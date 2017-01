Hjemmelaget bombe gikk av - én alvorlig skadet

Natt til mandag gikk en hjemmelaget bombe, bestående av et metallrør og krutt, av i en leilighet i Skien.

En mann (45) ble fraktet til sykehus med alvorlige skader etter at den hjemmelagde bomben gikk av.

Politiet har i tillegg pågrepet to andre som var i boligen sammen med mannen. De ble ikke skadet i eksplosjonen. Alle tre er siktet for ulovlig befatning med eksplosiver, opplyser politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Julie Sandvik, til VG.

– Etterforskningen viser at det er snakk om en hjemmelaget bombe og at det tyder på at det var et uhell, sier hun til VG.

45-åringen ble skadet i mageregionen, og ble fløyet til sykehus i Oslo med alvorlige skader.

De to andre varslet politiet klokken 01.45 natt til mandag. Sandvik opplyser at de var ruset og at ingen av de involverte var avhørt i 10-tiden mandag.

– Det er snakk om krutt, men det var ikke stort skadepotensiale i bomben, sier Sandvik.

Bomben skal ha vært utformet i et metallrør. Mannen som er fløyet til sykehus er en kjenning av politiet.

Politiet vet foreløpig ikke hvorfor de tre mennene hadde en hjemmelaget bombe i leiligheten.