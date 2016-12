KrF ga seg: Fjerner gratis helsehjelp for kronisk syke, skadede og multihandikappede

NITTEDAL (VG): Fra nyttår må den brannskadede røykdykkeren Kenneth Wangen (44) og andre med alvorlige lidelser selv betale for fysioterapi. KrF erkjenner å ha tapt budsjettkampen.

Natt til 16. juli 2003 brant det i et industribygg på Lørenskog. Røykdykker Kenneth Wangen og kollegene i Nedre Romerike brann- og redningsvesen gikk inn for å redde en familie som bodde i en leilighet i bygget. Så eksploderte det.

– Denne var helt ny. Den har bare vært i én brann, forteller Wangen, og viser frem den utbrente hjelmen han hadde på seg den skjebnesvangre natten for 13 år siden.

Røykdykkeren tok feil vei og gikk inn i brannen istedenfor å komme seg ut. Wangen ble reddet av en kollega og overlevde med et nødskrik. Da han våknet etter en måned i koma på brannskadeavdelingen på Haukeland, var han alvorlig forbrent på 30 prosent av kroppen og kunne ikke lenger gå.

– Jeg fikk hjelp av fysioterapeut i en helt avgjørende fase. Både til å bygge opp musklene på nytt, og til å tøye huden som ble transplantert fra beina til nakken, ryggen, bakhodet og armene, sier Wangen.

Innfører egenandel på 4000 kroner



Brannskadede og personer med en rekke andre diagnoser på den såkalte «diagnoselisten» får nå gratis fysioterapi. I budsjettavtalen for 2017 har Høyre, Frp, KrF og Venstre blitt enige om å innføre en egenandel på 4000 kroner.

Disse mister gratis fysioterapi Brannskadede.

Har hatt hjerteinfarkt.

Har gjennomgått store operasjoner.

Skal ha eller har hatt organtransplantasjon.

Har amputert.

Er lam.

Har ligget urørlig på sykehus i mer enn åtte uker.

Har leukemi med stamcellebehandling.

Psykisk utviklingshemmede med motoriske forstyrrelser.

Parkinson-pasienter.

Brystkreftpasienter.

Wangen, som er leder i Norsk Forening for Brannskadde, kan ikke skjønne at det vil lønne seg i det lange løp:

– Jeg skulle likt å se hvordan de har regnet på dette. For å få flest mulig brannskadede ut i jobb, tror jeg gratis fysioterapi er viktig. Dessuten er det noen steder det brenner oftere enn andre, og det er ikke hos de mest ressurssterke, påpeker han.

Wangen gikk til fysioterapeut jevnlig i de tre årene han var sykmeldt etter ulykken. Nå er han tilbake i full jobb som røykdykker- og utrykningsleder.

– Det første året trente jeg hos fysioterapeuten med åpent bein på tommelen. Nå er det største problemet at jeg har nedsatt hørsel på begge ørene, sier Wangen.

SV kritiske



SV-leder Audun Lysbakken reagerer kraftig på det han mener er «smålige kutt» av budsjettkameratene:

– Dette viser hvor urettferdig denne regjeringen er. Her har vi et budsjett hvor den økonomiske eliten skal få enda mer, mens folk som har skadet seg eller blitt alvorlig syke, får mindre hjelp til nødvendig behandling, sier han.

FORBAUSET: SV-leder Audun Lysbakken skjønner ikke hvorfor KrF og Venstre har gått med på det han karakteriserer som «smålige kutt». Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Lysbakken mener KrF og Venstre har gjort en elendig jobb med å rette opp i det han mener er usosiale kuttforslag fra regjeringspartiene.

– Og innføring av egenandel på fysioterapi er ett av de verste. Høyre påstår de har laget en mer rettferdig ordning, men sannheten er at regjeringen sparer penger på dette, sier Lysbakken.

