Søvnmangel og sovepiller kan ødelegge for læring

Ny forskning gir oss enda flere grunner til å få oss en god natts søvn.

Den kjemiske rensingen av hjernecellene som skjer mens du sover er helt sentral for videre læring, ifølge to nye studier publisert i det anerkjente tidsskriftet Science i forrige uke.

Ved å studere mus har forskerne ved John Hopkins University School of Medicine funnet det de mener er flere bevis for teorien om at søvnens hovedhensikt er å restarte hjernen og gi hjernecellene som sørger for læring og nye minner, en frisk start.

– Teorien er at hjernen bare kan lagre en viss mengde informasjon før hjernen må tilbakestilles, sier professor Graham Diering, som har ledet studien til tidskriftet Science Daily.

Forskerne mener også å ha funnet flere bevis for at søvnmangel, søvnforstyrrelser og sovemedisiner kan forstyrre hjernens evne til å restarte seg. Da de ga musene sovemedisin, skjedde ikke de samme nedskaleringsprosessene i hjernecellene under søvn.

Synapsene vokser

Så mye søvn trenger vi Barn fra 6 til 13 år: 9 og 11 timer. Ungdom fra 14 til 17 år: 8–10 timer. Voksne: 7–9 timer. Eldre over 65 år: 7–8 timer. Men det er individuelle forskjeller. Noen trenger mindre, noen trenger mer. Kilde: National Sleep Foundation i USA.

En annen musestudie kan også ha bevist at det lønner seg å sove om natten. Ved hjelp av revolusjonerende elektroniske mikroskopbilder fant forskerne ved Wisconsin Centerfor Sleep and Consciousness at synapsene – kontaktpunktet mellom to nerveceller – vokser seg sterke og store på dagtid for så å reduseres med nesten 20 prosent mens musene sover slik at det lages rom for mer utvikling og læring neste dag.

Professor Bjørn Bjorvatn mener studiene bekrefter det søvnekspertene lenge har ment:

– Søvn er viktigere enn man tror. Søvn er ikke noe man gjør bare fordi det er behagelig eller for å ta en pause. Søvn er helt nødvendig for å opprettholde hjernens funksjoner og rydde plass til nye lærdom og videre utvikling, sier Bjorvatn som er professor i medisin ved Universitetet i Bergen og lege ved Bergen søvnsenter til VG.

Hvis man ikke sover ødelegger man rett og slett evnen til å lære nye ting.

– Det å sove godt nok og lenge nok er det spesielt viktig å formidle til alle de unge som i dag ødelegger nattesøvnen med dataspill, sier Bjorvatn.

SOVETIPS: Ikke gå sulten til sengs, sier søvnforsker og professor Ståle Pallesen ved Universitetet i Bergen. Foto: Kim E. Andreassen/UiB

Sulten uten søvn

Søvn er også viktig for å være i noenlunde greit humør, for å være fysisk frisk og for å fungere i dagliglivet.

Ekspertenes søvnråd – Barn og unge bør unngå elektroniske dingser rett før leggetid – Ga gode rutiner hver dag hele uken. Stå opp til faste tidspunkt uansett hvor mye man har sovet. Problemet med å «ta igjen» søvn ved å sove lenger i helgene, er at døgnrytmen forskyves og at det blir vanskelig å sove på ønsket tidspunkt i ukedagene. – Vær aktiv på dagen, være ute i dagslys og tren. – Ro ned før legging, unngå sterke emosjonelle inntrykk, og for sterkt lys. – Ikke gå sulten til sengs, ikke drikk kaffe eller energidrikk før legging. – Ikke bli liggende i sengen om du ikke får sove. Tilbringer man mye våkentid i sengen, vil man forbinde sengen med det. Og det er ikke bra.

Kilde: Bjørn Bjorvatn, Ståle Pallesen, Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer.

– Det er mye som skjer i kroppen når man sover. Det viktigste er at kroppen og hjernen nullstiller seg. Avfallsstoffer blir fjernet, hukommelsesspor blir modifisert, så hukommelsen kan bli bedre. Det påvirker også hormonregulering, sier søvnforsker og professor Ståle Pallesen,ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen til VG.

Det er rett og slett en dårlig deal å sove lite.

– Ved for lite søvn blir restitusjonen dårligere og reaksjonstiden går ned. Man blir mentalt ustabil, mer sensitiv og fortere sint, dessuten går appetitten opp fordi hormoner som regulerer denne blir forstyrret, sier søvnekspert Pallesen.

Lite søvn gir astma

Å ligge med iPaden i sengen er ikke lurt.

– Lyset fra skjermene inneholder mer blått lys enn annet lys, noe vi er spesielt sensitive for når det gjelder døgnrytme. Men det kan også være at de som sliter med søvn trekkes til disse fordi de ikke får sove, sier Pallesen.

Søvnforskerne understreker at det trengs mer forskning til for å forstå mysteriet søvn fullt ut.

