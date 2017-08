Støre om fastlegemangelen: – Ansvarsfraskrivelse fra Bent Høie

Helseminister Bent Høie legger skylden for fastlegemangelen på kommunene. – Det er et nasjonalt ansvar, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Bent Høie gjør det for lett for seg selv når han sier at kommunene har ansvaret. Han har gjort mye bra som helseminister, men dette har han ikke tatt tak i, sier Støre til VG.

Helseminister Bent Høie mener kommunene har vært for passive i rekrutteringsarbeidet, og at de må skylde seg selv for utfordringene de nå møter.

Kommuner over hele landet sliter med å få tak i leger til innbyggerne sine. VGs kartlegging viser at mange hundre tusen innbyggere rammes av rekrutteringssvikt til fastlegehjemler i kommunene.

– Mange kommuner har ikke tatt inn over seg at de er nødt til å ha en tenkning om hvordan de skal rekruttere leger inn i denne tjenesten. Der har de en jobb å gjøre, sa Høie til VG torsdag.

Dette får Ap-leder Jonas Gahr Støre til å reagere. Han viser til at han tok opp problemet da han var helseminister fra 2012 til regjeringsskiftet i 2013.

– Det gjorde jeg spesielt på grunn av det forestående generasjonsskiftet. Snittalderen på dagens fastleger er høy, og de er på vei ut av arbeidslivet. Derfor er det ansvarsfraskrivelse fra Høie når han sier at det er kommunene sin feil, sier Støre.



Nasjonalt ansvar

Støre mener kommunene har gjort mange grep for å rekruttere fastleger, blant annet ved å opprette kommunale stillinger som legger bedre til rette for en regulert arbeidssituasjon.

– Likevel er det et nasjonalt ansvar å ta tak i rekrutteringssvikten til det som er bærebjelken i det norske helsevesenet. Vi kan ikke tillate at fastlegeordningen knaker med fare for sammenbrudd, og vi kan ikke ha en helseminister som sier at det ikke er hans ansvar, sier Ap-lederen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre

Selv er han positiv til pilotprosjektet regjeringen nå setter i gang med primærhelseteam, hvor blant annet leger, psykologer, sykepleiere og fysioterapeuter skal ha et tverrfaglig samarbeid. Det er likevel langt i fra en løsning på rekrutteringsproblemene, mener Støre.

– Vi må gjøre en full evaluering av fastlegetjenesten. Det handler blant annet om å se på finansieringssystemet og lengden på pasientlistene. Vi må bedre IKT-tjenestene, og i tillegg må vi ta en grundig gjennomgang av oppgavene fastlegene har, for å se om vi kan rydde i dem, og også fjerne noen av dem, sier han.

Kraftigere virkemidler

I likhet med Høie mener også Støre at det trengs flere utdanningsstillinger.

– Og så må vi gå inn i utdanningssystemet med kraftigere virkemidler. Vi må finne de oppmuntringene som gjør at flere vil velge allmennfaget, sier han.

Arbeiderpartilederen er urolig for utviklingen, og mener at det er helt nødvendig med flere fastleger.

– Hvor har det blitt av de 2000 nye fastlegestillingene som daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen mente var nødvendig da kommunene skulle overta oppgaver fra sykehusene i 2012?

– Det kan ikke jeg svare for. Høie har fått utfordringen med å håndtere denne utfordringen parallelt med samhandlingsreformen. Når problemet fortsatt er så betydelig som det er nå, så viser det at han ikke har håndtert det, sier Støre.

Nå mener han det haster å komme i gang, om man skal unngå at fastlegeordningen bryter sammen.

– Jeg ser at dette er noe en helseminister må ta tak i umiddelbart. På samme måte som vi lover at det skal komme mer penger til flere lærere hvis vi vinner valget, så må vi også se på hva vi skal gjøre på dette feltet allerede nå.

– Hva betyr det?

– Det får vi se på når vi får ansvaret, men at dette må tas opp umiddelbart, er det ingen tvil om, avslutter Støre.