Test av spa: Sæd i sauna og bakterier i boblebad

Landets største spaanlegg byr ikke bare på velvære. «TV2 hjelper deg» fant både sæd og farlige legionellabakterier.

Forbrukerprogrammet har testet vannkvalitet og renhold på fire store spaanlegg: The Thief, Farris Bad, Norefjell Ski & Spa og The Well.

Programleder Pernille Vegheim Dvergedal har i tillegg til å teste bakterier, lett etter usynlige sædflekker ved hjelp av UV-lys. Innholdet ble skrapt opp og analysert.

Slik fant hun ut at en stor flekk på gulvet i den ene saunaen på The Well var spor etter gjester som hadde kost seg ekstra mye i varmen.

Ved de andre spaene ble flekkene «frikjent» for sædmistanke.

SAUNA: I en av saunaene på The Well var det en stor sædflekk som bare kunne sses med UV-lys. Foto: Terje Bringedal , VG

Legionellabakterier

«TV2 hjelper deg» tok vannprøver i basseng og boblebad og sendte til analyse på Eurofins laboratorium.

Eurofins fant bakterien Legionella Pneumophilia i prøvene fra The Well og Norefjell Ski og Spa.

Legionellabakterier kan i verste fall være dødelige.

– Det finnes flere undergrupper av legionellabakterier og bare et fåtall er farlige for mennesker. Men de som ble funnet i denne testen er av typen som kan skape sykdom hos mennesker, sier seniorforsker Vidar Lund ved Folkehelseinstituttet til VG.

Han påpeker at funnene i testen er relativt lave, og bare halparten av det som normalt regnes som farlig.

– Men slike bakterier skal ikke finnes i vannet. Når det likevel er tilstede, er det en indikasjon på at systemet ikke virker som det skal. Rensing og desinfiseringen skal normalt ta dette, sier han.

Legionellabakterer trives godt i boblebad på grunn av den høye temperaturen.

FARRIS: Det reneste spaet i testen Foto: Sara Johannessen , VG

Høyt kimtall

Eurofins testet også kimtallet i de ordinære bassengene.

– Kimtallet sier ikke noe om hvilke bakterier som finnes i vannet. Men når det er høyt viser det at rensesystemet ikke fungerer optimalt og at bakterier kan gro, forklarer Vidar Lund fra Folkehelseinstituttet.

Kimtallet skal ikke overskride 10 per milliliter ved 37 grader. På Norefjell var det over 300.

– Normalt vil det ikke gjøre noen skade for personer som er rimelig friske å bade i vann med så høyt kimtall. Men de som har nedsatt imunnforsvar kan få hudreaksjoner, sier seniorforsker Vidar Lund.

Mangelfullt renhold

Renholdskonsulent Lena Furuberg i Bygg og facility consult har bistått «TV2 hjelper deg» i renholdstesten av gulv, benker og flater.

De har brukt en såkalt ATP-test for å sjekke innholdet av mikroorganismer. Høyt ATP-nivå øker sjansen for bakterievekst og mulighet for blant annet fotsopp.

– Testene ble foretatt tidlig på dagen. Når der er høye ATP-verdier allerede om morgenen, kan man jo lure på hvordan det er senere på dagen, sier hun.

Ifølge renholdskonsulenten er alle flater med en ATP-verdi over 1000 for dårlig vasket.

De fleste punktene «TV2 hjelper deg» målte, var riktig nok godt innenfor dette. Men det ble også målt verdier på både 20.000 og 30.000 i garderobene. Det verste var et dusjgulv med ATP over 300.000.

– Hvor helsefarlig er det å gå på et gulv med så høyt ATP?

– Har du rift eller sår under foten, er det lett å få infeksjoner da, sier renholdskonsulent Lena Furuberg.

Her er resultatene av testen

THE WELL, Kolbotn

SÆD: Tre streker indikerer at det er sæd i prøven. Denne er fra testen i saunaen på The Well. Foto: TV2 Hjelper Deg

Slik ble det testet:

Vann: Tre prøver fra boblebadet, to fra hovedbassenget sendt til Eurofins for analyse.

Sæd: UV-lys brukt til å lete etter sædflekker. Stor flekk i sauna analysert. Innholdet skrapet opp, blandet med kjemisk væske og dryppet på måleapparat. Tre streker på testapparatet indikerer at det var sæd i flekken.

Renhold: ATP-test av mikroorganismer på gulv, benker og skapdører.

Prøvetakingsdato : 20.juni.

Resultat:

Bra: Lave ATP-verdier, noe som indikerer generelt godt renhold av flater.

Ikke bra:· Legionella Pneumophila 1 påvist boblebad (44 cfu/1000 ml). Stor sædflekk på gulvet i badstue

Kommentar fra The Well



Daglig leder Espen Braaten skriver:

– Tidligere i sommer ble det oppdaget et beskjedent funn av legionella via vannprøver utført av TV2.

