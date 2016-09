Her sover de i kø for å sikre seg leilighet

ASKER (VG) Dette er folk som har funnet løsningen på boligproblemet: De har sittet og sovet i kø i flere døgn for å sikre seg leilighet til fastpris.

Gunn Ask (56) sitter i huskø for sin søster Inger Lise Jørgensen (60), og var blant de første som kom mandag kveld:

– Jeg har sovepose som jeg kryper nedi, og så legger jeg bare stolen bakover slik, demonstrerer hun.

– Det var ikke kaldt i natt.

Da VG møtte de ivrige boligkjøperne tirsdag kveld, utgjorde køen elleve personer. Først torsdag morgen klokken 09 får de sin belønning: Kjøpekontrakt på leiligheten de har valgt.

– Det mest utfordrende er at det er så gørr kjedelig her, ingen ting som skjer, sier Ivar Nore (23).

KAN SOVE OVER ALT: Krigsskolestudent Ivar Nore (23) har klart en natt i kø, og tar flere. I bakgrunnen de øvrige kø-sitterne i Asker sentrum. Foto: Krister Sørbø , VG

Han er student ved Krigsskolen, og har sett seg ut en av de tolv toromsleilighetene som skal selges. Han ankom den vesle parkeringsplassen foran meglerfirmaet sent mandag kveld.

– Heldigvis har jeg lært i Forsvaret å sove under alle forhold, så jeg fikk meg vel syv timer søvn i bilen i natt. Jeg er jo herfra, og da jeg fikk en skade i skulderen, passet det veldig fin med sykmelding nå, smiler han.

Flere aldersgrupper



Det er folk fra flere aldersgrupper som har satt seg i kø – en middelaldrende drosjesjåfør vil ha en av toppleilighetene. Men de fleste i køen går for toroms.

Køen er organisert med en fysisk liste på døren inn til eiendomsmegleren. Det er lov å ha vikar under køsittingen – men dersom du går bort, strykes du. Unntaket er nødvendige ærender, som om natten foretas over veien på McDonalds.

HOLDER UT I BOLIGKØ: Malen Bakken (24) tar sikte på en natt i bilen for å sikre seg leilighet, mens Magnus Kolstad (68) i bakgrunnen leser bok og skal sikre datteren en toroms. Foto: Krister Sørbø , VG

Det er Veidekke som oppfører byggetrinn to av et større boligprosjekt like ved Asker sentrum, ti minutter å gå til sentrum og en god halvtime unna Oslo sentrum med tog.

32 leiligheter legges nå ut for salg, og etter planen skal byggestart skje på nyåret, og leilighetene kan stå ferdig våren 2018.

– Det er nok særlig toromsleilighetene det er rift om, det er ikke så ofte disse er å få til fast pris, sier eiendomsmegler Karl Fredrik Solli til VG.

Råd til deg som skal kjøpe bolig: ** Være godt forberedt til visningen. Les igjennom salgsoppgaven og ta en gåtur i området hvor leiligheten ligger. ** Finn ut hva som er det viktigste for deg. Mange har flere ønsker når de drar på visning, men det kan være du er nødt til å vike fra noen av dem. ** Vurder muligheten for å kjøpe en leilighet der du kan leie ut det ene soverommet skattefritt til en kompis eller bekjent. ** Ha gjerne med mor, far eller en venn på visning. Fire øyne ser bedre enn to. ** Bestem deg i forkant for hva som er din makspris. Det er lett å bli revet med i en budrunde. ** Tenk langsiktig. Ha minst 2 - 3 års perspektiv før du skal selge igjen. ** Hvor mye har du råd til å kjøpe for? Sett opp et budsjett - og hold deg til det. ** Tenk alternativt. Du skal ikke så langt ut fra de mest attraktive områdene i bykjernen før du kan bo billigere. ** Ikke utelukk en leilighet fordi den ser umoderne ut. Hvis du er villig til å pusse opp litt, kan du få mye for pengene.

De rimeligste toromsleilighetene koster 2.390.00 kroner, og består i en 49 kvadratmeter stor leilighet, pluss altan. Det er heis i bygget, og vil du ha parkeringsplass nede, koster det 250.000 kroner ekstra.

Snart solgt halvparten



68 år gamle Magnus Kolstad sitter på en enkel strandstol og leser Jon Michelet:

– Jeg sitter for min datter, som er på jobb. Da passer det jo at jeg er pensjonist. Jeg skal sitte til i morgen kveld, da overtar hun.

Han har flere stoler å skifte på, og går små turer innimellom for å holde seg i vigør.

Skal prosjektet bli startet, må halvparten av de 32 leilighetene være solgt:

– Det ligger vi an til nå, sier megler Solli, som fant hele 15 på listen ved 21-tiden tirsdag kveld.

Han mener at forhold i markedet har gjort at det har blitt bygget altfor få nye boliger i Oslo og omegn de siste årene, noe som gir et veldig trykk i boligmarkedet:

– Særlig i Asker og Bærum og Oslo Vest. Også første byggetrinn, på bare tolv leiligheter, ble raskt utsolgt, elleve sto i køen.

Han ser ikke bort fra at køstarten danner grunnlag for et godt naboskap:

– Det var en frisk gjeng som møtte opp forrige gang. Nå ser vi at det er folk midt i livet, noen eldre og en god del yngre som har stilt seg opp – en god miks, sier megler Karl Fredrik Solli, som mandag kveld vartet opp med pizza til huskjøperne sine.