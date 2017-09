Vennegjengen startet innsamlingsaksjon for MS-syke Julia (25)

Vennegjengen håper samle inn en halv million kroner for å dekke behandling for Julia Fink i Russland neste år.

Den sosiale, arbeidsomme og glade jenta vennene beskriver henne som, begynte å forsvinne for ett og et halv år siden.

I juni i år fikk Julia Fink (25) diagnosen – multippel sklerose (MS). Nå begrenser hun antall aktiviteter til maks én om dagen, det være seg å lage middag, legetime eller sykehusbesøk.

– Jeg ble dårlig ganske fort. Jeg har mistet livet mitt totalt, jeg sliter med å komme meg ut av leiligheten, med å være en god kjæreste og med å være en god venninne. Jeg får til veldig lite, sier Julia til VG.

I Norge finnes det kun sykdomsbremsende medikamenter og behandlinger, men for Julia har ikke disse fungert godt. Hun begynte derfor å gjøre research på egenhånd, og kom over stamcellebehandling i Russland. På eget initiativ kontakt hun andre MS-syke som har gått gjennom behandlingen, og fått gode resultater.

Julia tok kontakt med behandlingsstedet, og fikk allerede uken etter beskjed om at hun ble godkjent som pasient.

– Jeg har vært kjempeheldig, sier hun.

Dette er MS MS (multippel sklerose) er en sykdom som rammer nerveceller. Nervevev danner utløpere fra flere nerveceller og fører signaler gjennom hjernen og mellom hjernen og resten av kroppen. Noen nerveceller er kledd i en såkalt myelinskjede som gjør at signalene ledes raskere. Ved MS blir myelinet skadet i hjernen eller ryggmargen, og derved hemmes nervesignalene. Noen hemmes nesten ikke av MS, men hos andre kan sykdommen gi alvorlig funksjonssvikt. De vanligste symptomene er økt tretthet eller nummenhet og en prikkende følelse fra visse kroppsdeler. Hvilke og hvor mange andre symptomer som utvikles, er avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad. Det finnes ingen kur mot MS, men det finnes legemidler som kan bedre symptomene og bremse sykdomsutviklingen. Kilde: Helsenorge.no

14. januar reiser hun til Moskva for å få behandlingen som kan gi henne livet tilbake. En behandling med en prislapp på en halv million kroner. En behandling som den norske stat ikke gir økonomisk støtte til.

Samlet inn 170.000 på to døgn

Da er det godt å ha en vennegjeng som trår til. Venninne Camilla Marie Claussen tok initiativ til å starte en innsamlingsaksjon for å dekke opp deler av behandlingen. Håpet var å samle inn 70.000 innen avreise i januar. På to dager har det ramlet inn 170.000 kroner.

– Det er vanvittig hvor mye folk hjelper til, deler og gir. Vi har ikke ord, sier Camilla til VG.

Hun forteller at de er utrolig takknemlige for engasjementet rundt innsamlingsaksjonen. Folk sender personlige meldinger og er ivrige etter å hjelpe 25-åringen. Noen har til og med tilbudt å arrangere støttekonsert hvor inntektene går til behandlingen.

– Det er helt utrolig. Det var mye tårer på fredag da vi postet innsamlingsaksjonen. Vi skjønte det ikke helt noen av oss. Det er helt overveldende. Det er fantastisk, sier Camilla.

JENTEGJENG: Her er venninnegjengen samlet på Falkenuten i Rauland for ett år siden. Nå er det så vidt Julia har krefter til å gå ut av leiligheten. Foto: Privat

– Verdens beste venner

For Julia betyr det mye at vennene trår til for å bidra til å dekke behandlingen hennes.

– Jeg har verdens beste venner, det kan ingen si noe på. Det har vært mye tårer. Det er helt utrolig. Folk har vært så snille og delt og likt. Jeg har ikke ord for hvor snille folk er, forteller 25-åringen.

– De ser at jeg ikke er den samme personen jeg var for to år siden. De vet hvor mye det betyr for meg å jobbe, trene og være sosial. Alt det har jeg mistet. De savner venninnen sin, forteller hun.

Livet hennes er ensidig om dagen, og både kropp og sinn svikter.

– Det som har påvirket meg mest er hukommelsen og lammelser. Innimellom ryker balansen, og jeg sliter med å gå. Jeg sliter veldig med å leve det livet jeg har gjort. Jeg ser veldig fram til å bli frisk og leve igjen, sier Julia.

Hun forteller at hun klarer å holde motet og humøret opp når hun vet at hun skal få behandling i Russland, og fordi hun har personer rundt henne som støtter henne.

Stamcellebehandling i Norge

Stamcellebehandling av MS-syke er ikke godkjent i Norge. Det er derfor mange nordmenn som reiser til utlandet for å gjennomgå den dyre behandlingen.

Strategien er at man tar bort hele immunapparatet. Både ferdigproduserte celler og stamcellene som har laget dem. Man høster og fryser ned benmarg-stamceller før immunsystemet ødelegges med store doser cellegift, med eller uten strålebehandling i tillegg. Så overfører man tilbake disse stamcellene slik at de kan lage et helt nytt immunforsvar.

Det ble startet et forskningsprosjekt ved Haukeland sykehus i fjor hvor behandlingen testes ut. Studien fikk tidligere i år tildelt 20 millioner kroner til forskning på behandlingen.