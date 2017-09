Helsetilsynet anbefaler politiet å etterforske Djabrail-saken

Fredag sendte Helsetilsynet et brev der de anbefaler Vest politidistrikt å etterforske feilmedisineringen av Djabrail Sulejmanov (6) ved Haukeland universitetssykehus.

Det bekrefter Helsetilsynet overfor VG fredag ettermiddag.

– Vi kan ikke kommentere noe mer i detlajer nå fordi alt som har med etterforskning å gjøre er unntatt offentligheten. Alt vi kan si er at vi anbefaler etterforskning, opplyser kommunikasjonsdirektør i Helsetilsynet Nina Vedholm.

Politiadvokat ved Vest politidistrikt, Inger-Lise Høyland, har ikke lest brevet enda, men sier at det innebærer at politiet nå må avklare om det er begått straffbare forhold.

– Det betyr at vi nå må starte etterforskning med tanke på å avklare om det er begått straffbareforhold. Vi må finne ut av om det har skjedd forsettelig eller uaktsom overtredelse ved sykehuset, sier Høyland.

For fire uker siden fikk Djabrail en skjebnesvanger feilmedisinering ved Haukeland sykehus i Bergen. Det førte til at han havnet i respirator. Torsdag besluttet legene ved Rikshospitalet i Oslo, hvor han ble flyttet til mandag forrige uke, at han skulle kobles ut av respiratoren.

Haukeland universitetssykehus anmeldte selv hendelsen etter at feilmedisineringen skjedde. Siden har saken vært hos Helsetilsynet som har den nødvendige faglige kompetansen til å vurdere om helsepersonell har handlet i strid med retningslinjene. Det er Helsetilsynet som også gir sin vurdering til politiet om saken bør etterforskes eller ikke.

Familiens advokat Torstein Skansbo sier at Helsetilsynets konklusjon er gledelig.

– Dette innebærer at Helsetilsynet er enig med foreldrene i at det har skjedd kritikkverdige forhold, og det er veldig gledelig at saken blir tatt på alvor, sier han.

Fredag ble det også kjent at foreldrene til avdøde Djabrail vurderer å fremme erstatningskrav mot legen som feilmedisinerte den lille gutten, og eventuelt selve sykehuset.