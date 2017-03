Nå stenger nok et sykehusbasseng

Om en knapp måned drar Diakonhjemmet Sykehus proppen ut av varmtvannsbassenget. Det er bare ett i rekken av sykehusbasseng som ryker.

800 brukere, de fleste revmatikere, rammes av nedleggelsen ved Diakonhjemmet.

Bakgrunnen for nedleggelsen er spørsmålet om opphold i slike basseng skal defineres som behandling eller trening, ifølge Journalen, medlemsbladet for Oslo legeforening som har dekket problemstillingen i en rekke artikler.

Mistet refusjon

Frem til 2010 var dette definert som spesialisert behandling.

– Men i 2010 definerte Helsedepartementet at trening i varmtvannsbasseng ikke lenger falt inn under spesialisthelsetjenesten, sier Anders Mohn Frafjord, administrerende direktør ved Diakonhjemmet Sykehus, til VG.

Fra da av mistet også sykehuset refusjon fra Helfo for bassengbehandling. Nå defineres tilbudet som trening, og er en del av kommunens ansvar. Dette ble stadfestet i et brev fra helsedepartementet i 2013.

– Mange andre sykehus har stengt sine basseng med samme begrunnelse – Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Martina Hansens Hospital og sykehuset i Kristiansund, sier Frafjord.

Helsedepartementet opplyser at de ikke har oversikt over hvor mange varmtvannsbasseng som er stengt på landsbasis.

Norsk Revmatikerforbund kartlegger nå hvor mange basseng som legges ned.

– Det er flere varmtvannsbasseng landet rundt som står i fare for å bli nedlagt på grunn av mangel på finansiering og samhandling, sier generalsekretær Tone Granaas.

Både Rikshospitalet og Radiumhospitalets basseng stengte i 2015 på grunn av manglende driftsmidler.

– Stort savn

I en konsekvensutredning som Diakonhjemmet Sykehus har gjort, heter det at «nedleggelse av dette tilbudet vil være et stort savn» for de omkring 800 brukerne.

Det slås fast at dette er det eneste tilgjengelige treningstilbudet for brukere som er avhengige av en vanntemperatur på 34 grader. De kan få redusert funksjonsnivå og livskvalitet. Inneliggende pasienter på NBRR (Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering) kan oppleve lavere kvalitet på rehabiliteringen.

– Det er beklagelig at vi ikke lenger kan tilby bassengtrening og at Oslo kommune ikke har klart å finne alternativer til alle, sier Frafjord.

Videre i konsekvensutredningen heter det at sykehusets kjerneverdier utfordres dersom bassenget legges ned. Det er også fare for «negative reaksjoner fra brukere og brukerorganisasjoner, samt potensielle medieoppslag».

Kommunen vil gi rundt 100 av dagens 800 brukere mulighet til gruppetrening i varmtvannsbassenget på Cathinka Guldbergsenteret. Diakonhjemmet Sykehus stiller med fysioterapeuter og administrerer denne ordningen frem til januar.

Mandag møtte rundt 80 brukere og pårørende opp utenfor sykehuset for å demonstrere mot nedleggelsen.

– Vi begynner å bli desperate. Vi ber helseministeren på våre knær om å fryse prosessen til konsekvensen for pasientene er utredet, sier Marte Rua i aksjonen «Redd behandlingsbassenget».

Selv har hun brukt bassenget i 20 år.

– Politikerne må forstå at vi slåss for våre liv, sier Rua til VG.

PROTEST: Mandag hadde rundt 80 brukere og deres pårørende møtt opp utenfor Diakonhjemmet Sykehus for å vise hva de mener om at bassenget skal stenges. Dagheid Solholm står i midten med en gul blomst i hendene og et grønt skjerf rundt halsen. Foto: Tore Kristiansen , VG

Trenger varmt vann



Dagheid Solholm (50) sliter med barneleddgikt samt hjerte- og nyresvik. Hun har brukt bassenget på Diakonhjemmet tre-fire ganger i uken i 31 år.

– Jeg må ha vannbehandling som er skånsom og smertelindrende. Men nå har man plutselig definert dette som trening og rehabilitering. Vi faller mellom to stoler fordi ingen vil ta ansvar for oss, sier Solholm.

Selv mener hun at hun aldri kan rehabiliteres.

– Vi er livslangt syke. Vi er de brysomme pasientene som aldri blir friske, sier Solholm som mener bassenget gjør det mulig for henne å være i full jobb som sosionom og veileder.

– Kanskje jeg ikke kan jobbe i det hele tatt hvis jeg ikke har tilgang på varmtvannsbasseng, sier hun.

– Uverdig skvis

Inga Marte Thorkildsen, byråd for helse- og sosialtjenester i Oslo, er sterkt kritisk til helseminister Bent Høies håndtering av sykehusbassengenes skjebne.

– Han har sagt at det ikke er kommunenes oppgave å stille terapibasseng til rådighet, men om dette er spesialisthelsetjenestens oppgave er han utydelig på. Helseministeren setter brukerne i en uverdig skvis. Nedbygging av varmtvannsbasseng skjer ikke bare i Oslo, men også i mange andre kommuner, sier Thorkildsen til VG.

Hun forteller at de har støvsugd markedet for å finne et nytt basseng til brukerne selv om Høie selv skrev til Stortinget i desember at dette ikke er noe kommunen har plikt til. Nødløsningen er altså at 100 revmatikere kan benytte Cathinka Guldbergs basseng.

– Vi kan ikke trylle heller. Kommunen har ingen terapibasseng som holder 34 grader. Mener Høie at dette er spesialisert behandling som sykehusene skal drive med eller ikke? sier Thorkildsen som vil be statsråden om en skriftlig avklaring.

– Færre sykehuspasienter bruker bassengene

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helsedepartementet skriver i en epost til VG at mer behandling nå gjøres uten sykehusinnleggelse og derfor benytter stadig færre av disse pasientene seg av bassengene.

– De senere år har sykehusbassengene i stor grad vært brukt av andre grupper, for eksempel befolkningen i nærmiljøet, tidligere pasienter og andre grupper. Den vesentlige bruken av bassengene omfattes derfor ikke av spesialisthelsetjenesten, skriver Erlandsen.

– Men er varmtvannsbasseng en del av spesialisthelsetjenesten eller ikke?

– Varmtvannsbasseng kan være et virkemiddel i behandlingen og rehabilitering av ulike tilstander. Det kan derfor ikke defineres som verken spesialist- eller kommunehelsetjeneste. Det avgjørende for om tilbudet kan defineres som spesialisthelsetjeneste, er om pasienten bruker bassenget som en del av et spesialisert behandlingstilbud, skriver statssekretæren.