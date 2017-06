Regjeringen styrker innsatsen mot selvmord

Etter flere selvmord og selvmordsforsøk blant unge i Norge, vil regjeringen nå hjelpe kommunene med forebyggingsarbeidet.

– Spørsmålet er jo hva skolen skal gjøre som skole, hvordan man kan håndtere de ulike utfordringene.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tar nå grep for å se om skolene kan bli bedre på selvmordsforebygging.

– Vi kan ikke lage reguleringer på dette, men vi kan lage veiledningsmateriale som skolen kan gjøre seg kjent med på forhånd, slik at de i alle fall har tenkt over problemstillingen hvis den skulle dukke opp, sier han.

Tidligere denne måneden kunne VG fortelle at det ikke finnes noen nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging i skolen. Blant annet flere ungdommer på Lillehammer har ønsket å få vite hva de kan gjøre for å hindre at det skjer igjen.





Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen setter snart igang arbeid for at skolene skal ha et bedre grunnlag for å finne ut hva som bør gjøres både for å forebygge, og i etterkant av, et selvmord.

– Vi kan ikke lage noen forskrifter eller lover for hvordan man skal forebygge selvmord, men det vi har sett av sakene som har vært fremme i media er at mange, for eksempel skoler, synes det er vanskelig å gripe fatt i dette. Da kan vi for eksempel lage en form for veiledningsmateriale, sier Røe Isaksen til VG.

Han understreker at politikerne her må få hjelp av fagpersoner for å finne ut hva de kan gjøre - og om de i det hele tatt bør gjøre noe.

– Nå setter vi i gang arbeidet. Da må vi først kontakte relevante fagmiljøer, men jeg ser for meg en eller annen form for felles råd og veiledning for hvordan man håndterer slike situasjoner, sier han.

Han forteller at det finnes hjelpeapparat i kommunene for situasjoner som for eksempel selvmord.

– Hjelpeapparatet trår til og er vant til å håndtere kriser. Spørsmålet er jo hva skolen skal gjøre som skole, hvordan man kan håndtere dette.

Han ser for seg råd til hvordan man snakker om selvmord når det har skjedd, og hvordan man kan forhindre flere.

– Hvordan snakker man om det? Skal det arrangeres en minnestund? Vi kan ikke lage reguleringer på dette, men vi kan lage veiledningsmateriale som skolen kan gjøre seg kjent med på forhånd, slik at de i alle fall har tenkt over problemstillingen hvis den skulle dukke opp, sier han.

Røe Isaksen forteller at arbeidet trolig kommer til å starte først etter sommeren.

– Med en gang vi starter opp igjen må vi ta kontakt med fagmiljøene for relevante innspill, og høre hva de mener vi burde ha. Så kan det være aktuelt å be Utdanningsdirektoratet ta den videre runden, sier han.

– Viktig at de som er rundt, tør å spørre



– Det er viktig at de som er rundt og har mistanker om at noe kan være galt, tør å spørre om vennene går med selvmordstanker.

Helseminister Bent Høie tar også grep for å forebygge selvmord blant unge. Han sier til VG at en veileder for å forebygge selvmord vil være åpen for kommunene allerede i løpet av juni.

– Vi har en pågående handlingsplan mot selvmord og selvskading, og ett av tiltakene der er å utarbeide en veileder med materiell til kommunene, forteller Høie.

Tidligere i juni var VG i kontakt med flere ungdommer på Lillehammer, etter at fire unge mennesker tok livet sitt over en periode på to uker.

– Vi tenker jo på hva vi kunne gjort for å hjelpe. Hvis vi hadde visst hva vi kan gjøre, kunne vi kanskje plukket opp dette tidligere, og reddet flere, sa 22 år gamle Kristoffer Hestetræet til VG da.

Sammen med flere venner gikk han til kommunen og ba om råd for hva de kunne gjøre, og hvordan ungdomsmiljøet kan bidra til at flere selvmord kan unngås.

– Mitt svar på det kommer i løpet av de neste ukene; da kommer vi med veiledning til kommunene i dette arbeidet, sier Høie.

Han understreker at selvmord er et problem man må jobbe med systematisk for å løse, men at å prate om problemene er viktig uansett.

– Det er mange som ikke søker hjelp for problemene sine, og selvmordstanker kan derfor være vanskelige å oppdage. Da er det viktig at de som er rundt og har mistanker om at noe kan være galt, tør å spørre om noen går med selvmordstanker.