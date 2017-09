Kommunene langer ut mot Bent Høie i fastlegesaken: – Vi gjør alt vi kan!

Helseminister Bent Høie sier kommunene må ta mer ansvar, og bli mer kreative for å skaffe fastleger til innbyggerne sine. – Ekstremt provoserende, mener kommunene.

«Det er ikke lenger nok å sette en annonse inn i avisen og vente på at legene banker på døren», skriver helseministeren i en kronikk i VG mandag.

VGs kartlegging av fastlegesituasjonen viser at mange hundre tusen innbyggere rammes av rekrutteringssvikt til fastlegehjemler i kommunene. Kommuner får få søkere når de lyser ut stillinger, og mange av dem som søker er ikke kvalifiserte.

Helseminister Bent Høie mener kommunene er for passive i rekrutteringsarbeidet, og sier at de må tenke nytt for å sørge for at de får søkere når de utlyser ledige hjemler.

– Jeg forstår virkelig ikke hva han mener jeg skal gjøre. Vi lyser ut stillinger, vi ringer bekjente og vi jobber hardt. Vi gjør alt vi kan, men det er jo umulig å få tak i leger, sier Mia Wick. Hun er enhetskoordinator for helse og omsorg i Tysfjord kommune i Nordland.

Kommunen hun har ansvaret for har en svært ustabil fastlegedekning, og er en av dem som betegner situasjonen som kritisk i VGs kartlegging.

Wick sier at rekrutteringsproblemene fører til at de må bruke dyre vikarbyråer, og at pasientene får et dårligere tilbud.

– Jeg blir oppgitt over det helseministeren sier. Jeg forstår at dette er kommunenes ansvar, men det hjelper ikke. Vi får det rett og slett ikke til. Her må vi se på løsninger i fellesskap, sier hun.

– Vi strekker oss langt



Hun får støtte av kommunalsjef Margrethe Vie Myren i Balestrand kommune i Sogn og Fjordane.

– Jeg er ikke med på at kommunene ikke gjør nok for å skaffe leger. Som den lille kommunen vi er, har vi tilbudt gode avtaler til de legene vi har snakket med, både med lønn og bolig. Vi strekker oss langt, sier Myren til VG.

Hun viser også til at de har inngått legevaktsamarbeid med flere kommuner i området, for å unngå at belastningen på legene blir for stor.

–Jeg blir provosert av at problemstillingen blir slengt over til oss. Vi er i en skvis, og vi bruker virkelig fantasien og kreativiteten så godt vi kan. Dette føyer seg inn i rekken av alt kommunene skal ta ansvar for, og det er grenser for hva vi faktisk klarer, sier kommunalsjefen.

– Helsemyndighetene har lukket øynene

VG har de siste dagene mottatt en rekke henvendelser fra fastleger som bekrefter bildet som tegnes i VGs kartlegging. I de 198 kommunene som forteller om ulik grad av rekrutteringsproblemer, bor det til sammen nesten to millioner mennesker.

I Seljord kommune i Telemark går imidlertid fastlegetjenesten på skinner om dagen, ifølge kommuneoverlege Elisabeth Swensen. De har utelukkende fastlønnede leger, og hun forteller at de har flere kvalifiserte kandidater som står i kø for å ta over om stillingene etter hvert skal lyses ut. Hun reagerer likevel kraftig på helseministerens uttalelser.

– Det er ekstremt provoserende når han sier at kommunene må gjøre mer enn å sette inn en annonse i avisen. Det er ingen kommuner som nøyer seg med det. Han skulle bare ha sett hvordan kommunene vrir seg for å løse dette, sier hun til VG.

Samtidig er hun nøye med å understreke at hun ikke mener at alle kommunene som sliter med rekrutteringen kan frikjennes, og at det trolig er noen ledere som kunne tatt mer ansvar.

Hun er enig med Høie i at det er kommunene som har det formelle ansvaret, men hun er likevel langt fra fornøyd med svaret hans.

– Det er helt uinteressant, for kommunene opplever at de ikke får tak i leger. Jeg blir provosert over at dette er svaret hans. Det er ikke kommunene som har ansvaret for krisen som helsemyndighetene har lukket øynene for, sier Swensen.

«Pinglete»

Helse- og omsorgssjef Bente Moen i Porsanger kommune i Finnmark er enig med kollegaen sin i Seljord.

– Vi har gjort mye for å skaffe leger. Vi har jobbet hardt for å sørge for at legene har et godt fagmiljø, og for å skape et godt omdømme. Har vi det på plass, vil vi også være mer attraktive for kvalifiserte søkere, sier hun.

Moen legger til at de også har prøvd seg på direkterekruttering – uten hell.

– Legene kan velge og vrake uansett, og vi har strukket oss så langt vi klarer. Både når det gjelder lønnsbetingelser, og ved å være fleksible på arbeidstid, sier hun.

I kronikken viser Høie til flere tiltak som han mener vil løse utfordringene fastlegeordningen nå står ovenfor.

«Vi starter nå forsøk med primærhelseteam, der fastleger skal arbeide sammen med sykepleiere og helsesekretærer. Sykepleierne vil kunne avlaste med oppfølging av pasienter med langvarige helseplager. Helsesekretærene vil kunne avlaste i det administrativt arbeidet. Slik vil fastlegene få frigjort mer tid til behandling av dem som trenger det aller mest», skriver helseministeren.

Kommuneoverlegen i Seljord er positiv til ideen om primærhelseteam, men mener det må følge betydelige ressurser med. Hun understreker at primærhelseteamene på ingen måte vil løse fastlegekrisen.

– Samarbeid er fint, og dette har vi allerede på plass hos oss. Tiltakene Høie nå viser til dreier seg om småpenger som skal rasles ut. Dette er en strukturell krise, og den løses ikke ved enkelttilskudd til enkeltkommuner, sier Swensen.

