Disse gjenstandene ble stjålet fra Historisk museum i Bergen

Rundt hundre historiske gjenstander, noen opp mot 2000 år gamle, er stjålet fra Universitetsmuseet i Bergen. – For norsk kulturarv er det en katastrofe, sier museumsdirektøren.

Det var mandag morgen at ansatte ved Universitetsmuseet oppdaget at det hadde vært innbrudd på Historisk museum i Bergen i løpet av helgen.

Onsdag mangler fortsatt museumsdirektør Henrik von Achen full oversikt, men kan fortelle at det er snakk om rundt hundre gjenstander som mangler.

– Vi begynner å få oversikt. Det er forferdelig mange gjenstander det er snakk om. Dette er ikke en liten sak, sier von Achen til VG.

Tok seg inn via stillas

Lørdag kveld hadde alarmen ved stillaset, som står rundt tårnet, gått to ganger. Ved begge anledninger undersøkte vaktselskapet museet, men fant ingenting.

En eller flere gjerningspersoner ser ut til å ha klatret opp stillaset, knust et vindu og tatt seg inn i syvende etasje i tårnet.

Direktør Henrik von Achen ved Historisk museum i Bergen. Foto: Hanne Solheim

– Utstillingene som er berørt er samlingene fra vikingtid og eldre jernalder, oppsummerer Liv Helga Dommasnes, arkeolog og professor ved Universitetet i Bergen til VG.

Hun forteller at gjenstandene har stor historisk verdi.

– Først og fremst representerer gjenstandene den vestnorske historien, noe som er viktig i seg selv. De har stor forskningsverdi både for oss og for kolleger i inn- og utland, sier Dommasnes.

Museumsdirektør har tidligere sagt til Bergensavisen at han fryktet det verste, og bekrefter nå at situasjonen er langt mot det verste han tenkte seg.

– For oss, og for norsk kulturarv, er det en katastrofe. Gjenstandene forteller noe om vår kultur og vår kulturhistorie, derfor er det ikke bare et tyveri fra museet men fra oss alle, sier von Achen.

Opp mot 2000 år gamle

Han forteller at de eldste gjenstandene det er snakk om skal være opp mot 2.000 år gamle.

– Gjenstandene har ikke den store salgsverdien, og de er ikke lett omsettelig. Den store verdien er kulturhistorisk, forteller direktøren.

Er det noe som tyder på at innbruddet er gjort på bestilling?

– Min personlige tro er at det ikke er det, men det er vanskelig å vite. Vi kan ikke si noe ennå om grad av profesjonalitet, men gjerningspersonen(e) har fått med seg ganske mye.

Heller ikke politiet kan si noe om tyveriet ser ut til å være gjort på bestilling eller ikke.

– Vi etterforsker bredt og vil ikke konkludere per nå. Vi er fortsatt tidlig i etterforskningen. Vi prioriterer saken høyt og gjør det vi kan for å oppklare dette, sier Even Magnus Aspli, politiførstebetjent ved tyveriavsnittet i Vest Politidistrikt.

Ønsker tips

Aspli forteller at det er gjort tekniske og taktiske undersøkelser på stedet, samt at politiet har etterlyst gjenstandene gjennom deres egne kanaler.

Er det noe internasjonalt marked for denne typen gjenstander?

– Det har jeg ikke noe formening om. Det er sjeldent vi har denne typen tyveri, sier Aspli til VG.

Politiet opplyser til NRK at de tror innbruddet har skjedd etter klokken 19.30 lørdag kveld og ber publikum melde fra hvis de har observert noe som kan knyttes til hendelsen.

Museumsdirektøren forteller at det viktigste for dem nå er at gjenstandene kommer tilbake til museet, ikke nødvendigvis at noen skal tas for gjerningen.

– For oss som museum er dette helt forferdelig. Vår oppgave er å ta vare på ting, og når vi ikke klarer det rammer oss det midt i hjerteroten. Vi trodde at vi hadde sikret oss best mulig, men i ettertid har vi innsett at det har vi ikke sier von Achen.