Nå skal Gunhild Stordalen og Åslaug Haga samarbeide

Tap av biologisk mangfold er en av de største truslene mot menneskeheten, mener Stordalen og Haga. Nå slår de seg sammen for å sikre kloden nok næringsrik mat i fremtiden.

Tidligere leder for Senterpartiet, Åslaug Haga, jobber nå som leder for den globale organisasjonen Crop Trust. De jobber for å bevare miljøet gjennom sikringen av frø og genmateriale til planter som de mener har betydning for verdens matvareforsyning.

Organisasjonen jobber med å ta vare på matfrø over hele kloden, deriblant i verdens største sikkerhetslager for frø på Svalbard i Norge.

Nå slår organisasjonen seg sammen med Stordalens EAT Foundation i en såkalt strategisk allianse:

– Vi jobber i bunn og grunn med det samme. Vi er begge opptatt av hvordan man skal kunne fø kloden med nok næringsrik mat – uten å forringe ressursene på planeten. Det er en kjempestor utfordring. I løpet av de neste 30 årene er vi to milliarder flere mennesker på kloden, og klimaet endrer seg dramatisk, sier Haga.

– Trussel mot menneskeheten



Haga forteller at Crop Trust jobber med å sikre grunnlaget for å utvikle planter som kan tåle for eksempel høyere temperaturer, høyere saltinnhold i jorden og som har et høyere næringsinnhold.

Mandag og tirsdag går EAT-konferansen av stabelen i Stockholm, hvor bærekraftig mat og helse skal settes på dagsorden.

Der skal Hagas Crop Trust lansere den globale kampanjen «Food Forever», hvor flere internasjonale organisasjoner og ledere, derav Stordalen. går sammen for å øke bevisstheten rundt hvor viktig det er å bevare jordas plantemangfold:

– Tap av biologisk mangfold er en av de største truslene mot matsikkerhet. 75 prosent av verdens mat kommer fra bare 12 plantearter og 5 dyrearter. Stadig færre arter gjør at vi er desto mer sårbare overfor klimaendringer, epidemier og naturkatastrofer, sier Stordalen til VG.

Lagrer genetisk plantemateriale



Haga forteller at de hovedsakelig jobber med å sikre plantemangfoldet på to måter:

– Man kan bevare mangfoldet ute på jordet, eller i plantegenbanker. Bevaring i plantebanker er effektivt og smart, og det vi primært jobber med. Noen arter er det lett å konservere for evigheten, som hvete, som kan lagres i hvelvet på Svalbard og være spiredyktig i 1200 år, mens kokosnøtter og kaffe for eksempel må være i egne felt ute i naturen, sier Haga.

Stordalen samtykker, og understreker at verdien av å bevare viktig genetisk materiale ikke kan tallfestes:

– Dette er essensielle ressurser for matsikkerhet – for nåværende og kommende generasjoner, spesielt med rask befolkningsøkning og klimaendringer, sier hun.

– Handler om liv og død



Stordalen har tidligere uttalt at det, i motsetning til for hennes sykdom, finnes en kur for globale utfordringer som stigende temperaturer, døende planter og dyrearter, og det at sykdommer og epidemier eskalerer på kloden

– Verdien av å bevare biologisk mangfold er sterkt underkommunisert. Hvis du spør folk på gata om betydningen av biologisk mangfold for å fø en voksende verdensbefolkning vil nok de færreste kunne svare. Det er blant annet det vi ønsker å samarbeide om å gjøre. Øke bevisstheten om hvor viktig dette er, sier Stordalen.

Haga samtykker og legger til:

– Mat handler til slutt om liv og død. Om helse og uhelse. Måten mat produseres på handler om hvordan vi tar vare på kloden. Dette er store spørsmål knyttet til det vi tar for gitt, sier Haga.