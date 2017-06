Tatoveringer kan inneholde mer tungmetall enn anbefalt

Mattilsynet advarer mot at noen tatoveringer kan utgjøre en helserisiko. Noen farger kan inneholde høyere tungmetall-nivåer enn anbefalt.

I tillegg kan noen tatoveringsfarger inneholde såkalte ulovlige aromatiske aminer, eller nitrogenholdige organiske baser som minner om amoniakk.

Mattilsynet gjennomførte i fjor et overvåkings- og kartleggingsprogram, hvor tatoveringsfarger fra 12 importører ble analysert for innhold av utvalgte aromatiske aminer og tungmetaller, i tillegg til mikrobiologisk kvalitet.

Flere av de analyserte tatoveringfarger inneholdt ulovlige aromatiske aminer og høyere nivåer av tungmetaller enn anbefalt.

Egen forskrift * Produkter som skal injiseres i huden i kosmetisk hensikt, omfattes av forskrift om tatoveringsprodukter. * Poenget med forskriften er å beskytte de som tatoverer seg. * Undersøkelser har vist at noen tatoveringsfarger inneholder kreftfremkallende stoffer, tungmetaller, sopp eller bakterier. * I tillegg kan noen tatoveringsfarger (oftest røde farger) gi allergiske reaksjoner. * Også noen av injeksjonsproduktene - såkalte «fillere» - kan gi allergi. * Importører og produsenter har plikt til å sørge for at produktene deres følger det norske regelverket. De må også melde sin virksomhet til Mattilsynet. (Kilde: Mattilsynet)

Analysen av tatoveringsfargene viste innhold av ulovlige aromatiske aminer i åtte av totalt 50 produkter på det norske markedet. I tillegg avdekket merkesjekken innhold av ulovlige aromatiske aminer i seks av 34 produkter.

Merkingen av flere av produktene var heller ikke tilfredsstillende. Det var imidlertid ingen mikrobiell forurensning, som sopp eller bakterier, ifølge Mattilsynet.

Etterlyser bevisste valg



– Samlet viser våre funn at det fremdeles er en risiko ved å bruke slike produkter. Det er viktig at importører er bevisste på å sikre at tatoveringsfarger som omsettes på markedet er trygge og overholder norsk regelverk, og at forbrukerne tar bevisste valg når de skal velge tatoveringsstudio og type tatoveringsfarger, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

FARGETATOVERING: En tatovør fyller farger i en tatovert blomst på hud. Foto: , Mattilsynet

Norges trolig mest tatoverte kvinne, Line Hagen (41) sier hun aldri har vært redd for at tatoveringsfargene hun bruker skal værer helsefarlige.

– Jeg bruker bare «black and grey» som vi kaller det. Dessuten har jeg hele tiden bevisst valgt seriøse tatovører, sier Hagen til VG.

Ikke plass til mer



Hun tror ikke det kan være så mange andre damer som har tatovert en større del av kroppen enn henne.

– Det er ikke plass igjen til noe mer, så jeg er nok landets mest tatoverte dame, sier Line.

– Hvor mye penger har du brukt på tatoveringene dine?

– Da det nærmet seg 100.000 kroner, ble det stopp for min del. Men da var det heller ikke mer plass igjen på kroppen, svarer Line Hagen, som er mest stolt av en sangtekst fra ungene sine som hun har på den ene underarmen.