Da regjeringen la fram budsjettforslaget sitt i oktober, advarte SV-lederen i VG mot en rekke usosiale kutt. Blant disse var kutt i barnetillegget for uføre, kutt i fri rettshjelp og kutt i tilskudd til å informere au pairer om deres rettigheter.

– Alle disse kuttene består etter forliket. Jeg forstår ikke at KrF og Venstre var villig til å ofre disse sakene. Jeg hadde faktisk en forventning om at de ville slåss mot regjeringspartiene her, sier Lysbakken.

KrF ville unngå regjeringskrise



KrF-nestleder Olaug Bollestad erkjenner at partiet tapte kampen mot de nye egenandelene i budsjettforhandlingene, men sier partiet vil forsøke seg på en omkamp til våren.

– Dette er noe av det mest smertefulle vi går med på. KrF ønsker selvsagt ikke at diagnoselisten skal fjernes, sier hun.

– Hvorfor klarte dere ikke det?

– Det var fordi det var en totalpakke som skulle på plass. Det er en del av et forlik, selv om KrF ikke vil ha dette slik. Det er prisen av å få til et forlik. Da er det ikke alltid at man får alt. Men det føles selvsagt vondt.

– Men de som nå må betale egenandeler vil sikkert spørre hvordan i alle dager dere kunne gå med på noe sånt?

– Ja, men da må man spørre seg om man mener at vi skulle hatt en regjeringskrise isteden. Det kunne ikke vi gjøre.

– Så dere gjorde det for å redde regjeringen?

– Nei, for å redde budsjettet. Det var mange andre svake grupper som vi nå har fått hjulpet; voldsutsatte barn, barn og unge med psykiske lidelser, ofre for mobbing, rusomsorgen og en rekke andre områder. Den totale pakken har løftet på plass mye, men dette klarte vi ikke, erkjenner Bollestad.

Føler seg straffet for å ha en funksjonshemning



Leder i Norges Handikapforbunds Ungdom, Henriette Nielsen, føler at hun blir straffet for å ha en funksjonshemning.

MÅ BETALE: Henriette Nielsen (26), leder i Norges Handikapforbunds Ungdom, føler hun blir straffet for funksjonshemningen sin. Foto: , Privat

– Regjeringen påfører meg en tilleggsutgift i forhold til andre på min alder. Det kjennes urettferdig, sier 26-åringen.

Nå får Nielsen dekket fysioterapi en gang i uken. Det gjør hun greier å fungere i hverdagen.

– Det gjør at jeg kan besøke venner, gå på butikken og trene litt. Hvis jeg ikke lenger kan få fysioterapi, vil det gå ut over livskvaliteten min, sier Nielsen.

Hun har blitt kontaktet av mange frustrerte, fortvilte og sinte medlemmer i Norges Handikapforbunds Ungdom som lurer på hvordan de skal få råd til å dekke egenandelene på fysioterapi og medisiner, som innføres fra nyttår.

– Som student får man utbetalt rundt 7500 kroner i måneden. En egenandel på 4000 kroner for fysioterapi og medisiner er mye for en student, sier Nielsen.

Høie: – En mer rettferdig ordning



Helseminister Bent Høie (H) mener ordningen som innføres fra nyttår vil bli mer rettferdig enn den som er nå:

– Når vi fjerner diagnoselisten, vil alle med behov for fysioterapi fortsatt få det som før. Men vi innfører et tak på egenandeler som er 700 kroner lavere enn dagens tak. For de pasientene som har mottatt gratis fysioterapi, så vil de altså nå betale egenandeler. Det blir en mer rettferdig ordning, sier han til VG.

– I resten av helsetjenesten har vi egenandeler. Det er mange med andre, alvorlige sykdommer som i dag betaler egenandeler. Disse vil nå få reduserte andeler på grunn av den nye ordningen.

Høie sier regjeringen anslår at de vil spare 100 millioner kroner i 2017 på endringen.