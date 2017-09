Stengte veier under Sykkel-VM skaper krøll – folk bes sykle til sykehuset

BERGEN/OSLO (VG) Pasienter og pårørende frykter at veisperringer og stengte veier til Haukeland sykehus under Sykkel-VM, går på helsen løs. Folk oppfordres til å sykle til sykehuset.

VG har mottatt bekymringsmeldinger fra pårørende og pasienter som er kritiske til at sykkel-mesterskapet har fått legge beslag på store deler av veinettet frem til et av landets største sykehus.

Blant annet blir det påpekt at pårørende og eldre pasienter som fra før kan ha mer enn nok med å komme seg til sykehuset, nå bokstavelig talt møter store hindringer og sperringer for å komme seg til Haukeland.

– Jeg var innom proteseavdelingen på Haukeland på fredag. Allerede da var det mye styr for å komme seg frem. Jeg er for at Bergen arrangerer VM, men jeg ser jo at det er i ferd med å ramme folk som er avhengige av å komme seg på sykehus, sier Jan Rune Johannessen (51) fra Os. Han har amputert en arm og et bein, og er med ujevne mellomrom innom sykehuset.

Heller sykle eller gå til sykehuset



Sykehuset skriver på sin hjemmeside at både ansatte, pårørende og pasienter som er i stand til det bør unngå å bruke bil og heller sykle, gå eller bruke kollektivtransport.



– Kan du forstå at noen kan finne det provoserende at sykehuset oppfordrer folk til å sykle til sykehuset under Sykkel-VM, kommunikasjonsdirektør Valestrand?

– Vi oppfordrer de som er i stand til det – til å unngå å bruke bil og heller eventuelt bruke kollektivtransport, gå eller sykle. Pasienter som ikke ved egen hjelp kan komme seg frem må selvsagt kunne bruke bil, taxi eller utrykningskjøretøy, svarer konstituert kommunikasjonsdirektør Aleksander Valestrand.

Han understreker at Vestlandets største sykehus har et godt samarbeid med Bergen kommune, politiet og andre etater, og har planlagt godt det som skal skje sammen med VM-arrangørene.

For damer som har termin i løpet av de ti dagene Sykkel-VM varer, er det best å ha orientert seg om hvordan de skal komme seg på sykehuset.

SMS-ordning for fødende



– Kvinner som har termin og eventuelt er usikre på om de kommer frem til sykehuset i tide, kan ringe innleggelsestelefonen. Der sitter det folk som kan gi de fødende en egen sms som kan vises til politiet eller andre vakter ved sperringer. Slik kan de fødende benytte veier som egentlig er forbeholdt drosjer, kollektivtrafikk og ambulanser, forklarer Valestrand.

Generalsekretær Tove Hanche-Olsen i Pasientforeningen synes at hensynet til VM-arrangøren er i ferd med å gå ut over folk som trenger helsehjelp.

– For meg kan det se ut som om de som er lavest prioritert er eldre brukere av sykehuset og pårørende som kommer fra andre kommuner til Vestlandets hovedsykehus. Selv om det er vel og bra med Sykkel-VM, kan man aldri gå på akkord med pasientsikkerhet, advarer Hanche-Olsen.

God nok informasjon?



Hun håper virkelig at det er foretatt testing og utprøving av transportsystemet ryndt sykehuset for å forsikre seg om at dette fungerer.

– Et annet spørsmål jeg stiller meg, er om folk i Bergen, Hordaland og nærliggende områder som bruker sykehuset er kjent med problemene knyttet til tilkomst og trafikk disse ti VM-dagene i Bergen, sier Hanche-Olsen som minner om at ikke alle er innom sykehusets- eller Bergen kommunes nettsider jevnlig.

På kommunens hjemmesider finnes mye informasjon om stengte sentrumsveier, trafikkavvikling og kollektivtrafikk. Der opplyses det også om at kommunen har opprettet midlertidige legevaktordninger under Sykkel-VM.