Hør på DABen Stortinget nettopp har vedtatt

Raymond Rødal har laget en video, som griper rett inn i DAB-debatten på Stortinget. Hør hans forsøk på å lytte til en sang på DAB-radioen i bilen.

«Gjett hvilken sang» er hashtaggen på videoen Raymond Rødal laget for å vise DAB-dekningen da han nylig var ute og kjørte bil mellom Molde og Ålesund. Han er elektroreparatør og kjører mye bil over hele fylket.

Og hører på radio.

Har du lyst til å dokumentere din DAB-hverdag: Send video her

– Får heller høre på Spotify

MUSIKKGLAD SJÅFØR: Raymond Røldal frykter at det blir mye Spotify og lite radio når DAB kommer. Foto: Privat

– I Molde sentrum og Ålesund sentrum er det bra DAB-dekning, men ellers er det fryktelig mye dårlige forhold, sier Rødal.

Han pleier å skru over til FM-båndet når det blir for ille.

– Det er jo litt skraping der også, men det er tross alt bedre enn DAB, sier Rødal.

– Hva tenker du om at regjeringen vil skru av FM-nettet allerede 11. januar?

– Hvis man er vant til å høre mye på radio, tror jeg ikke man blir så glad for det. Da får jeg heller høre på Spotify, sier Rødal.

Han er ikke alene. I november meldte NAF at deres medlemmer hadde sendt inn tusen meldinger om dårlig dekning.

En VG-meningsmåling offentliggjort onsdag viser at bare en av fire nordmenn er positiv til overgangen fra FM til DAB.

Og i samme sak måtte de som solgte DAB-radioer på Elkjøp i Bodø ta med VG ut av selve butikken for å få dekning.

Stortingsfeide



Dekningsproblemene og den usikkerheten den gir for om DAB-radioen faktisk kan brukes ved krise som beredskapsverktøy, har stått sentralt i DAB-feiden på Stortinget de siste dagene:

Behandlingen av saken ble utsatt, fordi det var usikkerhet om beredskapen er god nok.

Les: DAB vedtatt onsdag

Frp bidro selv til usikkerheten, gjennom at deres talsmann på Stortinget, Ib Thomsen, gikk inn for å beholde FM-båndet, blant annet fordi så mange opplever at DAB-dekningen er for dårlig. Og det endte med at Frps gruppe på Stortinget stemte mot sin egen regjering: De vil beholde FM-båndet.

Men Frp-statsrådene og regjeringen fikk onsdag nødvendig støtte og DAB-innføringen fikk flertall.

– Beredskapen er ivaretatt



Da VG etter vedtaket i Stortinget konfronterte ansvarlig DAB-statsråd, kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), med meldinger om at mange sliter med å få god DAB-dekning, viser hun til de faglige garantiene de har fått.

– Jeg forholder meg til de utredningene og rapportene som er gjort: Den ene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som mener at beredskapen er ivaretatt – og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet som sier at dekningsgraden er på 99,7 prosent.

Les: – Radioer må kastes

Green Day



– Rødal: DAB-dekningen er såpass dårlig at det er vanskelig å høre på videoen: Hvilke låter var det du ville høre på?

– Det var blant annet Blue Oyster Cults «Don't Fear the Reaper» og Green Days «Working Class Hero».

Les: Se dekningskartet