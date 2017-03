Legekontor sendte info-brev til pasienter om ny «helt norsk kvinnelig hudlege»

Lars Berrum hadde aldri reagert på etnisiteten til legen han hadde fått hjelp av. Så dumpet et brev ned i postkassen hans. –Jeg begynte å le, sier Berrum til VG.

– Jeg forstod plutselig hvorfor det heter Norsk Legesenter. Deretter tenkte jeg at hvis de først skal ha en så tydelig norsk profil, så forventer jeg også at den nye legen har byttet ut legefrakken med en bunad og at de selger sveler på venterommet, sier komikeren og programlederen til VG.

Det var i slutten av februar at det private spesialistlegesenteret i Hegdehaugsveien i Oslo sendte ut et brev til pasienter hvor de informerte om at fra 6. mars ville man finne en ny og «helt norsk kvinnelig hudlege» ved legesenteret.

– Trodde ikke det var noe problem

Berrum har selv benyttet seg av tjenester ved legesenteret et par ganger, og var en av dem som fikk brevet i postkassen.

– Jeg aner ikke hva som er årsaken til presiseringen, men tidligere har jeg gått til en utenlandsk lege på dette legesenteret som nå da tydeligvis har sluttet. I tiden vi lever i nå er det sikkert mange som elsker at det er en helnorsk lege, men jeg setter stor pris på leger med utenlandsk opprinnelse da jeg mener disse har hatt en mye tøffere utdannelse og kan mer. Akkurat som en bokser fra tøffe kår naturligvis er bedre til å slåss enn en fyr fra oljebyen Stavanger, utdyper han.

Berrum har selv en kjæreste fra Bosnia, og vet at hun ofte har følt at navnet hennes har ført til at folk er mer skeptiske enn positivt innstilt.

– Som «helnorsk» mann i 2017 trodde jeg ikke det var noe problem lenger, men det er det nok. Dette legesenteret ligger jo i startgropa til Oslos beste vestkant, så jeg kan jo tenke meg at folk har klaget litt på gebrokken norsk.

– En korrekturfeil

Daglig leder ved Norsk Legesenter, Olav Espeland, forklarer brevet med at det var en korrekturfeil som gikk igjennom fordi han var på ferie. Den nye legen skulle erstatte en lege som jobbet der tidligere, og som ifølge Espeland snakket svensk men som opprinnelig var fra et annet land i Europa.

UHELDIG: Det var dette brevet Lars Berrum mottok fra Norsk Legesenter. Han synes det er uheldig å presisere at folk er «helt norske». Foto: SKJERMDUMP / INSTAGRAM

– I riktig kladd stod det «helt norskspråklig». Dessverre falt siste del av ordet bort i en korrektur. Hensikten var egentlig bare å forklare våre pasienter som ikke er gode nok i norsk til å forstå svensk, at den nye hudlegen var helt norskspråklig. Veldig mange av våre kunder har utenlandsk opprinnelse, og en del av dem hadde dessverre problemer med å forstå svensk. Det var for å kunne gi et bedre tilbud til disse kundene at det var viktig for oss å forklare at vi nå hadde fått en hudlege som snakket helt norsk - og ikke svensk, forklarer Espeland.

Han sier at han forstår at enkelte reagerer på formuleringen.

– Begrepet «helt norsk» blir selvfølgelig helt feil, og man kan fort tenke at man ikke har respekt for de som ikke er norske. Vi har veldig god erfaring med både leger og pasienter fra andre land.

Han avviser Berrums teori om at brevet skyldes at legesenteret ligger på vestkanten, og at kunder har klaget på gebrokken norsk.

– Jeg har vanskelig for å forstå at vi blir oppfattet som et vestkantorientert sted ettersom vi har mange kunder fra hele Oslo-området. Det ble rett og slett en misforståelse mellom den som skrev brevet, og den som sendte det til trykk.