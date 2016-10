Her blir svensken angrepet av moskus

Det var et perfekt motiv for lidenskapelige moskusfotografer. En flokk på mellom 10 og 15 moskus hvilte og beitet fredelig på Dovrefjell, med Snøhetta som bakgrunn.

Synet av de fredelige ur-dyrene ble trolig for fristende for tre svenske fotografer på fotosafari på Dovrefjell onsdag. Til tross for plakater med advarsler om å ikke gå nærmere enn 200 meter fra moskusen, skal de tre svenskene ha omringet flokken og gått inn i den, forteller øyenvitne til det hele, Odd Løvseth (59), til VG.

Les: Denne moskusen er tøffere enn toget

Stresset moskusen

Onsdag var han selv på vei for å ta bilder av flokken i nærheten av NSBs vokterbolig på Svonå. Da han kom opp i lia hvor moskusen holdt til, så han tre fotografer som han anslår var så nær som 25 meter fra flokken.

– Dyrene lå på bakken og noen beitet. De var avslappet. Men da en av fotografene gikk enda nærmere flokken, ble moskusene urolig, reiste seg og stilte seg opp i ring for å beskytte kalvene. Etter å ha stått slik en stund beveget flokken seg mot høyre, og da gikk en av fotografene mot en kløft bak flokken, slik at de omringet den, sier Løvseth, som sier at det så ut som om dyrene var tydelig stresset.

Les: Bli med på moskussafari på Dovrefjell

Selv anslår han at han sto mellom 200 og 300 meter unna moskusflokken, da de tre fotografene, som han hørte snakke svensk, gikk inn i flokken.

Moskusen angriper

– Moskusene begynte å løpe, men de tre karene gikk etter og presset dyrene. Da flokken roet seg igjen, gikk en av dem så nærme som mellom ti og 15 meter i retning en stor okse som sto litt utenfor flokken med Snøhetta i bakgrunnen, forteller Løvseth.

– Og da mannen sto noen meter til høyre for moskusen, så angrep den. Den kom som ei kule! Fyren klarte å hive seg til venstre slik at moskusen passerte, sier Løvseth.

Han anslår at moskusen løper 500 meter videre i samme retning før den stanser.

– Det var utrivelig å se på, sier han.

Se bildet! Innestengt på hytta i to døgn

Vanlig sted for moskustitting

Det er svært vanlig å se og fotografere moskus i nærheten av vokterboligen på Svonå. Løvseth er til daglig bosatt på Tretten, men kjører ofte opp til Dovre for å se etter moskus. De siste fem årene har han tilbrakt sommerhalvåret ved Hagesæter turisthytte for å dyrke hobbyen som moskusfotograf.

At moskusen stiller seg opp i ring for å beskytte kalvene kalles kringvern, eller «carre» på fagspråket.

– Turisten hadde flaks, sier Jon Martin Arnemo, professor ved Høgskolen i Hedmark til VG.

– Tar du et skritt for mye, så eksploderer moskusen. Det er slik den er. Den løper 100 meter på sju blank, så du kommer deg ikke unna, sier han.

Truet av mildvær: Moskus tålte ikke mild høst

Arnemo forsker til daglig på norske rovdyr, men sier han har mer respekt for moskus og elg, enn ulv og bjørn.

– Dersom moskusen stanger deg i bakken, så vil den hoppe oppå deg. Med sine 300 kilo så blir du most, sier Arnemo.

Vanlig med nærgående turister

Dessverre er nestenulykker med turister som går for nær moskus en vanlig hendelse på Dovrefjell, sier Tord Bretten ved Statens naturoppsyn på Oppdal.

– Folk med kamera bryr seg ikke om infoplakatene og grensen på 200 meter. Står du 200 meter unna en moskus, så reagerer den ikke på deg. Går du nærmere, så utsetter du deg for fare, sier Bretten til VG og utdyper:

– Dette er ikke et dyr som flykter, men et dyr som forsvarer seg.

Han anslår at turister blir stanget ned av moskus nesten en gang hvert år. Det er relativt lite, når 15 000 personer går ut på Dovrefjell hvert år for å oppleve moskusen.

– Hva sier turister til deg etter å ha blitt angrepet av moskus?

– De fleste er sjokkerte, men har vanskelig for å akseptere at det er de som har størst hjernekapasitet som burde ha tenkt, sier Bretten.