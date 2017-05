Hestesenter kan få gigantisk motorsportanlegg som nærmeste nabo: – Frykter kroken på døra

TRØGSTAD (VG) Et hjerneslag tok nesten livet av Tove Hernes (56) for seks år siden. Terapiriding har gitt henne et nytt liv. Men nå kan senteret hun rir ved bli nedlagt.

– Det er trist om alt vi har bygd opp de siste ni årene kan forsvinne, sier eier av Gjeterud gård, Per Røssum, til VG.

Sammen med kona Kjersti Vik driver han et av Norges største tilbud for terapiriding i Trøgstad. Rundt hundre barn og voksne med Downs syndrom, hjerneskader og andre funksjonshemninger kommer hit for å ri hver uke.

Men nå trues ridesenteret av et nytt motorsportanlegg – tiltenkt 400 meter fra gården. Forslaget skal stemmes over i Trøgstad kommunestyre 16. mai, men er allerede enstemmig vedtatt av kommunens planutvalg.

– Et motorsenter vil bety kroken på døra for oss. Kombinasjonen hest og handikappede krever forutsigbare omgivelser og ro, sier Kjersti Vik.

STORT OMRÅDE: Gjeterud gård i Trøgstad ligger på en stor tomt med flere ridebaner, og skog og mark tett på. Det beste med rideskolen er at omgivelsene er stille og rolig, sier Tove Hernes, som sitter på hesteryggen. Her er hun sammen med Kjersti Vik og Per Røssum. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

– Terapiriding har virkelig reddet livet mitt

VG møter ekteparet i Trøgstad. Gjeterud gård ligger et stykke fra E18, skjermet og i stille omgivelser. Kjersti Vik hjelper bruker Tove Hernes (56) opp på hesten Mille (29). De gjør seg klare for en tur i skogen.

For seks og et halvt år siden ble Hernes rammet av et kraftig hjerneslag. Hun var nære ved å miste livet, og kan fremdeles verken jobbe eller kjøre bil.

– Livet mitt ble snudd på hodet. En lege anbefalte meg terapiriding, og det har virkelig reddet meg, sier Hernes til VG.

Saken om et nytt motorsportanlegg i Trøgstad skaper steile fronter i kommunen. Med et motorsportmiljø på minst 450 personer, er det mange som ønsker seg et nytt senter.

Ola Frøshaug er den største pådriveren bak forslaget, som har fått navnet «Indre Østfold Motorpark». Planen er å bygge et motoraktivitetssenter med 15 ulike baner. I tillegg kommer aktiviteter som rulleski, langrennsski og BMX.

Ordfører positiv til forslaget



Frøshaug skriver i en SMS til VG at politikerne i kommunen virker positive til prosjektet, men at han ikke ønsker å utale seg yttligere før forslaget er behandlet.

I planutvalget er broren til Ola Frøshaug, Saxe Frøshaug, leder. Han har erklært seg inhabil i saken, skriver Frøshaug selv i en SMS til VG.

– Det har ikke hatt betydning for behandlingen eller utfallet av saken, sier ordfører i Trøgstad kommune, Ole Andre Myhrvold (Sp), til VG.

Ordføreren stiller seg positiv til motorparken. Trøgstad ligger ikke langt unna Spydeberg, der rallybrødrene Henning og Petter Solberg vokste opp. Kommunen har et stort og aktivt motorsportmiljø.

– Klubben har jobbet i 40 år med å få en motorbane. Nå har de blitt enig med en grunneiere om et landområde, som ser ut til å være godt egnet, sier han til VG.

– Du ser det ikke som problematisk at dette potensielt kan bety kroken på døra for terapirideskolen ved siden av?

– Jeg vet at de som står bak motorsenteret har et sterkt ønske om å gå i dialog med sine naboer. Jeg håper partene kan finne en løsning.

SKEPTISKE: Innehaverne av ridegården, Kjersti Vik og Per Røssum. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Rådmann: Kan skade 200 mål dyrkbar jord



Rådmann Betty Hvalsengen i Trøgstad kommune er blant dem som er skeptiske til forslaget. 200 mål der motorsportanlegget er tenkt anlagt, kan være dyrkbar jord.

– Administrasjonen har gjennomgått alle forslagene som har kommet inn, og foretatt en konsekvensutredning av disse med vekt på folkehelse, jordvern og sentrumsutvikling. Etter en totalvurdering har rådmannen valgt ikke å ta motorsportanlegget med i forslaget til ny kommuneplan, sier Hvalsengen til VG.

Rapport: Skade for miljøet



Trøgstad kommune har engasjert konsulentselskapet COWI for å vurdere virkningene av å etablere motorsportsenteret. De har laget en konsekvensanalyse av forslaget. I rapporten, som VG har tilgang til, står det:

«Støyplagen vil være en hovedutfordring og det foreligger ingen

terrengformer og annet som kan skjerme anlegget. Det ikke boligområder i

nærheten men flere gårdsbruk og enkelt boliger som antagelig vil bli sterkt

berørt».

FREMGANG: Hanna Westik Hoff (16) har gått fra å nesten ikke kunne sitte alene på en hest, til å bli en av Gjeterud gårds flinkeste ryttere. Hun planlegger nå å kjøpe sin egen hest. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Motorsportanlegget må ligge et annet sted

Hanna Westvik Hoff (16) er en av rundt 30 hesteinteresserte ungdom som jobber på Gjeterud gård. Hun forteller at mange vil bli påvirket dersom senteret må stenge.

– Unge som har det vanskelig hjemme, finner seg selv og et miljø her. Det er veldig trist om vi mister det samholdet vi har, sier Hanna.

På gården har Kjersti Vik ridetimer flere ganger daglig, variert mellom store og små grupper.

– For mange av våre brukere er muligheten til å ri ut i naturen en viktig del av terapiridningen. Det å høre skogens lyder, og ha gleden av å se det rike dyrelivet i området, gir unike opplevelser, sier Vik.

– Men forstår du argumentasjonen for at et motorsportsenter også kan bidra til samfunnet ved å være en viktig sosial læringsarena for mange unge?

– Ja, jeg skjønner det, og syntes tiltak for unge er flott. Men motorsportanlegget må ligge et annet sted. Trøgstad er stort – det bør være plass til oss begge.