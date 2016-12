Willy (71) utløste trygghetsalarmen fire ganger – neste morgen var han død

Alarmsentralen i Kristiansund undersøkes av politiet etter at Willy Henry Kleiven (71) utløste trygghetsalarmen fire ganger – uten å få hjelp.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det var natt til 8. desember at Kleiven utløste trygghetsalarmen. Først klokken 00.15, deretter 01.41, 02.18 og til slutt klokken 06.10.

Samme morgen ble han funnet død på gulvet i sin bolig i Sunndal kommune, med store skader i hodet og ansiktet. Det var hjemmesykepleien som fant ham på et rutinemessig besøk ved 09-tiden.

Svigersønn Erling Øksenvåg er talsmann for familien til avdøde Kleiven. Han er opprørt over at ingen reagerte da svigerfaren trykket på alarmknappen fire ganger. Han forteller om det han mener er en omfattende svikt fra alarmsentralens side.

Kvinne i 60 årene: Døde av avmagring i eget hjem

– Det viser seg at det sitter ufaglært personell og gjør vurderinger på om de skal tilkalle helsehjelp eller ikke. Det sier seg selv at hjelp skal tilkalles når man utløser trygghetsalarmen, sier Øksenvåg til VG.

Kleiven er obdusert. Familien opplyser til Tidens Krav, som først omtalte saken, at den foreløpige obduksjonsrapporten ikke gir svar på dødsårsaken. Han skal ikke ha dødd som følge av fysiske skader etter fall.

Skjønner ikke vurderingen



Det er et høytalersystem i trygghetsalarmen som tar automatisk kontakt med alarmsentralen når den utløses.

Øksenvåg kan ikke skjønne vurderingen som er tatt av operatøren på alarmsentralen. Operatøren tolket lydene fra Kleiven som at alt var bra.

Les også: Demente Jorunn (83) frøs i hjel. Hun var alene 22 timer i døgnet.

– Vi har hørt på opptaket der han ringer inn. Ut fra det vi hører er det helt umulig for oss å tolke at han har det bra. Han gir fra seg lyder, han prøver å si noe. Det høres ikke ut som han har det bra, sier Øksenvåg.

– Ufullstendig bilde



Kommunalsjef Siv Iren Stormo Andersson i Sunndal kommune forteller at det er benyttet en gammel løsning som ikke lagrer lydlogger fra samtalene.

– Vi fikk imidlertid hjelp fra leverandøren av systemtjenesten til å hente ut noe av opptaket. Det er disse 12–15 sekundene familien har hørt. Samtalen har er en loggført varighet på halvannet minutt i våre systemer, sier Andersson til VG.

Les også: Gunhild (92) lå død hjemme i to uker – nå må Oslo kommune i retten

Ifølge Andersson har operatøren forklart at Kleiven i samtalen ga uttrykk for at han hadde det ok og skulle legge seg. Hun mener sekundene med lyd ikke gir et fullstendig bilde av det som har skjedd.



Kommunalsjefen beskriver hendelsen som tragisk.



– Etter at vi fikk vite om hendelsen tok vi umiddelbart initiativ til en intern gjennomgang sammen med den aktuelle operatøren, sier hun.

Fikk ubesvart anrop fra alarmsentralen



Etter at han utløste trygghetsalarmen for første gang den aktuelle natten, ble Kleiven oppringt av alarmsentralen på sin telefon.

Selv om han ikke svarte dem, ble det ikke sendt noen hjem til ham for å sjekke at alt var i orden. Det var familien som fant det ubesvarte anropet på telefonen hans etter at han ble funnet død, forteller talsmann Øksenvåg.

Les også: Eldre må utløse trygghetsalarm for å få do-hjelp

– Vår operatør kan ikke huske å ha ringt opp igjen, og har ikke noen forklaring på hva det skal være, sier kommunalsjef Andersson om oppringingen.

– Skal ikke være mulig



Samtidig forteller han at familien har fått opplyst at det ikke finnes instrukser eller prosedyrer for hvordan de som sitter på alarmsentralen skal opptre når de ikke får kontakt med personer som utløser trygghetsalarm.

– Alt baserer seg på subjektiv vurdering av en operatør, som i tillegg viser seg å være ufaglært. Jeg spurte de ansvarlige om dette. De kunne bekrefte at operatøren på vakt ikke hadde helsefaglig bakgrunn, og at det ikke finnes instrukser for slike hendelser, sier Øksenvåg.

Han forteller at familien ikke kan skjønne at det er mulig å få en slik behandling.

– De skjønner ikke at det er sant. Vi er i 2016. Det skal ikke være mulig å ha et sånt system.

Mange falske alarmer

Kommunalsjef Andersson forteller at det ofte skjer falske alarmer ved trygghetsalarmer.

– Generelt er det ganske vanlig at alarmer utløses uforvarende. Dette kan skje dersom personen som bærer alarmen kommer bort i knappen når pasienten for eksempel snur seg i sengen. I dette aktuelle tilfellet oppfattet operatøren at vedkommende sov.

Hun forteller at sentralen har vært drevet av brannvesenet frem til for to måneder siden, men at bystyret har vedtatt å gjøre sentralen mer helsefaglig fokusert.

– Da vi tok over oppdaget vi at det ikke fantes skriftlige rutiner. De er vi i ferd med å utarbeide nå. Samtidig er det viktig å huske at det ikke betyr at vi har manglet rutiner.

Operatør uten helsefaglig bakgrunn



Hun forteller at dersom operatøren oppfatter at innringer trenger hjelp eller tilsyn, er rutinen klar på at hjemmesykepleien skal kontaktes.

– I alle tilfeller er dette basert på operatørens skjønn og forståelse. Det er det vanskelig å skrive seg utenom, sier hun.

Samtidig bekrefter hun at den aktuelle operatøren ikke har helsefaglig bakgrunn.

– Vedkommende som tok imot dette anropet har ikke helsefaglig bakgrunn, men systemet er det samme som da det var en 110-sentral og vi jobber nå med å få på plass nye rutiner, et nytt datasystem og mer helsefaglig personell.

Politiet ønsker å få fakta på bordet



Lensmann Halvard Vermøy i Sunndal bekrefter til VG at de opprettet en undersøkelsessak for å få de faktiske forhold på bordet.

– Vi kan fastslå at det aldri har gått noe varsel fra sentralen, og at det er her et eventuelt ansvar ligger, sier Vermøy.

Han forteller at de nå ønsker å få klarhet i hvilke rutiner som finnes, hvilke plikter sentralen har, hvordan de har forholdt seg til disse, og om det innebærer straffansvar.

– Sentralen der den aktuelle operatøren jobber ligger i Kristiansund, og vi vil be om å få bistand fra politiet der for å ta avhør av vedkommende, sier Vermøy.

– Hvor alvorlig er dette?

– Det kan vi foreløpig ikke konkludere med. Vi har satt i gang disse undersøkelsene for å bringe det på det rene.