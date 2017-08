SV-topp om Åge-saken: En åpenbar svikt

SV-nestleder Kirsti Bergstø krever mer åpenhet, og mener Norlandia må bevise at tilbudet de gir er forsvarlig.

Åge Villi Kristiansen (76) fikk levende larver i sårene mens han bodde på Skoggata bo- og servicesenter i Moss. Han døde i oktober 2016 av hjerteinfarkt, etter å ha fått hjerte- og lungeredning i seks minutter. Det var Fagbladet og FriFagbevegelse som først omtalte saken.

– Det er en åpenbar svikt - både når det gjelder sårstell og pleie - og i den konkrete situasjonen når det gjelder hjerte- og lungeredning, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø.

Les hele saken her: Åge (76) hadde levende larver i sårene før han døde

FLUELARVER: Det var søsteren som oppdaget larvene som kravlet i såret mellom Åges tær. Foto: PRIVAT

Informasjonen om larvene i såret til Åge nådde aldri Moss kommune. De valgte å fornye kontrakten med Norlandia, som driver omsorgssenteret, i sommer. Kommunen skal nå vurdere om de vil avbryte eller fortsette kontrakten.

Norlandia meldte ikke fra til kommunen: – Vi som politikere sitter helt i blinde

– Dette er en svært alvorlig sak. Når det kommer frem at det har blitt varslet om kritikkverdige forhold uten at noe har skjedd, viser det at vi må til bunns, mener Bergstø.

Krever at Norlandia legger kortene på bordet

Bergstø har sett videointervjuet med søsteren Reidun Johannesen på FriFagbevegelse, og ble spesielt opprørt over at søsteren sier: «Jeg håper at andre skal slippe å oppleve noe sånt (...) at de skal slutte å se på bare profitten».

FOR DÅRLIG: Nestleder i SV Kirsti Bergstø mener behandlingen Åge fikk ved senteret var for alt for dårlig, og krever at det følges opp. Foto: Ingerid Jordal / SV

– Norlandia er en kommersiell aktør med enorm økonomisk fortjeneste. Det er de som må bevise at tilbudet deres er forsvarlig, og at deres økonomiske interesser ikke setter bemanning og tilstrekkelig kompetanse til side.

Hun mener derfor Norlandia må legge fram pleieplaner, turnuser og tall på bemanning.

– Det er den typen informasjon vi har sett at politikere og samfunn mister tilgang på når omsorg privatiseres. Men hvordan skattepengene våre brukes til velferd skal ikke være forretningshemmeligheter, mener hun.

Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt, reagerer også sterkt på at denne historien kommer frem først et år etter at hendelsen inntraff, og at Norlandia ikke meldte fra til helsetilsynet før etter at mediene tok kontakt med dem.

– Eierne av Norlandia er gode for 2,5 milliarder hver. Er det riktig at milliardærer skal få håve inn titalls millioner kroner i året på offentlig finansierte tjenester samtidig som pasienter utsettes for så grov omsorgssvikt?spør han.

Milliardærbrødrene: Tok ut 102 mill. i utbytte.

Ordfører: Ansvaret ligger hos Norlandia

Ordføreren i Moss, Tage Pettersen (H), sier hendelsen er trist for de pårørende og de ansatte som jobber på Skoggata bo- og servicesenter.

Sommeren 2012 bestemte partiene i kommunen, Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre å sette det nye bo- og servicesenteret ut på anbud. Velferdskonsernet Norlandia vant anbudskonkurransen, noe ordføreren beskriver som en «ryddig og god prosess».

KONTROLL: Ordfører i Moss Tage Pettersen sier kommunen har gode rutiner for å følge opp samarbeidet Foto: Moss kommune

– Moss kommune er flittig bruker av brukerundersøkelser og Skoggata bo og servicesenter skårer godt på de undersøkelsene. På generelt grunnlag er vi ikke misfornøyd med tjenestene Norlandia leverer.

– Hvem har ansvaret for den behandlingen Åge fikk?

– Ansvaret ligger hos Norlandia. Derfor er jeg glad for at de har sendt saken over til Helsetilsynet. Så er det dessverre alltid sånn i helse- og omsorgstjenester at vi har beklagelige episoder. Denne type hendelser kan skje uavhengig av hvem som drifter institusjonen, sier Pettersen.

Han avviser at å privatisere helsetjenester gir kommunen mindre rom for kontroll med driften.

– Moss kommune har strenge avtaler med Norlandia med tanke på kvalitet og bemanning. Der sier min kommunalsjef at de har gode rutiner for å følge opp samarbeidet og avtalen, sier Moss-ordføreren.

Husker du? Lager landets billigste eldremåltid

Norlandia: Ønsker ikke å skjule noe som helst

Moss kommune var klar over at ambulansetjenesten meldte inn et avvik om at Åge kun fikk seks minutter hjerte- og lungeredning da han døde av hjerteinfarkt, men de fikk ikke høre om at det var blitt meldt et internt avvik i Norlandia knyttet til Åges sårbehandling før sent fredag kveld 25. august i år.

Dette var etter at de hadde fornyet kontrakten med Norlandia med et år til.

Norlandias fagpersonell er uenige i vurderingen til ambulansepersonellet om at Åge ikke fikk god nok gjenopplivning, og mener Åges liv ikke sto å redde.

Landdirektør for Norlandia eldreomsorg i Norge Riikka Aubert skriver til VG i en epost at selskapet tar saken på største alvor.

Norlandias egen konklusjon viser at hendelsen ble registrert og håndtert lokalt, men ikke rapportert videre – heller ikke til ledelsen i Norlandia. Konsernet har nå meldt saken til helsetilsynet for vurdering. Aubert understreker at Norlandia ikke ønsker å skjule noe som helst.

– Tvert imot er vi åpne også om bemanning og kompetansen våre ansatte har. Bemanningen ved Skoggata bo- og servicesenter har hele tiden vært i tråd med kontrakten inngått med Moss kommune, skriver hun.

Hun skriver at Norlandia i dialog og samråd med kommunen har økt andelen fagutdannet personale over tid, som følge av økt pleietyngde