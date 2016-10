Utdanningsforbundet om leges stressalarm: – En vekker

Utdanningsforbundet mener det trengs mer kunnskap om hvorfor stadig flere unge blir syke av stress.

I VG kom professor ved Universitetet i Oslo og avdelingsoverlege på Oslo Universitetssykehus Trond H. Diseth nylig med en bekymringsmelding om barn og unge som stresser seg syke: I løpet av fem år er antallet innleggelser ved Rikshospitalet femdoblet.

Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet satt i salen da Diseth manet til handling under en lærerkonferanse i forrige uke. Han sier til VG at innlegget fra den erfarne avdelingsoverlegen var en vekker:

Råd mot skolestress Fem råd til foreldre mot elevenes skolestress: 1. Snakk med eleven om han eller hun opplever noe som ligner på skolestress. 2. Kommunisér betydningen av karakterer, prøver og prestasjoner med nøkternhet og rimelighet fremfor å forsterke fokuset på dette. 3. Oppfordre gjerne til at eleven kobler av fra skolearbeidet med jevne mellomrom – og gjerne også kobler ut å være pålogget hele tiden – på mobilen, nettbrettet eller sosiale medier. Arbeide sammen om å slå av inntrykkskanalene. 4. Pass gjerne på at eleven dyrker en god fysisk helse, bruker kroppen, kommer seg ut og holder seg i fysisk aktivitet. 5. Gå gjerne i dialog med kontaktlærer og skole hvis dere som foreldre er bekymret for høy prøvefrekvens, overdrevet karakter-fokus, stor leksemengde og høyt stressnivå. (Kilde: Direktør ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, region Sør-Øst, Arild Bjørndal.)

– Det var både tankevekkende og urovekkende. Tallene han kom med, er dramatiske. Men vi trenger mer kunnskap om hva som ligger bak. Samtidig må vi ta innover oss at skolevesenet kan bidra til disse stressrelaterte sykdommene, sier Handal til VG.

– Stresset oppleves som uoverkommelig



Diseth, som regnes som en av landets fremste kapasiteter innen stressrelaterte tilstander hos barn og ungdom, mener både foreldrene og skolene må ta sin del av ansvaret for utviklingen.

I forrige uke sa også flere andre barneleger at mange skoleelever er så stresset at de ikke er mottagelige for læring.

– Vi vet at barn og unges behov for grunnleggende trygghet er avgjørende for barns psykologiske utvikling. Dette stresset som mange opplever overskrider barnets kapasitet og evne til å skape mening og sammenheng. Stresset oppleves uoverkommelig og uløselig. Kroppen reagerer når barnet ikke finner en måte og gi uttrykk for dette på, ifølge Diseth.

Han lar seg provosere over funnene i rapporter som Ungdata, som forteller at ungdom i Norge har det bedre enn noen gang – de er mer lovlydige enn før, mer skoleflinke, færre ruser seg og flere har et godt forhold til foreldrene sine.

– Disse tallene har en bakside. Vi ser at stadig flere har psykiske plager, sa Diseth under konferansen.



Den samme Ungdata-undersøkelse viser også at ungdom sover i snitt seks og en halv time i døgnet.

– Det er altfor lite i forhold til hva en ungdom trenger. Hjernen trenger mer søvn, presiserte Diseth.

BARNEPSYKIATER: Trond Diseth ved Oslo universitetssykehus. Foto: Jørgen Braastad , VG

Sykdomstegn i samfunnet



Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som var til stede under Diseths foredrag, mener stress-symptomene er et sykdomstegn i samfunnet som ikke bare kan adresseres til skolen.

– Jeg tror at det Diseth beskriver – fanger en kulturdiagnose og er et sykdomstegn i vårt samfunn. Vi ser ressurssterke foreldre som presser elever som gjør det godt på skolen – hjemmefra, sa Isaksen.

Elev: Trenger flere helsesøstre

Videregående-elev Johanne Akerø (17) er leder av Elevorganisasjonen i Oslo.

Hun mener altfor mange skoler ikke har voksenpersoner som ser og bryr seg om elevene.

– Elevene må ha et team rundt seg i skolen. En styrket skolehelsetjeneste og rådgivningstjeneste er nødvendig for at alle skal ha det bra på skolen, sier Akerø til VG. Fortsatt er det mange som ikke har mulighet til å møte helsesøster når de trenger det.

– Derfor bør alle skoler ha minst én helsesøster ansatt på fulltid. Psykisk helse er også et stort problem for dagens ungdom, og det er viktig at elever som sliter med dette får profesjonell hjelp fra psykolog, ifølge Akerø.

