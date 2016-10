Sykehusstreiken kan bli avsluttet i kveld

Fra klokken 23.00 vil det være uforsvarlig bemanning ved Nordlandssykehuset. Det kan at bety at sykehusstreiken går mot slutten.

Etter fem uker med sykehusstreik kommer de første signalene om at streiken kan føre til fare for liv og helse.

– Uforsvarlig bemanning



Ved Nordlandssykehuset i Bodø har det for første gang under streiken vært udekkede vakter ved medisinsk klinikk:

– Jeg kan bekrefte at vi er varslet om at det fra klokken 16.00 tirsdag vil være redusert akuttbemanning ved Nordlandssykehuset. Fra klokken 23.00 vil det være uforsvarlig bemanningssituasjon, bekrefter fylkeslege Jan Petter Lea i Nordland overfor VG.

– Jeg har derfor videresendt den vurderingen til Statens Helsetilsyn.

– Din vurdering er at liv og helse vil være i spill fra i kveld?

– Jeg kan ikke overprøve vurderingen til sykehuset, men videresende den til tilsynet.

Ifølge NRK ble vaktene utlyst som ledige, men ifølge streikeleder Hanne Winge Kvarenes var det ingen leger ved avdelingen som ønsket å ta dem – i solidaritet med de streikende legene, skriver NTB.

– Nordlandssykehuset nekter altså å øke dispensasjon for streik og setter seg dermed i en situasjon at de må melde til Fylkeslegen om fare for liv og helse, sier streikelederen.

– Vanskeligere å skåne



Hun sier streiken har vart så lenge at det rammer akuttfunksjoner.

– Da vi startet med å streike, var legeforeningen nøye med å ta ut leger som ikke hadde vakt med det første, slik at vi skulle ha en reell mulighet til å streike. Nå har streiken pågått så lenge, at det begynner å bli vanskelig å skåne akuttfunksjoner.

Hun sier hun tror det kan føre til tvungen lønnsnemnd.

– Jeg vet ikke når den tvungne lønnsnemnda settes, men streiken kan i verste fall avsluttes allerede i ettermiddag, sier hun til NRK.

Arbeidsgiverne avviser at streikende kan møte må jobb og ta vakter mens de streiker, for å hindre at liv og helse står i fare.

– Vi tilbyr nå vår arbeidsgiver å kunne søke dispensasjon, slik at vi streikende møter på jobb og tar våre planlagte vakter, sier Kvarenes.

Avviser



Kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen i Spekter avviser overfor NRK Nordland at det er aktuelt å søke om dispensasjon.

– Vi forsøkte - før streiken var et faktum - å få til forhåndsavtaler om hvem som skulle unntas streiken, for slik å kunne ivareta forsvarlig drift ved en eventuell streikesituasjon. Det ønsket de ikke, og da har vi gått ut ifra at de har tenkt nøye igjennom streikeuttaket sitt og hvilke konsekvenser det får, sier Larsen.

Akademikerne gikk ut i streik 7. september da meklingen med Spekter ikke førte fram. Blant de streikende er det leger, ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere. Det totale tallet på streikende vil fra torsdag være 682 medlemmer ved 16 sykehus, da streiken trappes opp ytterligere.

VG har foreløpig ikke lykkes å få en vurdering fra Helsetilsynet, som har avgjørende innflytelse over om man må gripe inn med tvungen lønnsnemd.

En slik lønnsnemd innebærer at en rikslønnsnemd, hvor partene også er med, avgjør utfallet av konflikten.

– Følger saken løpende



I Arbeids- og sosialdepartementet sier de at de følger situasjonen tett.

– Vi ser jo at partene er på banen, men situasjonen er ikke endret. Departementet følger fortsatt utviklingen i saken løpende, skriver seniorrådgiver Gro Ørsal i Presse- og kommunikasjonsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet i en mail til VG tirsdag formiddag.