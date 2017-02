Slår alarm om fiskeråd

Vi får i oss for mye giftstoffer gjennom fet fisk, advarer norske forskere.

Nå ber de om at rådene for hvor mye fet fisk gravide og småbarn får i seg, blir strengere.

Onsdag publiserte syv forskere en artikkel i Tidsskrift for norsk legeforening, hvor de advarer nordmenn, og særlig småbarn, mot å få i seg for mye miljøgifter. Disse finnes blant annet i fet fisk.

– Mange av disse giftene er såkalte nervegifter. De kan være kreftfremkallende, de påvirker immunsystemet og noen er såkalte hormonhermere, de ligner på naturlige hormoner og lurer kroppen til å gjøre gale ting i hormonsystemet. Noen mener dette er en årsak til overvektsepidemien, at miljøgifter påvirker hormonene, sier Bjørn Johan Bolann, professor ved klinisk institutt ved Universitetet i Bergen og førsteforfatter på artikkelen, til VG.

Fisk og miljøgifter De viktigste miljøgiftene i villfisk og oppdrettsfisk er PCB, dioksiner og kvikksølv, ifølge risikovurderingen som Vitenskapskomiteen for mattrygghet skrev i 2014. Ifølge komiteen kan man spise over én kilo oppdrettslaks eller noe mindre makrell i uken, uten at man risikerer å få i seg skadelige mengder av PCB og dioksiner. De fant også ut at oppdrettslaks nå inneholder rundt 70 prosent mindre PCB, dioksiner og kvikksølv enn tidligere. Helsedirektoratet anbefaler nordmenn å spise fisk som middag 2-3 ganger i uken. Gravide og toåringer spiser i gjennomsnitt noe mindre, ifølge VKM. Fosteret og barnet som ammes kan gå glipp av fordelene som fisken gir for utvikling av nervesystemet dersom mor spiser lite fisk, konkluderer VKM. Kilde: Vitenskapskomiteen for mattrygghet

I svangerskapet og gjennom morsmelken får barn overført store deler av miljøgifter som moren har akkumulert i kroppen gjennom flere år.

VG har tidligere skrevet at norske og danske forskere blant annet har funnet ut at jenter kan bli overvektige dersom mor får i seg mye miljøgifter under graviditeten.

Allerede i 2009 konkluderte norske forskere med at småbarn får i seg såpass mye miljøgifter gjennom morsmelken at det overskrider de anbefalte grenseverdiene for voksne.

– Er ikke trygt

– Vi mener at det ikke er mulig å sette noen grenseverdi, i alle fall ikke for små barn. For de grenseverdiene som er satt er beregnet ut fra hvor mye miljøgifter du tåler i løpet av et helt liv uten å ta skade. Det er ikke relevant for små barn, det relevante for dem er hvor mye de tåler i løpet av de første levemånedene. Ikke hvor mye de tåler i løpet av 70 år, sier Bolann.

– Myndighetene må fortelle folk at det ikke er trygt selv om de holder seg under disse grenseverdiene.

Han sier det er nesten umulig å finne ut hvor mye små barn egentlig tåler av miljøgifter.

– Du kan ikke prøve deg frem, det går ikke an å gjøre det på en etisk forsvarlig måte. Det finnes derfor ikke noen grenseverdier for småbarn.

– Må gi strengere råd

Mattilsynet har utarbeidet en liste over hvilke matvarer blant annet gravide bør unngå. Denne mener Bolann ikke er omfattende nok, og at man særlig bør være mer forsiktig med å spise fet fisk enn det myndighetene sier.

De har ikke noe fasit på hvor mye man bør eller kan spise, men etterlyser strengere råd.

– Hva bør myndighetene gjøre?



– De bør hjelpe oss i større grad, og gi strengere råd. Det er ikke noe entydig svar på hva som er rett og galt ennå, men de bør si at man bør være forsiktige med all fet fisk generelt.

Da VKM gjorde en risikovurdering av miljøgifter og fisk i 2014, mente de fosteret og barnet som ammes kan gå glipp av viktige næringsstoffer dersom mor spiser for lite fisk.

