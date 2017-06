Trygve (90) får endelig sykehjemsplass – men bare ut juli

90 år gamle Trygve Styve har fått gjentatte avslag på sykehjemsplass, på tross av at han har hatt flere ulykker. Nå har kommunen gitt ham midlertidig plass.

I forrige uke skrev VG om Trygve Styve (90) fra Voss som flere ganger har falt og slått seg kraftig. Likevel mener kommunen at han er frisk nok til å klare seg selv. Forrige søndag var Styve ute på trilletur med rullatoren da han snublet i noe på bakken, og landet med ansiktet først.

– Det er helt forferdelig at jeg i den tilstanden jeg er i – jeg som snart har bursdag og blir 91 år – at jeg skal klare meg helt alene. Dette går ikke lenger, fortalte Trygve Styve til VG da.

Sønnen Erlend Styve tok til Facebook for å fortelle om farens stadig dårligere helsetilstand, og kommunens stadige avslag. Han og søsteren Solgun Styve fortalte at de tre ganger hadde søkt om plassen til faren. Sist var i februar.

Reaksjonene var mange, og nå har Voss kommune tatt opp reglene for tildeling av sykehjemsplass til revisjon, ifølge NRK.

De skriver videre at 90-åringen får omsorgsplass fram til 10. juli, og deretter avlastningsplass ut måneden, noe familien fikk beskjed mandag etter et møte med tildelingskontoret i Voss kommune torsdag.

– Vi er veldig glade for at han har fått plass. Det gjør det mulig for oss å reise på ferie uten å frykte, sier Erlend Styve til NRK.

Familien ønsker likevel at Trygve skal få fast sykehjemsplass.

– Da kunne vi senket skuldrene skikkelig. Men jeg regner med at de vil vurdere tilstanden hans nå som han skal inn, fortsetter Erlend Styve til NRK.