Paveseglet funnet i Oslo: – Et uhyre sjeldent funn

Onsdag ble paveseglet som ble funnet i middelalderbyen i Oslo for tre uker siden åpnet for å kunne avsløre hvilken middelalder-pave seglet hørte til.

Blyseglet ble brukt på brevkorrespondanse fra paven i Roma til biskopen i Oslo under middelalderen.

I Oslo er det kun funnet ett pavesegl tidligere.

– Dette er et uhyre sjeldent funn, sier prosjektleder Egil Lindhart Bauer i NIKU.

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) fikk tillatelse fra Kulturhistorisk museum til å åpne seglet, og konservatorer gjennomførte i dag jobben – med ytterste forsiktighet.

Pave i en turbulent tid



– Seglet holder fortsatt formen, så den er sjekket på en kreativ måte. Det som er gjort er å rense innsiden, der det før var jord. Etter at den var renset ble det puttet inn plastilin og skapt et negativt avtrykk av innsiden. Det gjorde det mulig for oss å se hvilken pave avsenderen var, Bauer.

På avstøpningen kunne forskerne lese «INNO CENTIUS PAPA III», men da de lyste inn i seglet for å være sikre på at de hadde fått med alt kom det til syne en fjerde bokstav i seglets brett.

– Paven som har sendt korrespondanse til Norge med dette seglet er altså Innocens IV. som var pave i Roma fra 1243 til 1254, sier Bauer.

Innocens IV ble født i Genova i Italia i 1195, og døde 61 år gammel i 1254.

– Han levde ganske lenge til å være på den tiden. Pavene ble utnevnt i høy alder, og vi vet for eksempel at det var en pave som kun satt i én dag, sier Bauer.

Innocens IV var pave på en turbulent tid kan forskerne opplyse.

– Han måtte oppholde seg mye i Lyon i Frankrike fordi det ikke var trygt for han å være i Roma. Paven hadde mange uoverensstemmelser med den Tysk-romerske keiseren Fredrik II. Han avholdt blant annet et kirkemøte i 1245 kun for å baksnakke keiseren, sier Bauer.

Gir en snever datering



Innocentius IV og keiser Fredrik II skal ha vært venner før Innocentius ble innsatt som pave.

– Fredrik II skal ha sagt at han mistet en kardinals vennskap og fikk en paves fiendskap. Innocentius IV arvet altså stridigheten mellom pavestat og keiser, forteller Espen Karlsen, latinist og ekspert som har bidratt med å sette gjenstanden i kontekst.

At Innocens IV var pave fra 1243 til 1254 gir forskerne en svært snever datering, og gir de nyttig informasjon i de videre utgravningene i middelalderbyen.

– Paveseglet ble funnet i det vi antar er inngangspartiet tilknyttet bispeboligen. Når den havnet der er vanskelig å si, men det må jo ha skjedd en gang etter 1243. Dateringen gjør det nyttig for oss fordi vi da vet at jordlagene ikke kan være eldre en dette, forteller Bauer.