonen: Med et utgangspunkt på fengsel i rundt 15 år, skulle et fradrag på omkring 20 prosent for tilståelsen tilsi en reduksjon på omtrent 3 år, til omkring 12 år.», skriver Høyesterett i sin avgjørelse.

– REGNET FEIL: Høyesterett mener Borgarting lagmannsrett regnet feil da de skulle gi en narkotiltalt 48-åring strafferabatt. Foto: Trond Solberg

– Sprik på mer enn ett år



Landets øverste domstol mener også at de formildende omstendighetene i saken mot 48-åringen gjør det vanskelig å overstige fengsel i 11 år og 9 måneder.

«Det er følgelig et sprik på mer enn 1 års fengsel mellom den straffen som følger av lagmannsrettens resonnement i straffutmålingspremissene og den straffen på fengsel i 13 år som lagmannsretten faktisk fastsatte.», slår Høyesterett fast enstemmig.

Når en dom oppheves må saken prøves på nytt i lagmannsretten med nye dommer.

Straffesaken mot den 48 år gamle nordmannen ble nylig behandlet og lagmannsretten slo fast at han skulle dømmes til 11 år og 9 måneders fengsel – helt i tråd med Høyesteretts angivelse.

– Det har da gått fem måneder siden den første avgjørelsen fra lagmannsretten, som ble opphevet. Slik jeg leser den nye dommen, så adresserer de ikke dette problemet over hodet. Jeg registrerer at det ikke er gjort, og vi skal anke den til Høyesterett, og så får vi se hva de sier, sier forsvareren til 48-åringen.