Hevder at Loch Ness-monsteret er observert

LOCH NESS (VG) Sjømonsteret Nessie har kommet tilbake etter lengre tids fravær, ifølge lokale optimister.

VG I SKOTTLAND: Nora Thorp Bjørnstad og fotograf Fredrik Solstad.

«Loch Ness-monsteret har tydeligvis kommet ut fra sitt skjulested», skriver lokalavisen Inverness Courier, og viser en fersk video tatt den 7. mai, som viser et objekt som langsomt beveger seg i vannet forbi en båt.

I hele åtte måneder var det ikke noen rapporter om at Nessie er observert, noe som fikk større aviser som Daily Mail, The Scotsman, New York Post, The Sun og Metro til å spekulere i om det legendariske sjømonsteret kunne være dødt.

Men nå kan den lokale helten Gary Campbell, som fører det «offisielle» registeret over Nessies angivelige opptredener, puste lettet ut: De siste ukene skal angivelig flere ha sett, og forsøksvis dokumentert, Loch Ness' berømte monster.

Vant «Årets bilde»

ÅRETS BILDE: Dette bildet av ekkoloddet i båten på Loch Ness, vant pris for årets beste dokumentasjon av Nessie. Foto: FREDRIK SOLSTAD, VG

I den lille byen Fort Augustus yrer det av turister på en sjelden solrik skotsk junidag. Mange av utlendingene skal ut på Loch Ness med Iain Mackinnans båt, og håper kanskje å få et glimt av det som Mackinnans kollega Marcus oppdaget på ekkoloddet for to år siden: Et sylinderformet objekt med luftlommer, som på en fisk, men langt større, rundt én meter i diameter.

– Jeg vil ikke spekulere i hva det var. Men for å si det sånn: Marcus vant prisen for årets dokumentasjonsbilde av Nessie, sier Mackinnan, og viser VG et laminert fotografi av skjermen til det aktuelle ekkoloddet.

Over 10.000 kroner gis hvert år i premie til den som har det beste fotografiet av sjømonsteret.

– Det er «noe» der

Her hvor folk har vokst opp langs bredden av Loch Ness, er det få VG treffer som ikke tror på Nessies eksistens. Fiona Show rydder i grønne plysjdyr i hyllene på suvenirbutikken i Fort Augustus. Hun mener at selv om ikke alle rapporter om observasjoner av sjødyret nødvendigvis stemmer, «så er det noe der».

– Det er en veldig dyp, mørk innsjø. At det er et eller annet utenom det vanlige som befinner seg der, er jeg ganske sikker på, sier den 58 år gamle skotske kvinnen til VG.

Iain Mackinnan med båten klarer ikke å legge fra seg den tanken, han heller.

– Jeg tror det er noe der. Alle her ved Loch Ness har blitt fortalt av noen de stoler på, noen som ikke er løgnhalser, at de har sett sjømonsteret. Min egen bestefar, som var politisjef her på 60-tallet, så Nessie da han var ute og fisket med en kompis. Det er ofte da observasjonene inntreffer, humrer han, når folk «fisker».

Den nyeste videoen av det som kan være Nessie, tatt av en mann med navnet Rob Jones, er i skrivende stund sett over 1,4 millioner ganger på YouTube.