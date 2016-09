Hengte opp naziflagg - skrev anonym beklagelse

Gjerningsmennene som i helgen hengte opp flagg med nazisymboler i Nesna, har anonymt beklaget hva de gjorde overfor ordføreren i kommunen.

Sjokkerte innbyggere i Nesna i Nordland våknet søndag til utsikten av flagg med nazisymboler som var hengt opp på flere offentlige bygg i kommunen, blant annet Nesna barne- og ungdomsskole.

Mandag hadde gjerningsmennene hengt opp en beklagelse på rådhusdøren, melder NRK.

Arket med beklagelsen er skrevet i blokkbokstaver, og ifølge lensmann Hogne Rosø tilsier både språkbruk og skrift at det er snakk om mindreårige.

– De skriver at det bare skulle være en liten spøk. De beklager det de har gjort, sier ordfører Hanne Davidsen (Ap).

Ifølge lensmann Hogne Rosø står det også at gjerningsmennene innser at det de har gjort er svært respektløst og umodent, og at de skjønner at de har gitt Nesna et dårlig rykte. Gjerningsmennene skriver også at de ikke har nazistsympatier.

– Vi er jo lettet. Vi har overhodet ikke hatt tanker om det var folk på Nesna med slike ideer og slikt tankegods. Nå har vi heldigvis fått det bekreftet at det ikke er et slik miljø her, sier Rosø.

Selv om brevet er skrevet anonymt, ønsker lensmannen å ta en prat med de skyldige.

Heidi Johansen var på vei hjem fra nattevakt da hun så hakekorset henge fra skoletaket.

– Det er veldig utrivelig, og utrolig respektløst. Jeg har aldri opplevd lignende her, sa Johansen til VG søndag.