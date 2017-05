Kreftforeningen klager inn selskap for villeding av pasienter

Kreftforeningen har klaget inn selskapet Oncolomed til Forbrukerombudet for å villede kreftpasienter til å kjøpe behandling i utlandet.

Ifølge Aftenposten reagerer Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel spesielt på hvordan Oncolomed reklamerer for den tyske klinikken Medias Klinikum, som har hatt 70 norske pasienter de siste årene.

– De bruker salgsargumenter og reklamespråk som om de selger et fantastisk produkt, men i realiteten tilbyr de en dårlig dokumentert behandling til dødssyke personer. Det opprører meg sterkt. Det er skamløst, sier Ryel.

I klagen til Forbrukerombudet trekker Kreftforeningen fram flere utsagn fra Oncolomeds markedsføring:

«Få tilgang til den beste kreftbehandlingen», «bemerkelsesverdige resultater», «innovative kreftbehandlinger», «høy pasientomsorg», «individuell pasientopplevelse».

Markedsføringsloven slår fast at villedende markedsføring er forbudt, og at alle påstander om faktiske forhold, som for eksempel behandlingsresultater, skal kunne dokumenteres.

Daglig leder i Oncolomed, Torkel Oftedal, sier de står inne for beskrivelsen og tjenestene de tilbyr.

– Vi jobber kontinuerlig med hva vi forteller i den brede kontakten vi har med dem som tar kontakt med oss. Etter sakene i Aftenposten har vi på nytt gått gjennom hvordan vi presenterer oss. Vi skal bli enda tydeligere på de lovnadene som vi allerede gir.

