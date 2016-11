Overvektige har tre ganger så mange sykedager

Overvektige nordmenn i 50-årene var i snitt borte fra jobben 15 dager i løpet av ett år. For personer med normal vekt var sykefraværet fem dager.

– Når du har overvekt, slik halvparten av Norges befolkning har, kommer helseplagene før eller siden, sier leder i Landsforeningen for overvektige, Mari-Mette Graff.

Ifølge SSB tar nordmenn med fedme i aldersgruppen 50 til 59 år ut tre ganger så mange sykedager som dem med BMI under 30. Tallene viser 15 mot fem sykedager de siste tolv månedene.

En BMI (Body Mass Index) på over 30 regnes ifølge Verdens helseorganisasjon som fedme. Har man en BMI på mellom 25 og 30, er man overvektig, opplyser Folkehelseinstituttet.

Les også: Ellen gikk ned 40 kilo uten fedmeoperasjon

Færre overvektige jobber



Graff viser til at muskel- og skjelettlidelser er knyttet til 80 prosent av korttidsfraværet i Norge. Den neste store diagnosegruppen ved sykefravær er psykiske lidelser. Dette er plager som er svært vanlige hos overvektige.

VIL TILRETTELEGGE BEDRE: Mari-Mette Graff, leder i Landsforeningen for overvektige. Foto: Privat

– Men selv om man sliter med muskel- og skjelettlidelser eller med psyken, er det godt å være på jobb. Avtalen om inkluderende arbeidsliv skal også gjelde mennesker med overvekt, og noen ganger skal det bare enkle grep til på arbeidsplassen for å få ned sykefraværet, påpeker Graff.

Undersøkelse: Hver tredje nordmann er overvektig

Blant dem som lider av fedme, er det også færre som jobber. Mens åtte av ti som har en BMI under 30 er i et ansettelsesforhold, gjelder det samme for sju av ti som har en høyere BMI, viser tall fra SSB.

Blir innkalt til intervju, men...



Tallene samsvarer med OECD-rapporten Health at a Glance 2016, hvor man gjennomgående finner mindre yrkesdeltagelse blant mennesker med fedme i Europa. Norge ligger imidlertid ti prosentpoeng over det europeiske gjennomsnittet for både dem med og uten fedme når det gjelder deltakelse i arbeidslivet.

I rapporten har OECD analysert hvordan risikofaktorer for helse påvirker arbeidsmuligheter og effektivitet i arbeidsmarkedet for mennesker i aldersgruppen 50 til 59 år.

– Vi vet om flere tilfeller der folk har blitt innkalt til intervju, men før de har rukket å åpne munnen skjønner de at de ikke lenger er interessante for arbeidgiver på grunn av overvekten, sier Graff.

Les også: Barn i Norge kan få tilbud om fedmeoperasjon

I tillegg til de fysiske plagene mange overvektige arbeidstakere opplever, mener hun at man heller ikke skal undervurdere den psykiske belastningen.

– Overvektige sliter gjerne med et dårlig selvbilde. Hvis det er en tone på jobben hvor noen slenger med leppa eller mobber, er terskelen lavere for å bli hjemme, sier hun.

Ikke vær redd for å snakke om overvekt



Lederen i Landsforeningen for overvektige er klar på at arbeidstaker og arbeidsgiver har et felles ansvar for å forebygge sykefravær.

– Som en som har overvekt, må jeg gjøre det jeg kan for å utføre jobben, mens arbeidsgiver skal legge til rette fysisk, organisatorisk og psykososialt for en verdig arbeidssituasjon, sier hun.

SE VIDEO: Dette er fedme-hovedstaden

Ifølge Graff skal ikke arbeidsgivere være redde for å ta opp overvekt og helseutfordringer med sine ansatte:

– Men det handler om måten det blir gjort på. Arbeidsgiver kan for eksempel spørre om hvordan bedriften kan legge til rette for å beholde kompetansen til den som har overvekt. Hvilken ansatt er det som ikke synes det er OK? spør hun.

Forskning: Knytter overvekt til åtte nye krefttyper

Røykere og kronikere mer borte



Tallene fra SSB viser også at røyking ser ut til å påvirke yrkesdeltakelsen negativt, mens det å ha minst én kronisk sykdom synes å ha enda større negativ påvirkning på det å være i arbeid.

Folk som røyker daglig har to sykedager mer enn kolleger som ikke røyker. Mens røykerne har hatt sju sykedager de siste 12 månedene, har ikke-røykerne vært borte fra jobben fem dager.

Les også: Økte forskjeller i dødelighet blant kvinner

Nordmenn i alderen 50– 59 år som har minst én kronisk lidelse, arbeider færre dager når man sammenligner med friske kollegaer i samme aldersgruppe. De tok ut ti sykedager mot fire blant dem som ikke er kronikere.