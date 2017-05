Pasienter fikk øyeinfeksjon etter behandling på St. Olavs

Ti pasienter som fikk behandling for en øyesykdom ved St. Olavs Hospital er nå innlagt på sykehuset med infeksjon i øyet.

De ti pasientene som er rammet var tidligere i uken på sykehuset for behandling for en øyesykdom som kan skade skarpsynet. Dette gjøres ved å sette en sprøyte i øyet.

For å fjerne betennelsen, har sykehuset valgt å operere disse pasientene og fjerne det såkalte glasslegemet, en geléaktig masse som fyller øyeeplets indre mellom linsen og netthinnen.

Sykehuset har ennå ikke funnet årsaken til infeksjonene.

– Helt fryktelig

– Dette er helt fryktelig og vi beklager veldig det som har hendt. Alle på øyeavdelingen er veldig preget, og vi tar dette veldig alvorlig, sier Marit Fagerli, sjef før øyeavdelingen til VG.

De innlagte pasientene får også behandling med antibiotika.

– Man kan klare seg uten glasslegemet. Det er ikke uvanlig å operere bort dette som del av behandling av andre tilstander i øyet, sier Fagerli.

Behandling med en sprøyte i øyet for å holde øyesykdommen som kan skade skarpsynet i sjakk, er utbredt. Hvert år gis 5000 slike injeksjoner ved St. Olavs som ifølge Fagerli har holdt på med dette siden 2006.

Det tar gjerne noen dager før en infeksjon utvikler seg, og fredag tok flere pasienter kontakt fordi øynene var blitt betente.

Kalte inn pasienter

– Da vi skjønte hva som hadde hendt, gikk vi veldig bredt ut for å kartlegge om det var flere, og kalte inn alle pasienter som fått injeksjon på tirsdag og dagen etterpå. Vi har sett på mellom 30 og 40 stykker. Hos 10 har vi valgt å fjerne glasslegemet og sette inn antibiotika, sier Fagerli som anslår at disse vil bli på sykehuset noen dager.

Hun forteller at de har innkalt ekstra personell for å behandle dem i helgen og at sykehuset nå tar prøver for å finne ut hvor bakteriene kan stamme fra.

Fagerli mener de har full oversikt over alle pasientene som er rammet, men ber pasienter som eventuelt har fått et rødt, smertefullt øye med nedsatt syn om ikke å nøle å ta kontakt med sykehuset.

Meldt fra til helsetilsynet

– Vi prøver nå å komme til bunns i hva som faktisk har skjedd, men det har vi ikke svar på ennå. Saken er rapportert til fylkeslegen og Statens helsetilsyn og mandag kommer vi til å starte en intern hendelsesanalyse for å gå gjennom punkt for punkt hva som kan ha skjedd, sier Fagerli.

– Er det uvanlig med infeksjoner i forbindelse med denne behandlingen?

– Ja, det er uvanlig. Det er på promillenivå. Derfor tar vi det så utrolig alvorlig.

Det vil ikke bli foretatt noen injeksjoner for behandling mot dårlig skarpsyn på mandag. Disse injeksjonene må gjøres med jevne mellomrom for å holde sykdommen, som oftest rammer eldre, i sjakk. Men sykehuset ønsker å finne årsaken til infeksjonene før de gjenopptar behandlingen.