Varsler politisk kamp for å endre ny pleiepengeordning

Både regjeringens støtteparti KrF og SV varsler kamp for å endre den nylig vedtatte pleiepengeordningen.

Nye regler for pleiepenger

Endringene som Stortinget vedtok i vår, og som trer i kraft 1. oktober, gjør til at flere familier får rett til pleiepenger når barna er alvorlig syke. Samtidig skjer det innskrenkninger: Etter ett år reduseres lønnskompensasjonen fra 100 til 66 prosent. Det settes også en maksgrense for perioden man kan motta pleiepenger: 1300 dager, tilsvarende fem år. Hvis begge foreldrene tar ut pleiepenger, blir antall dager halvert. Det er mulig å få graderte peleipenger og kombinere med jobb. Da kan perioden strekkes til ti år.

Den samme dagen som Stortinget åpner etter valget, den 2. oktober, vil Audun Lysbakken (SV) legge fram et endringsforslag til den nye pleiepengeordningen.

Forslaget vil sikre at foreldrene til alvorlig syke barn får beholde 100 prosent pleiepenger så lenge de har behov for det.

Denne uken fortalte VG om mor Kari Midtsundstad, som risikerer å få kraftig kutt i pleiepenger som hun får for å være hjemme med sønnen Sindre (7). 7-åringen har Downs syndrom og kreft, og trenger i perioder at mammaen er hjemme med ham på fulltid.

– Jeg håper at de sterke historiene foreldrene til alvorlig syke barn har fortalt til VG denne uken vil påvirke flere partier til å snu, og sørge for politisk flertall for endringene, sier han.

SV advarte



Da Stortinget behandlet den nye pleiepengeordningen i vår, advarte SV mot konsekvensen av å innskrenke foreldrenes lønnskompensasjonen til 66 prosent etter ett år.

Lysbakken fremmet et alternativt forslag som ville sikre foreldrene 100 prosent pleiepenger hele veien.

Da var det bare KrF og MDG som støttet dette forslaget.

– Jeg tar det for gitt at KrF og MDG mener det samme i dag. Hvis Senterpartiet og Arbeiderpartiet snur, blir det med den nye sammensetningen i Stortinget flertall for å fjerne kuttet til 66 prosent, sier Lysbakken.

SV og KrF enige

Nestleder i KrF, Olaug Bollestad, bekrefter overfor VG at hennes parti ikke har endret mening om pleiepengeordningen.

I Stortinget stemte KrF mot å redusere pleiepengene etter ett år, fordi det ville føre til at foreldre med alvorlig syke barn måtte betale for at flere skulle inkluderes i pleiepengeordningen.

– Dette ønsker vi å gjøre noe med. Det er ikke rett at så syke barn skal betale prisen for å inkludere flere i ordningen. Vi vil vurdere å fremme forslag om dette i Stortinget selv, men håper samtidig at regjeringen ser at dette er kommet skjevt ut for de sykeste barna og deres familier. Vi håper de kommer med endringsforslag selv når de ser hvordan dette slår ut, skriver hun til VG.

Avventende Arbeiderparti



Da Stortinget behandlet pleiepengeordnigen i vår, stemte 31 av Arbeiderpartiets 32 representanter for regjeringens forslag. Én representant støttet SVs alternativ.



Hva de vil stemme når SV fremmer endringsforslag i oktober, vil de vente med å kommentere.

– Et slikt forslag vil vi ta stilling til når det kommer til behandling i Stortinget, sier Rigmor Aasrud, som i forrige periode representerte Ap i arbeids- og sosialkomiteen.

Senterpartiet på glid



SP: Parlamentarisk leder Marit Arnstad. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Senterpartiet er åpent for å vurdere slike innspill, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad.

– Da endringene ble debattert i Stortinget i vår, var Senterpartiet mest opptatt av ikke å begrense den totale pleiepengeperioden. Det er flere problemstillinger her: Det ene er droppet i ytelse. Det andre er det totale antallet dager man kan motta pleiepenger. Mange har behov ut over de dagene loven legger opp til, sier hun.

Ifølge Arnstad vil Sp komme tilbake til forslaget fra SV når de har fått behandlet det i sin gruppe.

– Vi er åpne for å drøfte tilpasninger for dem som er i de mest krevende situasjonene, sier hun.

– Vanskeligst for de svakeste

SV: Audun Lysbakken Foto: Eskil Wie Furunes , VG

SV ønsker å fjerne både reduksjonen til 66 prosent lønn etter ett år, og den totale begrensningen på 1300 dager.

Lysbakken synes at de vedtatte endringene i pleiepengeordningen innebærer mye positivt, blant annet at den blir mer fleksibel og at den omfatter flere.

– Men for meg er det helt uforståelig at man gjorde situasjonen vanskeligere for de familiene som har det aller tøffest. Det er snakk om ganske få familier. Samfunnet har råd til å la foreldre i krevende situasjoner få konsentrere seg fullt ut om barna, og slippe å tenke på hvordan de skal få betalt regninger, sier han.

Rødts nye mann på Stortinget støtter Lysbakken fullt ut.

– Det er barnets sykdomsforløp, og ikke en grense funnet på av Høyre og Frp, som må avgjøre hvor lenge foreldrene skal motta pleiepenger, sier partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes.

– Hvis vi som samfunn ikke skal ha råd til å sørge for at foreldre med syke barn skal kunne pleie dem, da har vi dårlig råd, sier han

Venstre: En god ordning

VENSTRE: Sveinung Rotevatn Foto: Roger Neumann , VG

Venstre var med på å sikre flertallet for ordningen som ble vedtatt. Sveinung Rotevatn (V) står fast ved at ordningen som trer i kraft 1. oktober er god.

– Det har skjedd en kraftig forbedring av pleiepengeordningen. Før var den tungvint, og forbeholdt noen få. Nå har vi fått en ordning som er enklere å administrere, og som vil inkludere langt flere.

– De rødgrønne mener at det nå er de svakeste som må betale for at flere skal få pleiepenger?

– Nei, før var det mange av de svakeste som ikke fikk. Nå er det mange flere som får, og det mener jeg er en riktig prioritering. I prosessen har jeg snakket med mange berørte familier, og det var en tydelig beskjed til oss om at det var ønskelig at vi utvidet ordningen. Vi har også innført unntaksregler som gjør det mulig for barn med progredierende sykdommer (raskt forverrende, red.anm.) å få pleiepenger ut over fem år, sier han.

Han legger til:

– De rødgrønne har null troverdighet i sine rop om en bedre pleiepengeordning. De gjorde null og niks i åtte år, selv om de borgerlige partiene presset på. Nå har vi omsider fått flertall og en kraftig utvidelse av ordningen, og så påstår de rødgrønne at de liksom vil fikse en enda bedre ordning? Det tror de neppe på selv en gang, sier Rotevant - som forøvrig mistet sin stortingsplass i valget tidligere i september.

Han påpeker at dersom det skal skje endringer i de vedtatte reglene må det komme i forbindelse med budsjettforhandlingene senere i år.