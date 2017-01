Hijab-dømt frisør avviser oppreisingskrav

Frisør Merete Hodne avviser oppreisningskravet Malika Bayan har fremmet etter to omstridte Facebook-uttalelser i forbindelse med hijab-saken.

– Det er ingenting som tyder på at Hodne ikke har vært aktsom og i god tro da hun videreformidlet informasjonen hun hadde fått. Kravet er avvist, skriver Merete Hodnes advokat, Linda Ellefsen Eide, i en SMS til NTB.

Bayan krever 50.000 kroner i oppreisningserstatning etter Facebook-poster hun opplever som ærekrenkende. Uttalelsene ble lagt ut i forbindelse med saken mot Hodne, som hadde nektet Bayan adgang til frisørsalongen på Bryne fordi hun bar hijab.

Omhandler privatlivet

– Bakgrunnen for søksmålet er to uttalelser på Hodnes Facebook-sider som omhandler Bayans privatliv og som etter vårt syn går utenfor ytringsfrihetens rammer, sa 24-åringens advokat, Sulman Hussain, til NTB da kravet ble fremmet for halvannen uke siden.

Kommentar: Totalt uakseptabelt

Eide framholder at uttalelsene, som Bayan opplever som svært nedsettende og negative, har sitt opphav hos saksøkeren selv og hennes familie.

– Vi finner ikke juridisk grunnlag for erstatning når uttalelsene kommer fra Malikas egen familie, og hun selv har bekreftet disse overfor min klient og andre, skriver Eide.

Dømt etter hijab-nekt

Hodne er i Gulating lagmannsrett dømt til å betale en bot på 7.000 kroner for å ha nektet Bayan adgang til sin frisørsalong, men slipper å motpartens sakskostnader.

Bakgrunnen: Nektet å slippe inn kvinne med hijab

Lagmannsretten reduserte størrelsen på boten fra 10.000 kroner, som tingretten fastsatte, fordi «den fornærmede oppsøkte salongen for å se hvordan tiltalte ville reagere». Hodne erkjente ikke straffskyld, verken i tingretten eller lagmannsretten.

Eide opplyser nå at Hodne vil bruke betenkningstiden fram til 25. januar med å ta stilling til spørsmålet om hun vil anke dommen.