KrF sier nei til anbefalt fostertest

Hvis helseministeren sier ja til å innføre en ny blodprøve som kan avdekke Downs-syndrom, bryter han intensjonen i samarbeidsavtalen, mener KrFs nestleder Olaug Bollestad.

Fakta om NIPT – Non invasive prenatal test En test hvor man kan studerer cellefritt føtalt DNA i gravide kvinners blod. Man kan blant annet finne fosterets blodtype, kjønn, arvelige sykdommer og trisomier, deriblant Downs syndrom. I oktober anbefalte Bioteknologirådet at testen skulle innføres for kvinner som i dag får tilbud om fosterdiagnostikk. Nå skal helseminister Bent Høie vurdere om prøven skal tillates i Norge. I dag bruker man ultralyd og blodprøve, en såkalt KUB-test, for å undersøke om fosteret har trisomier. For å fastslå diagnosen sikkert, må man ta morkake- eller fostervannsprøve, som medfører en noe økt risiko for spontanabort. 0.5 til 1 prosent spontanaborterer på grunn av prøvetakingen. Kilde: NTB, Bioteknologirådet, Helse-Norge

En ny blodprøve for gravide er i ferd med å skape nok en knute på tråden for samarbeidspartiene og regjeringen. Den såkalte NIPT-testen (se faktaboks) kan blant annet avdekke om fosteret har Downs-syndrom.

Det er nå opp til helseminister Bent Høie (H) om den skal tas i bruk i Norge eller ikke.

KrFs nestleder Olaug Bollestad mener Høie ikke har noe valg:

– En godkjenning fra helseministeren, mener jeg bryter med intensjonen i samarbeidsavtalen, sier hun til VG.

– NIPT var jo spesifikt på dagsorden i Nydalen, og i avtalen står det at testen ikke skal innføres som et tilbud til alle gravide.

Både Bioteknologirådet og Helsedirektoratet anbefaler statsråden å innføre testen. Direktoratet mener kvinner over 38 år, som allerede har fått påvist risiko for kromosomfeil hos fosteret, bør få tilbud om en slik blodprøve. I tillegg til å avdekke Downs-syndrom, kan testen også vise om fosteret har trisomi 13 og 18, som er svært sjeldne og alvorlige kromosomavvik.

I samarbeidsavtalen mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre står det følgende:

«Bioteknologiloven evalueres. Det innføres ikke et tilbud om tidlig ultralyd eller et tilbud om NIPT-blodprøve til alle gravide»

Høie: Vanskelig etisk sak



Selv om Helsedirektoratet anbefaler at prøven kun skal tilbys kvinner over 38 år som allerede har fått påvist risiko for kromosomfeil hos fosteret, mener Bollestad at en godkjenning vil være i strid med samarbeidsavtalen.

– KrF mener at dette ikke skal innføres på vår vakt. Vi ønsker ikke å bidra til en jakt på ufødte barn med kromosomavvik, som en ikke kan gjøre noe med, sier hun.

Helseminister Bent Høie sier til VG at hans intensjon er å følge opp samarbeidsavtalen:

– Det var også en av grunnene til at jeg trakk tilbake Helsedirektoratets myndighet til å behandle denne saken. Dette er en vanskelig etisk sak som må vurderes i en større sammenheng, sier han.

SKAL BESTEMME: Egentlig var det Helsedirektoratet som skulle avgjøre om den nye testen skulle innføres, men helseminister Bent Høie (H) skal nå ta avgjørelsen selv. Foto: Frode Hansen , VG

– Partilederne bestemmer hva som er brudd på avtalen



Høie viser til at Helsedirektoratet har kommet med en løsning som er mye strengere enn den flertallet i Bioteknologirådet la seg på. Direktoratets anbefaling fører ifølge helseministeren til at NIPT-testen i realiteten vil komme i forkant av en fostervanns- eller morkakeprøve.

– Dermed vil færre ha behov for en slik type test. Det må veies opp mot den bekymringen som KrF og mange andre har om at en ved å innføre NIPT-testen for noen, så vil det bli press på at den skal tilbys alle, og dermed bidrar det til at det blir født færre barn som er annerledes, sier han.

– Åpner samarbeidsavtalen for at testen kan tilbys noen grupper gravide?

– Det er hverken opp til meg eller Olaug Bollestad å avgjøre hva som er brudd på samarbeidsavtalen. Det er det kun partilederne som kan gjøre. Jeg skal håndtere saken innenfor samarbeidsavtalen, men trenger litt tid før jeg kan komme med en konklusjon, svarer Høie.

Helseministeren vil ikke si noe om når han forventer å fatte en avgjørelse i saken.

Frp mener Høie bør si ja



KrF er det eneste av samarbeidspartiene som sier klart nei til å innføre NIPT-testen i Norge. Leder av helsekomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos (Frp), er klar på at hennes parti mener helseministeren bør si ja.

– Vi bør ta i bruk testen etter de samme reglene som gjelder for morkake- og fostervannsprøver. Årsaken er at denne testen er mindre ubehagelig for kvinnen og mindre risikofylt for barnet, sier hun.

– Er dette i tråd med samarbeidsavtalen?

– Ja. Den fastslår at vi ikke skal gi tilbudet til alle, men avtalen åpner for å tilby testen under de samme forutsetningene som morkake- og fostervannsprøver, mener Kjos.

IKKE ENIGE: Kari Kjonaas Kjos (Frp) (f.v.), Ketil Kjenseth (V), Olaug Bollestad (KrF) og Tone Wilhelmsen Trøen (H) er helsepolitiske talsmenn for samarbeidspartiene. De er ikke enige om NIPT-testen bør innføres eller ikke. Foto: MONA GRIVI NORMAN , VG

Venstre: KrF låser døren og kaster nøkkelen



Også helsepolitisk talsmann i Venstre, Ketil Kjenseth, mener Helsedirektoratets anbefaling er i tråd med samarbeidsavtalen.

– Vi har ikke diskutert det i partiet, men jeg vil tro at denne varianten, som er betydelig strammet inn i forhold til det opprinnelige forslaget, ikke er kontroversiell, sier han.

– Personlig kunne jeg vurdert å gå enda lenger.



– KrF mener en godkjenning av testen bryter med samarbeidsavtalen?

– Selvsagt gjør de det. KrF låser døren og kaster nøkkelen i forbindelse med alt som handler om teknologisk fremskritt når det gjelder svangerskap og befruktning, fastslår Kjenseth.



Høyre avventer helseministerens beslutning



I helseministerens eget parti Høyre er helsepolitikerne varsomme med å uttale seg om den kontroversielle testen. Leder av Høyres helsefraksjon, Tone Wilhelmsen Trøen, viser til at beslutningen nå ligger hos helseministeren.

– Høyre avventer at Helsedepartementet skal komme med sin avgjørelse, sier hun.

– Støtter du personlig innføring av testen?

– Jeg synes det er viktig å vurdere å ta i bruk teknologi som kan være mindre risikofylt for de kvinnene som allerede er innenfor kriteriene for å ta fostervannsdiagnostikk, svarer Trøen.

– Men jeg har respekt for at departementet skal ta en avgjørelse, og forholder meg til det som står i samarbeidsavtalen.

– Frykter du at KrF skal stikke kjepper i hjulene for innføring av testen?

– Det kan jeg ikke kommentere, sier Trøen.

