Ny vurdering av ALS-syke Ellen (67) ventet til uken

En innstilling fra Klinisk etisk komité om ALS-syke Ellens (67) videre behandling kommer trolig til uken.

VG omtalte torsdag den fortvilte situasjonen Ellen og hennes pårørende befinner seg i.

67-åringen, som er bestemor til tre barn, har hatt ALS i flere år, men bodde hjemme med pustemaske til midten av november i år. Da fikk hun lungebetennelse og måtte gjennom en gjenopplivning.

Hun har siden vist tegn til bedring og kommuniserer klart til sin familie at hun ønsker videre behandling med sikte på et liv med respirator – pustehjelp via et rør i halsen tilkoblet en maskin.

Sykehusets vurdering har imidlertid vært å avslutte intensivbehandlingen hun har fått til nå, noe som ville medført at livet hennes kom til en slutt.

Viktig møte



Torsdag formiddag hadde Klinisk etisk komité (KEK) et møte der både sykehusets klinikere og de pårørende kunne legge frem argumenter for sine syn.

– Det er bra at man har et sånt forum, og vi satte pris på å bli invitert. De synes å ha en grundig prosess i utarbeidelsen av referatet, og det er bra. I mellomtiden fortsetter behandlingen. Så får vi se hva tiden bringer, sier Ellens sønn, Olaf Reisegg, til VG.

Det finnes over 40 ulike kliniske etikk-komiteer ved landets ulike sykehus. Deres oppgave er ikke å felle noen «dom», men å gi sin vurdering. Beslutningsmyndigheten ligger fortsatt hos klinikerne ved det aktuelle sykehuset.

KEKs vurdering er ventet en gang kommende uke. Inntil videre vil derfor Ellen få den nødvendige behandlingen.



Generelt har pårørende anledning til å klage videre til fylkeslegen, eventuelt dra en sak inn for retten.

PÅRØRENDE: Ellens sønn Olaf Reisegg og hennes samboer gjennom 20 år, Per Kristian Lund, kjemper for at hun skal få videre behandling og slik leve videre. Foto: Christian Clausen , VG

– Vanskelige vurderinger



– Dette er så komplekst som det kan bli. Generelt så er det ikke slik at pasienter selv kan bestemme hvorvidt de skal ha livsforlengende behandling eller ikke. Medisinske fagfolk vurderer hvert enkelt tilfelle og det er forskjellige faktorer som må vektlegges når man skal ta stilling til dette, sier Ole Bjørn Tysnes, professor og nevrolog ved Haukelands Universitetssykehus, om vurderingen rundt respirator for ALS-pasienter.

En av faktorene som må vurderes er pasientens eget ønske, forklarer han.

– En annen faktor er den medisinske tilstanden. Det er spesielt viktig å vurdere om pasientene forstår hva det vil innebære å være avhengig av en permanent respirator, for eksempel at det kan bli vanskelig å få bo hjemme. Kommunikasjonen vil bli mer og mer krevende og det vil bli vanskeligere og vanskeligere å gi uttrykk for egne ønsker og behov, sier Tysnes.

Kun syv prosent velger respirator



ALS er en tilstand som ikke bare gir lammelse. Femti prosent får også en kognitiv svekkelse hvor språkforstyrrelse er en vanlig komponent. Der dette kommer på toppen av kommunikasjonsutfordringer på grunn av lammelser av talemuskulatur, blir det etisk vanskelig å forsvare livsforlengende behandling i form av respirator, mener Tysnes.

– De fleste som får vite hva det innebærer å leve med respirator, velger å ikke gjøre det. Det er kun syv prosent som velger dette. Men hvis pasienten har fått alt forklart og man mener han eller henne er kompetent til å forstå hva det innebærer å få respirator gjennom «hull i halsen», både for seg selv og familien, så er det min generelle oppfatning at de kan få tilbud om respirator, sier nevrologen.

Men han mener det er viktig å understreke at det ikke er en rett.

– Det må bli en vektlegging mellom pasientens ønske og den medisinske oppfatningen, og om pasienten altså forstår hva dette innebærer på kort og lang sikt.