Hevder soning i Nederland bryter med Norges forpliktelser

Sivilombudsmannen mener norske fanger som soner i Nederland ikke er sikret et tilstrekkelig vern mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Den nye rapporten er et resultat av et besøk som ombudsmannen gjennomførte til Norgerhaven fengsel i september 2016.

I rapporten kommer det frem at norske myndigheter etter leieavtalen ikke vil kunne sette i gang en politietterforskning ved mistanke om brudd på forbudet mot tortur og umenneskelig behandling i Norgerhaven fengsel.

Sivilombudsmannen skriver i en offentlig pressemelding at en slik løsning fremstår som særlig problematisk i lys av våre forpliktelser etter FNs torturkonvensjon:

«Det er også problematisk at myndighetsorganer fra en annen stat i en akutt situasjon vil kunne benytte våpen og tvangsmidler mot innsatte som er overført til Nederland for å gjennomføre straff. I et forebyggingsperspektiv utgjør en slik løsning, der norske myndigheter er avskåret fra å ivareta ansvaret for å beskytte innsatte, en risiko for tortur og umenneskelig behandling», heter det i rapporten.

- Dette må bli spikeren i kista for Norgerhaven fengsel

Fengselsgruppa i Jussbuss mener ordningen må avvikles.

– Jussbuss har advart mot at ordningen med leie av fengselsplasser i Nederland går på bekostning av de innsattes rehabilitering og rettssikkerhet helt fra begynnelsen. Nå når Sivilombudsmannen har slått fast at fengselet også bryter med Norges menneskerettighetsforpliktelser, må dette bli spikeren i kista for Norgerhaven fengsel, skriver Marie Linga Slåke i en pressemelding.

Slåke forteller til VG at deres første reaksjon på rapporten var at det stemmer veldig overens med de erfaringene de har gjort seg. Jussbuss har vært på flere besøk i Norgerhaven fengsel, og synes det er bekymringsfullt at hvis det skjer noe straffbart i det nederlandske fengselet er det den nederlandske staten som har ansvaret.

– Vi er veldig enig med det som står i rapporten til sivilombudsmannen. Vi håper politikerne vil se på rapporten og ta den på alvor, og at avtalen ikke blir forlenget til 2020. Selv om leieavtalen med Norgerhaven fengsel har ført til lavere soningskøer her i Norge finnes det alternative måter å få den ned på, sier Slåke til VG.

BEKYMRINGSVERDIG: Marie Linga Slåke i fengselsgruppa i Jussbuss har helt fra starten ment at forholdene i Norgerhaven fengsel er bekymringsverdige. Foto: Marita Holmeset-Varpe

Omstridt diskusjon

1. september 2018 utløper den tre år lange leieavtalen som Norge har inngått med Norgerhaven fengsel i Nederland om overføring av innsatte som er domfelt for straffbare forhold i Norge.

Mens Arbeiderpartiets Kari Henriksen mener dagens regjering kaster penger ut av vinduet ved å leie fengselsplasser i Norgerhaven fengsel, mener Høyres Margunn Ebbesen at leieavtalen har vært en suksesshistorie og at det vil være å gå tilbake i tid å avvikle den.

Tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet viser at kapasiteten i norske fengsler har vært sprengt de siste tre årene. Belegget har vært over 95% i både 2014, 2015 og 2016, og ifølge Atle Syvertsen, seniorrådgiver i Kriminalomsorgsdirektoratet, bør ikke beleggene være mer enn 94%.

– Kriminalomsorgen skal nemlig til enhver tid kunne stille varetektsplasser til disposisjon for politiet, slik at man unngår at innsatte blir sittende i politiarrest lengre enn lovens maksimumstid på 48 timer. Kriminalomsorgen skal også til enhver tid ha noen plasser ledige for å kunne flytte innsatte fra et fengsel til et annet i saker der sikkerhetsmessige eller andre hensyn gjør dette nødvendig, forteller Syvertsen.

– Ideologi overstyrer fornuften

BEKYMRET: Høyrepolitiker Margunn Ebbesen synes det er bekymringsfullt at Ap går til valg med å avvikle leieavtalen med Norgerhaven fengsel. Foto: Pressebilde

Vinner Arbeiderpartiet høstens valg er det stor sannsynlighet for at leieavtalen av 242 fengselsplasser i Norgerhaven fengsel i Nederland avvikles. I Aps forslag til nytt partiprogram for 2017-2021 står det nemlig at de vil «lovfeste prinsipp om at soning skal skje på norsk jord for norske statsborgere og avvikle ordningen med leie av fengselsplasser i utlandet».

Høyres justispolitiker Margunn Ebbesen frykter lange soningskøer og store belastninger dersom Ap vinner frem.

– Dersom Arbeiderpartiet kommer til makten i 2017 vil leieavtalen med Norgerhaven fengsel med høyst sannsynlighet avvikles. Jeg synes det er skremmende å se at Arbeiderpartiet setter ideologi fremfor mennesker, og er mer styrt av LO og Venstre enn av fornuft. Avtalen har fungert godt etter intensjonen når det gjelder å få ned fengselskøene, samt at soningsdømte slipper å få livene sine satt på vent, sier Ebbesen.

Hun legger til at hun vil gå nøye gjennom rapporten fra Sivilombudsmannen.

FEILPRIORITERING: Ap-politiker Kari Henriksen mener det er å feilprioritere å bruke penger på leie av fengselsplasser i Nederland. Foto: Pressebilde

– En grov feilprioritering av ressurser

Kari Henriksen (Ap) mener det finnes andre alternativer enn å leie i Nederland.

– Å bruke over en milliard over tre år på en midlertidig løsning i utlandet er en grov feilprioritering av ressurser. Regjeringen kaster penger ut av vinduet, penger som vi trenger til å få på plass flere soningsplasser i Norge. Det ville også skapt norske arbeidsplasser, sa Henriksen til VG før helgen - og før Sivilombudsmannens rapport ble kjent.