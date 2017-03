Truls Espen (26) er åpen om dysleksi – har søkt jobb i tre år uten å lykkes

Søndag kveld la Trond Espen Knutsen ut en åpen jobbsøknad på Facebook. Et døgn senere er innlegget delt over 4500 ganger.

– Dette er over all forventning. Da jeg gikk og la meg søndag kveld hadde 300 delt innlegget mitt, og jeg var veldig fornøyd. Jeg hadde aldri trodd at så mange ville hjelpe meg, sier Truls Espen Knutsen (26) til VG.

Det var Fredriksstad Blad som omtalte saken først.

26-åringen fra Fredrikstad har søkt etter fast jobb siden han var ferdig i Forsvaret i januar 2014. Til VG sier han at han er usikker på hvor mange søknader han har sendt.

– Jeg får veldig sjelden svar på søknadene jeg sender. Jeg tror det handler om de lave karakterene mine, og at det alltid er andre søkere som stiller sterkere på papiret enn meg. Jeg har vært i en del vikariater, men andre får alltid den faste jobben fremfor meg, sier han.

Knutsen har sterk dysleksi. Han forteller at han slet på skolen, og at det først i voksen alder at han klarte å gjennomføre videregående skole.

– Det er vel kanskje ikke så interessant for en arbeidsgiver når jeg såvidt har bestått i mange fag. Da er det sikkert fristende å velge de som har lykkes bedre på skolen. Men jeg er mye mer enn de karakterene, sier 26-åringen.

Innkalt på intervju



Søndag kveld bestemte Knutsen seg for å legge ut en åpen jobbsøknad på Facebook. Samboeren og noen venner delte statusen hans. Så begynte ballen å rulle.

Mandag kveld har over 4.500 personer delt innlegget hans.

– Det er helt sprøtt. Jeg har fått utrolige mange hyggelig tilbakemeldinger og forespørsler. Det tikker inn meldinger hele tiden, og jeg rekker ikke å svare på alt. Men i dag har jeg vært intervju, så skal jeg på ett i morgen og ett på fredag. Det er jeg veldig takknemlig for, sier Knutsen.

Fredrikstad-mannen har tidligere jobbet i matindustrien, men ønsker seg aller helst en jobb innenfor salg og service, som han også har studiekompetanse i.

– Jeg trives godt med å jobbe med mennesker, og håper jeg for eksempel kan få jobb i en butikk. Det at jeg har dysleksi betyr ikke at jeg er uegnet til å jobbe, men skal jeg skrive noe burde noen se over etterpå, sier han og legger til:

– Men jeg tenker ikke at det er noe stort hinder. Man klarer ikke å skjule det uansett, og jeg er den jeg er - uavhengig av dysleksien. Så da er det like greit å være ærlig om det, sier Knutsen.

Dysleksi Norge: – Dette skjer med mange



SKJER MANGE: Generalsekretær i Dysleksi Norge, Caroline Solem, sier at Knutsens historie på ingen måte er unik for dyslektikere. Foto: Beth Vilbo , Dysleksi Norge

– Jeg er ikke overrasket over at han som regel ikke har fått tilbakemeldinger på søknadene sine, det skjer dessverre med veldig mange dyslektikere, sier generalsekretær i Dysleksi Norge, Caroline Solem.

Til VG sier hun at jobbsøking er en stor utfordring for mange av medlemmene i foreningen.

– Vi lever i et samfunn som bare blir mer og mer skriftlig, og for de som har problemer med lesing og skriving så er det mye som oppleves som ekskluderende. Å skrive jobbsøknader eller i det hele tatt å få komme på jobbintervju, er blant de største problemene våre medlemmer opplever, sier Solem og legger til:

– Mange kvier seg for å skrive søknader fordi de vet at den vil inneholde mange skrivefeil. Dermed ender mange kvalifiserte søkere aldri på intervju, noe som er veldig synd. Jeg tror det at folk står frem som dyslektikere, og viser at det finnes smarte folk som ikke er like flinke til å uttrykke seg skriftlig, er med på å endre holdningen da mange er kjapt ute med å dømme de som har dårlige skriveferdigheter, sier hun.

