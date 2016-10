Her har de allerede begynt å stemme

MIAMI (VG) Hillary Clinton og Donald Trump kjemper med nebb og klør om å vinne den kritisk viktige vippestaten Florida. Denne uken åpnet valglokalene.

– Jeg hater Trump, sier 77 år gamle Adria Estevez til VG idet hun er på vei til bilen sin etter å ha avlagt sin stemme – til Hillary Clinton – ved et stemmelokale på et bibliotek i Little Havana i Miami.

Hun er en av flere tusen som strømmet til valglokalene i de sørlige delene av Florida da de åpnet mandag.

Samme dag kunne også begynne å forhåndsstemme i Alaska, Arkansas, Colorado, Massachusetts, Texas og Wisconsin. I tillegg kan mange stemme via post.

Estevez ble født på Cuba, men kom til USA da hun var 14 år.

– Det føles bra å ha gjort min borgerplikt. Trump er ikke bra for landet vårt, han er en rasist. Jeg tror på Gud og at alle er like mye verdt, sier hun.

– Trump er det siste håpet



I likhet med mange andre cubanere havnet hun her i bydelen Little Havana. Tradisjonelt har cubansk-amerikanere i høy grad stemt republikansk, men den yngre generasjonen er stadig mer liberale enn sine foreldre.

Med Donald Trump som presidentkandidat kan cubanere i USA gjøre Clinton til den første demokratiske presidentkandidaten som vinner en majoritet av disse stemmene.

– HATER TRUMP: Adria Estevez (77) har lite positivt å si om republikanernes presidentkandidat. VG møter henne rett etter at hun har vært inne og gitt sin stemme til Hillary Clinton. Foto: Thomas Nilsson/VG

66 år gamle Rudy Schneer er også født på Cuba, men kunne ikke vært mer uenig med Estevez der han kommer spaserende ut av valglokalet med en rød «Make America Great Again»-caps på hodet.

– Trump er det siste håpet for USA, sier han.

– Trump har slitt på meningsmålingene i det siste. Tror du han har en sjans?

– Sliter ham? Hvem sier det? Meningsmålinger? Det er bare propaganda og oppdiktet, sier Schneer.

STEMTE PÅ TRUMP: Rudy Schneer (66) har nettopp gitt sin stemme til Donald Trump. Foto: Thomas Nilsson/VG

Jevnt mellom Clinton og Trump



Det er et svært tett løp mellom Clinton og Trump i Florida. I de siste meningsmålingene leder Clinton med tre og fire prosentpoeng. Trump er helt avhengig av å vinne Florida for å ha sjans til å vinne valget.

Fakta: Forhåndsstemming * Ifølge Associated Press Election Research Group hadde over syv millioner amerikanere avlagt sin forhåndsstemme tirsdag. * Så langt viser tallene en fordel til Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton i viktige vippestater som Nord-Carolina og Florida. * I sistnevnte delstat har over tre millioner innbyggere bedt om stemmesedler for å forhåndsstemme – 30 prosent mer enn for fire år siden.

Denne uken holder begge kandidatene en rekke valgmøter her i innspurten mot 8. november.

I vippestaten Florida er det cubansk-amerikanske miljøet en viktig faktor for å vinne.

I 2008 vant Barack Obama disse stemmene med liten margin, mens han fire år senere vant med syv prosentpoeng. Nå leder Clinton dette distriktet med rundt 20 prosentpoeng.

Ifølge en meningsmåling fra Univision støtter 58 prosent av de latinamerikanske velgerne i Florida Clinton, mens 28 prosent av dem støtter Trump.

På et stemmelokale nærmere sentrum av Miami møter vi Rodriguo Sanchez på vei ut. Han har nettopp stemt på Clinton.

– Hun er smart, forberedt og et godt menneske, sier han.