Sykepleierkrise på legevakten i Sandefjord

Legevakten i Sandefjord mangler syv sykepleiere, men ingen vil ha jobbene. Sykepleier Wenche Helmers jobber 40 av 52 helger for å dekke opp tomme helgevakter.

Hun er bare en av flere deltidsansatte som må ta på seg mange ekstra helgevakter for å få legevakten til å gå rundt. En vanlig helg kan ti vakter være ledige – som andre deltidsansatte må dekke.

Flere ganger har legevakten søkt etter sykepleiere, men ingen vil ha jobbene – som kun har en stillingsbrøk på 15 prosent.

– Det er en stor belastning for de ansatte å jobbe så mye helger. I fjor sluttet en av tre sykepleiere, nå er vi redd for at flere forsvinner fordi de ikke orker mer. I fellesferien måtte noen jobbe hver eneste helg, og det på en tid hvor de fleste ønsker å ha fri og være sammen med familien sin, sier Hanne Einhausen, enhetsleder ved Sandefjord legevakt til VG.

Det var Sandefjords Blad som først meldte om den prekære bemanningssituasjonen ved legevakten i Sandefjord.

40 av 52 helger

Wenche Helmers har jobbet ved legevakten i Sandefjord i nesten 30 år. Fordi hun bare har halv stilling, sier hun ja til de mange ledige vaktene. Disse vaktene er ofte i helgene, og kommer på toppen av hennes egne vakter hver tredje helg.

– Det har blitt mange røde dager og mange julaftener på legevakten. Jeg har jobbet sånn i alle år, men i år har det vært spesielt ille. I år jobber jeg i 40 av årets 52 helger. Legevakten i Sandefjord er blitt en stor og travel avdeling med både tekniske og faglige utfordringer, noe som krever at man jobber ofte for å holde seg oppdatert, sier Helmers.

I tillegg til jobben ved legevakten, tar hun vakter på et sykehjem i Larvik og på voldtektsmottaket i Vestfold for å spe på inntekten.

– Når en tenker over det, er det utrolig at vi er villige til å jobbe slik, sier Helmers.

– Hvorfor blir du?

– Jeg trives så godt. Legevakten er et veldig spennende sted å jobbe, vi har et godt arbeidsmiljø og svært varierte arbeidsoppgaver.

Når VG snakker med henne lørdag, har hun en hellig fridag.

– Men jeg jobbet i går kveld og skal på vakt igjen i morgen, sier hun.

En av tre sluttet

I fjor sluttet elleve sykepleiere ved legevakten i Sandefjord fordi de fikk jobber med høyere stillingsbrøker andre steder. Dermed forsvant en av tre sykepleiere.

Nærmest til enhver tid mangler det sykepleiere ved Sandefjord legevakt, og i dag er syv av 33 stillinger ubesatt. Bortsett fra lederen, har ingen sykepleiere full stilling og 33 ansatte deler på 16,89 årsverk.

– Fordi legevakten er åpen når andre legekontorer stenger, må de ansatte jobbe mye kveld, natt og helg, forklarer Hanne Einhausen.

Når flere stillinger står ubesatt, betyr det at det mangler sykepleiere ved en rekke av disse vaktene, og ansatte som allerede jobber ufrivillig deltid, må enten si ja til flere ugunstige vakter, eller de blir pålagt merarbeid.

Legevakten har lyst ut syv stillingene to ganger uten hell. Det var bare én som søkte, og vedkommende var ikke kvalifisert. Einhausen er ikke overrasket over få søkere.

– Stillingene er ikke på mer enn 15 prosent og er i all hovedsak helge- og nattevakter. Jeg forstår at det ikke så attraktivt.

Nå har de lyst ut en tredje gang – uten å ha fått inn en eneste søker.

I sommer fikk legevakten dispensasjon fra Norsk Sykepleierforbund slik at de kunne løse sommerbemanningen ved å la de ansatte jobbe mer helg og kveld enn det arbeidsmiljølover tillater.

Utslitte ansatte

Cecilie Hofstad Opheim, hovedtillitsvalgt for 416 sykepleiere i Sandefjord kommune, tror ikke situasjonen er unik for Sandefjord og er bekymret for at enda flere deltidssykepleiere skal slutte og at situasjonen vil hindre ny rekruttering til sykepleieryrket.

LITE ATTRAKTIVT: Færre vil ta sykepleierutdanning dersom jobbutsiktene er 12 prosent stilling. Derfor må både vi tillitsvalgte, toppledelse og folkevalgte finne løsninger, sier Cecilie Hofstad Opheim, hovedtillitsvalgt for 416 sykepleiere i Sandefjord kommune. Foto: PRIVAT

– Folk trenger en lønn å leve av, og de vil spare pensjonspoeng. Da er lave stillingsprosenter lite attraktivt. Det er slitsomt å shoppe etter vakter for å tjene nok. Man bli utslitt av å jobbe oftere enn hver tredje helg, og det kommer et punkt hvor man ikke orker mer.

Hun er også bekymret for at kvaliteten på legevakttjenesten svekkes.

– På legevakten kreves mye erfaring og kompetanse. Når sykepleiere slutter på legevakten for å begynne i andre jobber, forsvinner kompetansen med dem, og blir stående ubrukt andre steder.

Nå har kommunen begynt å se på alternative løsninger.

– Vi må tenke nytt for å rekruttere flere sykepleiere og ser nå på muligheten for å lage kombinasjonsstillinger hvor man jobber litt på dagtid andre steder i kommunens helsesektor, og jobber kveld og helg på legevakten, sier Opheim.

Tar pause

I løpet av de 30 årene Wenche Helmers har jobbet ved legevakten i Sandefjord har hun bare jobbet med én mannlig sykepleier. Men han forsvant fort.

– Det er bare vi damene som finner oss i å jobbe slik, menn gidder ikke.

Heldigvis har Helmers hatt en fleksibel familie.

– Vi har feiret julaften på lillejulaften eller andre juledag mange ganger. Ungene har funnet seg i at vi feirer når mamma ikke jobber.

Nå er ungene store og neste år tar Helmers seg en pause.

– Jeg har utrolig nok vært så heldig å få meg et års permisjon. Mannen min og jeg skal reise ut i verden. Han har imidlertid ikke fått permisjon, han er journalist og har like godt sagt opp jobben.