– Er det ikke da et problem at dere advarer mot å spise mye fet fisk?



– Det som er dilemmaet er at du har viktige næringsstoffer på den ene siden og skumle giftstoffer på den ene siden.

FET FISK: Makrell er blant de fete fiskeslagene. Ifølge VKM kan man spise noe under en kilo i uken uten at det gir negative helseeffekter. Foto: Magnar Kirknes , VG

– Bør man da ikke spise fet fisk i det hele tatt?

– Nei, jeg vil ikke si det så konkret. Men man må begrense inntaket av fet fisk på grunn av miljøgiftene.

Han mener myndighetene må advare mot å spise for mye fet fisk.

– De sier for eksempel at man kan spise så mye laks man vil, for man kommer uansett ikke over grenseverdiene, sier Bolann, som mener det er et skadelig råd.

– Ja, jeg synes det. Du risikerer at småbarn får i seg miljøgifter som gjør at de kan ta skade. Det viser studier at de gjør også.

– Hva kan folk gjøre selv?

– De kan begrense inntaket av de matvarene vi vet inneholder mye miljøgifter, som fet fisk. Her i Norge er det stor kveite som er det aller verste, men også både vill laks og oppdrettslaks inneholder mye miljøgifter. Jo større fisken er, jo verre er det.

FHI: Må se det store bildet

– Det er riktig at det finnes studier som viser assosiasjoner mellom miljøgifter og ulike helseeffekter. Men vi synes det er viktig å avdekke om dette er årsakssammenhenger og ikke bare tilfeldige assosiasjoner, sier Helle Katrine Knutsen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, til VG.

– For å finne ut av dette må man se det store bildet og ikke bare enkeltstudier. Når det gjøres risikovurderinger så er det summen av alle studier som ligger bak, og da ser man det store bildet, med både befolkningsstudier, mekanistiske studier og dyrestudier.

Les også: Fant gift i barneutstyr

Hun sier at i 2014 ble gjort en oppdatering av nytte-risikovurderingen av fisk av Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

– Konklusjonen da var at de som spiste mindre fisk enn 1-2 middager i uken kan gå glipp av de positive helseeffektene som er i fisk. De fleste unge kvinner, spiser mindre enn 1-2 fiskemiddager i uka. Vi er uenige i at det nå er grunnlag for å anbefale folk å spise mindre fet fisk.

VKM konkluderte i 2014 med at det ikke var grunn til å si at at kvinner i fruktbar alder og jenter burde begrense inntaket av fet fisk ut fra et helseperspektiv.

– Er det riktig at det er umulig å sette en grenseverdi for spedbarn?



– Når disse risikovurderingene gjøres, så settes trygghetsverdiene sånn at de skal beskytte alle deler av befolkningen, også barn i mors liv. Jeg kan ikke forskuttere hva konklusjonen vil bli i den nye risikovurderingen som vil komme fra EFSA, de vil være oppdaterte med ny informasjon.

Bolann mener myndighetene gir et skadelig råd når de ikke sier man bør begrense hvor mye laks man spsier.

– Det stemmer at man kan spise svært mye laks uten å komme over trygghetsgrensene. Men myndighetenes råd er også at man skal spise variert, og det er ikke variert å spise laks til middag fire dager i uken året rundt. Ved å spise variert sikrer man nok av viktige næringsstoffer samtidig som man unngår høyt inntak av miljøgifter, sier Knutsen.

Mattilsynet: Ubetydelig risiko

Mattilsynet er ansvarlig for blant annet rådene som gis til spesielle grupper, som gravide.

– Vitenskapskomiteen for mattrygghet har vurdert nytte og risiko ved å spise fisk, og konkludert med at helsefordelene ved å spise fisk oppveier de ubetydelige risikoene som dagens nivå av miljøgifter i fisk representerer. Rapporten viste at ingen får i seg skadelige mengder av miljøgifter av å spise mye fet fisk, heller ikke gravide og kvinner i fruktbar alder, skriver Lise Charlotte Rokkones, seksjonssjef for seksjon sjømat i Mattilsynet i en e-post til VG.