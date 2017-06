LILLEHAMMER (VG) Flere selvmord blant unge de siste ukene preger miljøet på Lillehammer. Nå vil ungdommene lære hvordan de kan hjelpe hverandre.

– Vi er triste og redde. Triste for de vi har mistet, og redde for å miste enda flere, sier Oddgeir Haukaas Bjerke (21).

Mai måned ble preget av flere selvmord og selvmordsforsøk på Lillehammer. Nå har Oddgeir, sammen med vennene Kristoffer Hestetræet (22), Nikoline Stakston Hilleren (22) og Hans Bjørnsgaard (21), forsøkt å finne ut hva de kan gjøre for å forhindre at flere unge tar sitt eget liv.

– Jeg sitter med en følelse av at vi ikke har kontroll. Jeg våkner om natta og lurer på hvem det kan bli neste gang. Om det blir noen av mine venner. Det er jo folk du ikke vet at sliter, sier Kristoffer.



– Kanskje vi kunne reddet flere



Han og resten av vennene er bekymret for både sine egne og andres venner etter en en dyster vår i byen.

– Man merker det på alle for tiden. Vi er preget, og snakker mye om det, forteller Oddgeir.

Han og Kristoffer kommer fra begravelse til en av ungdommene. Sammen med vennene Nikoline og Hans har de tatt kontakt med kommunen for å høre hva de kunne gjort og sagt for å gjenkjenne selvmordstanker hos venner og kjente.

– Vi tenker jo på hva vi kunne gjort for å hjelpe. Hvis vi hadde visst hva vi kan gjøre, kunne vi kanskje plukket opp dette tidligere, og reddet flere, sier Kristoffer.

– Det er så leit at de ikke har klart å se lyspunkt som kommer fremover i livet. Det er sårt for oss rundt, sier Oddgeir.

– SPØR DIREKTE: Irene Nadjvinski er sosiallærer ved Åretta ungdomsskole på Lillehammer. Hun mener man må gi unge muligheten til å snakke hvis man mistenker at de sliter. Foto: Geir Olsen , VG

VG har snakket med flere på Lillehammer som daglig er i kontakt med ungdommer som sliter.

Irene Nadjvinski, sosiallærer ved Åretta ungdomsskole, mener det er viktig å snakke direkte med ungdommer man frykter kan gå med selvmordstanker.

– Jeg spør rett ut. «Går du med selvmordstanker?», spør jeg. Når jeg spør, får de jo også snakke om det, det er viktig, sier hun.

Hun er bekymret for at mange unge ikke vet at alle går gjennom vanskelige tider i livet.

– Alle har jo den følelsen av man ikke orker mer noen ganger. Livet er ikke perfekt, og vi må jo tåle å være lei oss, sinte og ha følelser. Men da må vi spørre, sier hun.

– VI ER I ET FIKSESAMFUNN: Prest i Lillehammer, Ingunn Dalan Vik, er redd unge ikke vet at livet også er å ha det vondt. Foto: Geir Olsen , VG

– Jeg tror ikke det handler om valg



Prest på Lillehammer, Ingunn Vik Dalan, har jobbet med både ungdommer og pårørende etter mennesker som har tatt livet sitt.

Kirkens SOS døgnåpne telefon: 22400040. De har også chat, hvor de svarer innen 24 timer.

Mental Helses døgnåpne og gratis hjelpetelefon: 116 123

Kors på halsen, Røde Kors' samtaletilbud for barn og unge: Åpen mandag-fredag 14-22: 800 333 21

På Røde Kors' nettsider kan du også chatte, diskutere og sende mail hvis du har spørsmål eller trenger noen å snakke med; www.korspåhalsen.no

Alarmtelefonen for barn og unge: Er gratis og åpen 15.00-08.00 og døgnåpen på helligdager og i helger: 116 111

Er gratis og åpen 15.00-08.00 og døgnåpen på helligdager og i helger: 116 111



– Vi har kommet til et sted hvor vi ikke kan snakke om smerter i livet som noe som rammer oss alle, som en normal ting. Vi er i et slags "fiksesamfunn", hvor vi kan fikse på det vi ikke er fornøyd med. Når det smitter over til indre verdier, er jo ikke det riktig. Alle mennesker lever med smerter, sier hun.

Hun mener det er viktig å skjønne at når unge tar sitt eget liv, så er ikke det noe de opplever som et reelt valg.

– Det å møte pårørende som ikke kan forstå at deres kjære har valgt å ta sitt eget liv - det forstår jeg. Men jeg tror ikke det handler om valg.

– Jeg møtte en far en gang som hadde mistet sønnen sin til selvmord. Han spurte; «hadde han det så vondt?». Å bare se den smerten, og at denne gutten tenkte bare at han var en byrde og en belastning. Det er ikke egentlig et valg, sier hun.

Det har gått noen dager etter at det siste unge mennesket tok livet sitt i byen. Tilbake i parken håper ungdommene at det å løfte temaet og bli flinkere til å snakke sammen, og ta vare på hverandre, kan gjøre at de slipper å miste flere.

– Man må snakke om det, sier Oddgeir.

– Vi er opptatt av at folk skal bry seg, og ta vare på hverandre. Dette angår mange, og da må vi snakke sammen, sier Nikoline.

Gjengen håper de som sliter nå kan se at det finnes hjelp, uansett.

– Jeg håper det blir lettere å snakke om dette nå. Folk kan se at man kan få hjelp, at det ikke er så mørkt. Men det må skje noe, nå, sier Kristoffer.