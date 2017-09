Her koker det over på E6

I tett kø ble det for mye for denne bilisten mandag. Hendelsen ble foreviget av et dashcam like bak.

«Nordbytunnelen, E6, bilister knyttet til køene på grunn av stengt tunnel oppfordres til å rette seg etter skilting og trafikkreglene», tvitret Follo-politiet mandag ettermiddag.

Da hadde de nylig fått beskjed om en opphetet konfrontasjon ispedd utveksling av slag i den stillestående køen. Bakgrunnen for opptrinnet skal ha vært kreativ bruk av veiskulderen før avkjørselen til Ås, ifølge en trafikant VG har snakket med.

Den 29 år gamle mannen ønsker ikke å stå frem med navn, men forteller om den dramatiske hendelsen, som også ble fanget på film av et dashbord-kamera like bak dem.

– Køen var stillestående, og det tok lang tid å komme seg fra Vestby til Ås. Da jeg nærmet meg avkjørselen til Ås, så jeg at folk foran og bak meg begynte å legge seg ut i veiskulderen for å ta av mot Ås. Avkjøringsfeltet var nesten helt stillestående, så det var bare å legge seg inn i kø, forklarer han.

– Spratt ut av bilen



Det var her 29-åringen først la merke til bilen i sladrespeilet.

– Han var et godt stykke bak, og dreiv og presset seg forbi de andre bilistene. Jeg tenkte ikke over det noe mer før han sto rett bak meg og tutet og blinket med lysene.

29-åringen sier han så på medbilisten i speilet og pekte opp mot høyre for å signalisere at han også skulle ta avkjørselen. Her sto køen uansett stille.

– Så fortsatte jeg med mitt og fulgte trafikken rolig, før jeg plutselig hadde ham oppe på sida og halvveis ute i grøfta. Da spratt han ut av bilen og løp bort til meg og begynte å delje løs.

– Finger i øyet



På videoopptaket kan man tydelig se at den hissige mannen langer ut med venstrearmen inn bilvinduet. 29-åringen sier han heldigvis bare fikk en finger i øyet, og ikke et ordentlig knyttneveslag.

Etter noe dytting går den aggressive mannen fra stedet, men ikke før han har snudd seg og gitt bildøren på førersiden et kraftig spark.

– Det kommer så overraskende på, man rekker ikke egentlig å tenke så mye, sier 29-åringen, som aldri har opplevd noe lignende før.

Men han lar seg ikke uroe over tanken på å sitte i kø i fremtiden.

– Sånn sett er jeg glad det var jeg som satt i bilen. Hadde det vært for eksempel et eldre ektepar eller en familie med barn eller hva som helst – sånne ting kan jo sitte i en god stund.

UP: – Hører ikke hjemme i trafikken

Sjef Runar Karlsen for Utrykningspolitiet (UP) har sett videoen i sin helhet, og sier han vil være forsiktig med å bedømme en konkret sak ut fra ett enkelt videoopptak.

– Generelt vil jeg først si at man ikke bør sperre eller hindre andre i å kjøre forbi, selv om den andre kjører ulovlig. Det kan oppstå fare med det også, og kan fort bli en egen overtredelse, sier Karlsen.

Det gjøres oppmerksom på at UP-sjefen ikke snakker om 29-åringens kjøremåte i videoen, men uttaler seg på generelt grunnlag.

– Det som skjer i videoen ser ut til å være flere forhold. Mest alvorlig er jo det at han utøver vold, og jeg skjønner godt at han vil anmelde det, sier Karlsen.

Han bekrefter at UP ofte nok ser slike handlinger i trafikken, og at de ser alvorlig på det.

– Man kan jo stille spørsmålet om vedkommende som reagerer på denne måten er skikket til å ha førerkort i det hele tatt, når han blir så irritert at han kommer helt ut av fatningen. Han kan være en risiko på veien, sier UP-sjefen.

– Det er en adferd politiet slår hardt ned på.

Politiet bekrefter hendelse



Politiet i Follo bekrefter at de fikk flere telefoner om en hendelse ved Korsegården i Ås mandag ettermiddag.

– Vi fikk melding om krangling og noen som hadde gått fysisk til angrep på hverandre etter at en bil skulle kjøre forbi på «innern», sier operasjonsleder Magnar Tinjar ved Øst politidistrikt til VG.

Politiet prioriterte ikke å rykke ut til stedet, og Tinjar sier det fikk bli opp til den fornærmede å anmelde forholdet.

29-åringen sier til VG at han er i kontakt med politiet på Ski for å anmelde saken. Han fikk ingen langvarige skader av opptrinnet, sier han.