Da fjernsynskanalen gjorde oss oppmerksom på dette stengte vi umiddelbart ned det boblebadet der legionella ble registrert. Årsaken til funnet var en konstruksjonsfeil som vår leverandør straks utbedret.

28. august viser nye vannanalyser utført av Eurofins at The Well er helt friskmeldt.

Vi har tatt dette svært alvorlig, og vi har gjennomgått alle våre strenge renholds- og vannprøverutiner på nytt. Vi understreker at det ikke er rapportert noen helseplager fra våre titalls tusen gjester, og The Well skal være et trygt sted for alle.

THE THIEF, Oslo



THE THIEF: Spaet på Stordaens hotell ved samme navn kommer relativt godt ut av testen. Foto: Mattis Sandblad , VG

Slik ble det testet:

Vann: To vannprøver hentet fra bassenget for kimtalltest. Det er ikke boblebad, derfor ingen legionellatest.

Sæd: Mistenkelig flekk i badstue testet, men resultat negativt

Renhold: ATP-test av mikroorganismer på gulv, benker og skapdører.

Prøvetakingsdato: 20. juni

Resultat:



Bra: Fine vannprøver i basseng. Lav ATP-verdi og godt renhold på de fleste flater.

Ikke bra: Høye ATP-verdier på dusjgulv i damegarderoben (31.523) og herregarderoben (27.168).

Kommentar fra The Thief

Kommunikasjonssjef Siri Løining skriver:

– Vi er glade for at vi scorer godt på vannkvalitet, men er ikke fornøyd med resultatet for gulv og dusjgulv i garderobene.

The Thief spa gjennomfører kontinuerlig renhold og daglige kontroller, men når det viser seg at resultatene ikke er gode nok, vil vi se på våre rutiner på nytt. Våre spagjester skal vite at vi setter renhold øverst på agendaen.

FARRIS BAD, Larvik



FARRIS BAD: Alle vannprøver godkjent Foto: Sara Johannessen , VG

Vann: To vannprøver hentet fra bassenget. Det er ikke boblebad der, derfor ingen legionellatest.

Sæd: Mistenkelig flekk på badstuevegg testet, med negativt resultat.

Renhold: ATP-test av mikroorganismer på gulv, benker og skapdører.

Prøvetakingsdato: 22. juni 2017

Resultat:

Bra: Besto alle vanntester. Generelt godt renhold.

Ikke bra: Litt høyt ATP på gulvet i herregarderoben (14.168).

Kommentar fra Farris bad:

Direktør Andreas Nilsson skriver:

– Vi kan jo alltid bli bedre, og har allerede satt i gang tiltak for våre rutiner og måten vi arbeider med disse sakene på.

NOREFJELL SKI & SPA, Norefjell



NOIREFJELL: Legionellanakterier i boblebadet. Foto: TV2 Hjelper Deg

Vann: To vannprøver hentet fra bassenget, tre fra boblebadet. Sendt til Eurofins

Sæd: Fant ingen flekker det var grunn til å teste.

Renhold: ATP-test av mikroorganismer på gulv, benker og skapdører.

Prøvetakingsdato: 26. juni 2017

Resultat

Bra: Ingen mistenkelige flekker funnet under leting etter sæd med UV-lys.

Ikke bra: Legionella pneumophila 2-14 i boblebad (54 cfu/1000 ml). Ekstremt høye ATP-verdier på dusjgulv i herregarderobe. (345.083). Høye kimtall i hovedbassenget (300 cfu/ml).

Kommentar fra Norefjell:

Direktør Mikael Eliassen skriver:

– Vi beklager resultatene som ble lagt frem på «TV2 hjelper deg». Resultatene står ikke i forhold til standarden vi har satt oss her på hotellet, og vi har gjort flere tiltak som skjerper våre rutiner ytterligere.

– Hvordan kan det skje at dere ikke oppdaget dette selv?

– På Norefjell Ski & Spa gjør vi daglige kontroller av vannkvaliteten, sender vannprøver til laboratorie-kontroll månedlig, og til legionella-testing kvartalsvis. Dette er rutiner i henhold til myndighetenes krav. Prøvene utføres av Eurofins, som er samme laboratorium som ble brukt av «TV2 hjelper deg».

Når vi allikevel ble fremlagt disse resultatene kan vi ikke annet enn beklage, og forsikre våre gjester om at vi jobber hardt med å skjerpe våre rutiner ytterligere. Siden «TV 2 hjelper deg» la frem resultatene, har testingen blitt kontrollert og intensivert. Vi har ikke funnet lignende resultater siden.

– Hva gjør dere videre nå?

– Vi jobber hardt for å forbedre våre rutiner. Vi har tatt en gjennomgang av rengjøringsmidler, rengjøringsrutiner, intensivert testingen, kjøpt ATP-måler og innført denne som en del av standard-sjekken. I løpet av høsten 2017 vil vi også installere helt ny bassengteknikk med ny teknologi som en ytterligere del i dette arbeidet.