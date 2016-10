Märtha og Ari satt sammen da barna deltok på hesteshow

Side om side på VIP-tribunen fulgte prinsesse Märtha Louise og Ari Behn nøye med da barna opptrådte under Oslo Horse Show søndag ettermiddag.

Mens Märtha hadde vært sammen med barna på Telenor Arena hele dagen, kom Ari Behn akkurat tidsnok til å se oppvisningen. Etter showet løp barna opp på tribunen og ga ham en klem.

Oslo Horse Show som har pågått i Telenor Arena siden torsdag, ble avsluttet med et familieshow søndag ettermiddag.

Et av innslagne under showet søndag var en Voltige-oppvisning med medlemmer fra Voltige-teamet til Lommedalen Kjøre- og Rideklubb. Der har Maud Angelica (13), Leah Isadora (11) og Emma Tallulah (8) Behn vært aktive deltakere i et års tid.

På pressekonferansen tidligere i uken der Märtha Louise fortalte at hun skulle gjøre comeback på hesteryggen, ble denne ikke så veldig kjente grenen innen ryttersport beskrevet som turn og dans til musikk, på hesteryggen.

Det var også et forrykende danseshow de 14 deltakerne fra Lommedalen Voltige-team viste på Telenor Arena.

Til en miks av Disney-melodier kom de løpende inn på rekke, kledd i Disney-kostymer. Den høyeste først, og lille Emma Tallulah i indiske klær helt til sist.

Midt i rekken var storesøstrene Maud Angelica utkledd som sort katt og Leah Isadora utkledd som Wendy fra Peter Pan.

I konkurranser kan inntil tre ryttere være på hesten samtidig.

I Telenor Arena var det også inntil tre ryttere på fjordingen Bergulf, som vanligvis går under navnet «Sneip» i Lommedalen.

Leah Isadora, utkledd som Wendy, lå strak over skuldrene til to av team-medlemmene på hesten, mens «We can fly» lød over høyttalerne.

WE CAN FLY: Leah Isadora Behn som Wendy på hesten Bergulf i Telenor Arena. Foto: HALLGEIR VÅGENES/VG

Dyktige hestejeneter



Maud Angelica (13) og Leah Isadora Behn (11) er blant landets beste voltige-utøvere i rekrutteringsklassen C-program.

Begge var på vinnerlaget i C-program da Sandnes og Jæren Rideklubb arrangerte stevnet som også teller som Norgesmesterskap i september.

Laget besto for uten de to Behn-søstrene, av Lena Østerås Myrseth og longør Kristine Jevne Berge.

Longøren er den som står i midten og holder hesten som gallopperer rundt.

Voltige er ikke veldig utbredt i Norge, men ifølge trener i Lommedalen, Kristine Jevne Berge, er det mye større i våre naboland og sørover i Europa.

– Det er en fordel både å kunne kjenne hestens ganglag og turn og dans, forteller Jevne Berge om idretten.

I Telenor Arena viste Maud Angelica at hun hadde både rytme og balanse da hun satt baklengs på hesten og danset kattemyke bevegelser med overkroppen.

Prinsesse Märtha Louise begynte selv å ri som åtteåring.

Hun har imidlertid aldri konkurrert i Voltige.

– Jeg har prøvd. Men det var ikke vellykket, fortalte hun lattermildt på pressekonferansen tidligere i uken. Men la til at døtrene er kjempeflinke, og at hun er med dem på trening så ofte hun kan.

Døtrene gjenoppvekket hesteinteressen

Det er 16 år siden prinsessen la opp ryttersporten, etter 20 år på hesteryggen.

På pressekonferansen i forbindelse med comebacket på Oslo Horse Show lødag, svarte hun klart nei på spørsmålet om hun ville begynne å ri aktivt igjen.

– Men jeg kommer til å være med barna på stevner. Det er førsteprioritet nå, sa prinsesse Martha Louise.

På pressekonferansen fortalte hun også om den første ponnien de kjøpte til jentene: Den heter Wendy, og er en hann.

Den fikk dette navnet fordi den i sin tid var en gevinst i ponnybladet Wendy.

– Den kom til en rideskole i Arendal fra Danmark. Der oppdaget de at den var veldig flink til å hoppe, og den ble en av de beste ponniene i Norge. Nå har den gjort alle de store klassene og er delvis pensjonert, så nå koser den seg hos oss, fortalte Märtha Louise på pressekonferansen.

Stallen en trygg havn



I den internasjonale utgaven av hestemagasinet Equilife fortalte hun tidligere i år om hvorfor hun var så glad i hester og ridesporten fra barnsben av:

I en lang artikkel om sitt forhold til hester skrev hun at det beste av alt, var at hesten hun trente med ikke ante hvem eller hva hun var.

– Den brydde seg ikke om hvorvidt jeg var en prinsesse eller nabojenta. Hesten bedømte meg ikke etter status eller arv slik folk flest gjorde, den responderte simpelthen på meg, skrev hun i magasinet Equilife

– Ingen baktanker, ingen smisking, ikke for streng dømming eller snarveier fordi jeg var en prinsesse. Hvis jeg ga den de rette signalene, gjorde den som jeg sa. Hvis ikke, gjorde den det ikke. Så enkelt.

I magasinet beskrev Märtha Louise stallen som sin trygge havn og gjemmested i oppveksten.

– Jeg skjønte fort at hestene var like følsomme som meg, fortalte hun.

– De var like redde, skeptiske, irriterende, modige, vittige, solide, sterke og oppmerksomme som jeg var. Jeg skjønte dem. Og jeg følte at de skjønte meg.